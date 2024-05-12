Экскурсии по Софии на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Софии на русском языке, цены от €33. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
33 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 400 за экскурсию
Велико Тырново и Арбанаси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 575 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Выгодный трансфер в Софии
    Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
  • Г
    Гади
    21 марта 2024
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
  • и
    илья
    22 ноября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Отличная ненавязчивая экскурсия по самым знаковым местам Софии.
  • А
    Анатолий
    12 ноября 2023
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
  • Т
    Татьяна/Александра
    1 ноября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду за незабываемую экскурсию по Софии. Это был действительно потрясающий опыт! Марина проявила глубокое
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    знание истории и культуры региона, и ее любовь к местам, которые мы посетили, была заразительной. Наша поездка была увлекательной и запоминающейся. Мы узнали много нового и увидели красоту окрестностей Софии, о которой раньше не знали. Еще раз большое спасибо за этот замечательный день!

  • О
    Ольга
    21 октября 2023
    Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
    Лучшее решение в этой поездке было взять экскурсию с Мариной. Узнавать город в сопровождении опытного гида одно удовольствие. Марина с
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    большой любовью рассказывает о Софии, остаться безразличным просто невозможно. Рекомендую экскурсию с Мариной, обязательно берите вариант с поездкой на гору к каменной реке, это просто чудо природы!

  • А
    Андрей
    6 февраля 2023
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 33 до 575. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на машине, 13 ⭐ отзывов, цены от €33. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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