Этар и Сокольский монастырь

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Этар и Сокольский монастырь
Этар и Сокольский монастырь
Этар и Сокольский монастырь
Этар и Сокольский монастырь

Что вас ожидает 🤩

  • Этар
  • Сокольский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Этар - архитектурно-этнографический комплекс расположен в 8 км. от центра Габрово, где мастера работают в своих магазинчиках „дюкяни“с золотом, серебром, медью, деревянной мебелью прямо перед вашими глазами с раннего утра и до позднего вечера.

Проходя мимо старой пекарни, вы ощутите аромат свежеиспеченного хлеба. Кондитерские предлагают вкусную домашнюю выпечку и пирожные, а также символ поселка „сахарные петушки“и другие изделия из сахара.

Далее вы увидите Успенский Сокольский монастырь, расположенный на горе Стара Планина, в верхней долине реки Янтра, в 12 км от Габрово и в 4 км от архитектурного этнографического заповедника Этара. Эко-путь соединяет монастырь с заповедником.

Монастырь был основан в 1833 году и назван в честь его основателя Йосифа Сокольскова. Первоначально небольшая деревянная церковь была построена в 1833 году, а фрески были закончены через год. Христо Цокев, художник из Габрово, пожертвовал церковную икону Девы Марии и Христа, которая считается чудотворной и исцеляющей. В 1862 году отец Павел Зограф и его сын Никола из деревни Шипка украсили церковь фресками.

Монастырь имеет большой двор, окруженный жилыми зданиями. В центре двора в 1865 году мастер Колю Фичето построил большой каменный фонтан с восемью кранами. Сокольский монастырь был объявлен историческим памятником в 1973 году.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед в местном ресторане. Входные билеты: Этарский архитектурно этнографический комплекс 5 BGN
  • Сокольский монастырь 2 BGN
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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