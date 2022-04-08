Этар - архитектурно-этнографический комплекс расположен в 8 км. от центра Габрово, где мастера работают в своих магазинчиках „дюкяни“с золотом, серебром, медью, деревянной мебелью прямо перед вашими глазами с раннего утра и до позднего вечера.

Проходя мимо старой пекарни, вы ощутите аромат свежеиспеченного хлеба. Кондитерские предлагают вкусную домашнюю выпечку и пирожные, а также символ поселка „сахарные петушки“и другие изделия из сахара.

Далее вы увидите Успенский Сокольский монастырь, расположенный на горе Стара Планина, в верхней долине реки Янтра, в 12 км от Габрово и в 4 км от архитектурного этнографического заповедника Этара. Эко-путь соединяет монастырь с заповедником.

Монастырь был основан в 1833 году и назван в честь его основателя Йосифа Сокольскова. Первоначально небольшая деревянная церковь была построена в 1833 году, а фрески были закончены через год. Христо Цокев, художник из Габрово, пожертвовал церковную икону Девы Марии и Христа, которая считается чудотворной и исцеляющей. В 1862 году отец Павел Зограф и его сын Никола из деревни Шипка украсили церковь фресками.

Монастырь имеет большой двор, окруженный жилыми зданиями. В центре двора в 1865 году мастер Колю Фичето построил большой каменный фонтан с восемью кранами. Сокольский монастырь был объявлен историческим памятником в 1973 году.