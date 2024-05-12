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Укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку, а также необходимость таблички с именем и обратного трансфера. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек. Сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов для уточнения стоимости

Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Софии и доставит по нужному адресу. Он поможет с багажом, а вы сможете расслабиться в салоне. По пути водитель расскажет о Софии и