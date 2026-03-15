Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Аладжа (Музей закрыт для посещения с Декабря по Март) — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
от €180 за человека
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
«Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 15 мар 2026
Экскурсия изумительная, очень насыщенная и разнообразная. Посетили древний скальный монастырь, летнюю резиденцию румынской королевы Марии (внучка российского императора Александра II)
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А
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы и пищеры, цветы и цвета, исторические события, религии, вкусы домашней кухни и вина, солнца и хорошего настроения останутся с нами навсегда. Наши лучшие рекомендации.
+1
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно и с душой. Человек,
+5
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А
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь
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Л
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу - большое спасибо ❤️
+2
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В
Превосходно организованная, профессионально проведенная экскурсия. Я, в недавнем прошлом редактор туристического журнала, впечатлен знанияями Страхила и его любовью к своей стране. Моя супруга полностью разделяет это мнение. Рекомендую.
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Е
Все понравилось.
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Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
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С
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья, слушать удивительные рассказы об
+6
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М
Брали экскурсию у Страхила,превосходная зкскурсия. Узнали много интересного про страну. Страхил очень приятный и внимательный гид, влюблён в Болгарию и в своё дело. Рекомендуюм взять у него экскурсию от всего сердца
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Всего 27 отзывов в Варне в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Варне в июле 2026
Сейчас в Варне в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 180. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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