1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Однодневная экскурсия: Рильский монастырь и Боянская церковь из Софии
Погрузитесь в мир болгарской культуры и духовности, посетив с нами Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Софии в Пловдив: Путешествие к древним сокровищам и Бачковскому монастырю
Погрузитесь в удивительный мир древнего Пловдива и величественного Бачковского монастыря, познакомьтесь с историей и архитектурой
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от €260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рильский Монастырь: Экскурсия в Сердце Болгарской Духовности
Погрузитесь в атмосферу мира и спокойствия, посетив Рильский Монастырь, крупнейший действующий монастырь Болгарии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие во времени: Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Погрузитесь в атмосферу древнего Пловдива, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте новые горизонты и впечатления
Начало: От Храм - памятника Александра Невского
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце болгарского наследия: Рильский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней Болгарии с экскурсией в Рильский монастырь, где история оживает в каждом камне
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия по Софии и Пловдиву
Погрузитесь в историю Болгарии с экскурсией по Софии и Пловдиву. Посетите древние руины, церкви и театры, наслаждайтесь архитектурой и культурой
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Велико Тырново и Арбанаси: историческое путешествие с гидом
Погрузитесь в мир болгарской истории и архитектуры в увлекательной экскурсии по Велико Тырново и Арбанаси
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €575 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
София: путешествие через времена - Римская империя, Средневековье, XIX век
Погрузитесь в историю Софии, где переплетаются эпохи: от римских дорог до архитектурных шедевров XIX века
Начало: По договоренности
Расписание: Еженедельно по договорённости
10 июня в 09:00
11 июня в 19:00
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Рильский монастырь
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€219 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- MMarina4 марта 2024Сама экскурсия и доброжелательное сопровождение Петера, гида-водителя.
- ААнатолий12 ноября 2023Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
- ААндрей6 февраля 2023Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
- ЯЯна16 сентября 2022Потрясающее по красоте и энергетике место. Валентина гид тактичный и очень приятный человек. Умеет рассказать так чтобы было интересно и без избытка. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "На весь день" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 40 до 575. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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