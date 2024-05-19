1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автопешеходная экскурсия по Софии: история, природа и культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии с нашей экскурсией. Вас ждет восхитительное путешествие от горных вершин до исторических улиц
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от €170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходный тур по историческому центру Софии: погружение в историю
Пройдитесь по древним улицам Софии, узнайте её тайны и легенды, посетите уникальные исторические памятники
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€80 за всё до 6 чел.
Аудиогид
3 часа
Самостоятельная пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Самостоятельно пройдите по маршруту с аудиогидом, изучая Софию в удобном темпе. Идеально для детей и взрослых
Начало: Ул. Иван Вазов, 2
Расписание: Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€13 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Софии с личным гидом
Откройте для себя красоту и историю Софии в комфортной обстановке индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €575 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
София: путешествие через времена - Римская империя, Средневековье, XIX век
Погрузитесь в историю Софии, где переплетаются эпохи: от римских дорог до архитектурных шедевров XIX века
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 19:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болгарии с авторской экскурсией по Велико Тырново. Узнайте тайны древнего города и насладитесь его величием
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Рильский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€219 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия19 мая 2024Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- ДДина13 мая 2024Все увидела и все услышала что было записано в авдиогиде. Только церковь св. Софии 10.05. была закрита. Мы ещё раз её посетили 12 мая. Зашли внутрь даже присутствовали при службе. Впечатляет возраст церкви и вся история.
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- TTimur12 мая 2024Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
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Сейчас в Софии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 22 экскурсии от 13 до 575. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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