Индивидуальные экскурсии в Софии с личным гидом

Найдено 22 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Софии на русском языке, цены от €13. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
София для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 85 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
128 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 120 за всё до 4 чел.
София - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от 75 за всё до 10 чел.
Узнать Софию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 100 за всё до 20 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
33 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
280 за всё до 3 чел.
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 90 за всё до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Автопешеходная экскурсия по Софии: история, природа и культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии с нашей экскурсией. Вас ждет восхитительное путешествие от горных вершин до исторических улиц
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 170 за всё до 3 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от 260 за всё до 3 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пешеходный тур по историческому центру Софии: погружение в историю
Пройдитесь по древним улицам Софии, узнайте её тайны и легенды, посетите уникальные исторические памятники
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Аудиогид
3 часа
11 отзывов
Самостоятельная пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Самостоятельно пройдите по маршруту с аудиогидом, изучая Софию в удобном темпе. Идеально для детей и взрослых
Начало: Ул. Иван Вазов, 2
Расписание: Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
13 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Софии с личным гидом
Откройте для себя красоту и историю Софии в комфортной обстановке индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 125 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 400 за экскурсию
Рильский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 500 за экскурсию
София и Пловдив
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 500 за экскурсию
Велико Тырново и Арбанаси
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 575 за экскурсию
София: город трех империй
Индивидуальная
8 часов
София: путешествие через времена - Римская империя, Средневековье, XIX век
Погрузитесь в историю Софии, где переплетаются эпохи: от римских дорог до архитектурных шедевров XIX века
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 19:00
188 за всё до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Индивидуальная
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болгарии с авторской экскурсией по Велико Тырново. Узнайте тайны древнего города и насладитесь его величием
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 94 за всё до 6 чел.
Путешествие в Рильский монастырь
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Рильский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
219 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • Д
    Дина
    13 мая 2024
    Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
    Все увидела и все услышала что было записано в авдиогиде. Только церковь св. Софии 10.05. была закрита. Мы ещё раз её посетили 12 мая. Зашли внутрь даже присутствовали при службе. Впечатляет возраст церкви и вся история.
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Выгодный трансфер в Софии
    Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • M
    Mariia
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
    читать дальше

    манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!

  • А
    Ани
    31 марта 2024
    София для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине
  • Г
    Гади
    21 марта 2024
    Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
    Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 13 до 575. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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