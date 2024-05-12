1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €575 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- TTimur12 мая 2024Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- иилья22 ноября 2023Отличная ненавязчивая экскурсия по самым знаковым местам Софии.
- ААнатолий12 ноября 2023Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
- ТТатьяна/Александра1 ноября 2023Хочу выразить огромную благодарность нашему замечательному гиду за незабываемую экскурсию по Софии. Это был действительно потрясающий опыт! Марина проявила глубокое
- ООльга21 октября 2023Лучшее решение в этой поездке было взять экскурсию с Мариной. Узнавать город в сопровождении опытного гида одно удовольствие. Марина с
- ААндрей6 февраля 2023Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На машине»
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