Выгодный трансфер в Софии

Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Русскоговорящий водитель встретит вас в Международном аэропорту Софии и доставит по нужному адресу. Он поможет с багажом, а вы сможете расслабиться в салоне. По пути водитель расскажет о Софии и
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ответит на ваши вопросы.

Укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку, а также необходимость таблички с именем и обратного трансфера. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек. Сообщите о негабаритном багаже или большем количестве чемоданов для уточнения стоимости

5
1 отзыв

6 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Комфортный трансфер
  2. 🗣 Русскоговорящий водитель
  3. 🛄 Помощь с багажом
  4. 🏙 Интересные рассказы о Софии
  5. 👶 Детские кресла включены
  6. 📋 Возможность заказа минивэна

Что можно увидеть

  • Международный аэропорт Софии
Выгодный трансфер в Софии
Выгодный трансфер в Софии
Выгодный трансфер в Софии
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 13:00

Описание трансфер

Организационные детали

  • Пожалуйста, при бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер.
  • Стоимость указана за трансфер на автомобиле экономкласса. Аренда детских кресел и ожидание 1 час в аэропорту включены в стоимость.
  • Можно заказать автомобиль комфорт-класса или минивэн, если вас до 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Если у вас негабаритный багаж или больше одного чемодана на человека, сообщите нам — возможна доплата.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 мая 2024
Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!

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