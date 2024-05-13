1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Софии с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Софии: русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и отвезёт по нужному адресу. Комфорт и безопасность гарантированы
Завтра в 13:00
10 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
€10 за человека
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Софии с личным гидом
Откройте для себя красоту и историю Софии в комфортной обстановке индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €125 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €575 за экскурсию
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- TTimur12 мая 2024Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
- TTimur12 мая 2024Водитель вовремя встретил в аэропорту с табличкой, поездка была комфортной. Рекомендую!
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- OOlena12 марта 2024Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
- JJuliana10 марта 2024Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
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