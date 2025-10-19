М Михаил Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Отличная экскурсия! Экскурсовод Фёдор с первых минут смог заинтересовать нас рассказом об истроии Старого Несебра. Бонусом была дегустация чудесного вина в самом центре этого полуострова.

Е Елена Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Спасибо за увлекательное путешествие в прошлое

П Павел Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Если ищете экскурсию по Несебру, вам точно к Федору. Молодой увлеченный эрудированный гид, который будет рад вашим вопросам и не будет экономить свое время

Е Евгений Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Фёдор прекрасный рассказчик и профессионал. Чувствуется увлечённость и любовь к своему делу. Очень качественная и структурированная подача материала. Узнал для себя много новых и интересных исторических фактов. Время пролетело незаметно.

О Ольга Групповая экскурсия по Старому Несебру с аудиогидами Интересная и познавательная экскурсия по Несебру. Сопровождающий была очень внимательна и отзывчива. Дополняла экскурсионный материал интересными, неизвестными фактами

С Светлана Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города Очень понравилась экскурсия, особенно экскурсовод Федор 👍👍👍. Это была действительно авторская экскурсия. Мы первый раз в Болгарии и узнали много информации не только по теме экскурсии, но и вообще про жизнь в стране, особенности страны. Спасибо 👍

Н Натали Старый Несебр: от фракийского поселения до болгарского города читать дальше смог удерживать внимание детей 10 и 12 лет! . Жаль, что экскурсия была всего 2 часа, можно было бы слушать еще дальше. Лично я получила огромное удовольствие от экскурсии (люблю историю, дочь и внучка историков🤣,)!Моя попутчица и дети были довольны. Фёдору УСПЕХОВ, ПОДДЕРЖКИ ОТ ТРИПСТЕРА И ТУРИСТОВ! Были на экскурсии в конце июня 2025. Фёдор ответил на все вопросы заранее. Могу с уверенностью сказать он великолепный рассказчик!и