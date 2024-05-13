1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
«Мы начнем с главного символа города — храма Александра Невского»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«А также посетите главные храмы города: святого Воскресения, святой Софии, святого Александра Невского и Русскую церковь»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
«Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
«По несложной тропинке мы пройдём 4 км до старого храма и пещеры — для болгар это одно из мест силы, которое обязательно нужно посетить»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
«На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сердика - Античная София. Путешествие в глубину веков
Пешая экскурсия по древней Софии, где вы узнаете историю Сердики, увидите античные храмы и крепости, а также получите советы от местного жителя
«Зайдем в два действующих античных храма – церковь Света Петка Стара и церковь Света Петка Самарджийская»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от €90 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Однодневная экскурсия: Рильский монастырь и Боянская церковь из Софии
Погрузитесь в мир болгарской культуры и духовности, посетив с нами Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
«На территории монастырского комплекса в пяти музеях сохраняется около 35000 уникальных экспонатов, среди которых древние рукописи, мощи святых и богатая церковная утварь»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
«Вы осмотрите руины фракийского и римского поселений, руины античного амфитеатра, римского стадиона, римского форума, увидите мечеть Джумая, православные храмы и многое другое»
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
«Главная церковь монастыря поражает своим иконостасом, фресками и росписями»
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
«), престол епископа, богатые резные двери и некоторые рукописи, иконописные и церковные плиты»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Рильский монастырь
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Всего 1 час езды из Софии – и мы в Рильском монастыре»
Расписание: по договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€219 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
«Осмотр храма чётко регламентирован по времени и занимает 8 минут на каждую группу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- JJuliana10 марта 2024Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
- MMarina4 марта 2024Сама экскурсия и доброжелательное сопровождение Петера, гида-водителя.
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Софии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 40 до 500. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 147 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август