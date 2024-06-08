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Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Софии с личным гидом
Откройте для себя красоту и историю Софии в комфортной обстановке индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €575 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "История и культура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 125 до 575.
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