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Музеи и искусство Варны

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Варне на русском языке, цены от €44. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Волшебство северного побережья Черного моря
На машине
10 часов
24 отзыва
Индивидуальная
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Монастырь Аладжа (Музей закрыт для посещения с Декабря по Март) — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей»
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
от €180 за человека
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипеде
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
«Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €44 за человека
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€180 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Волшебство северного побережья Черного моря
Дата посещения: 15 мар 2026
Экскурсия изумительная, очень насыщенная и разнообразная. Посетили древний скальный монастырь, летнюю резиденцию румынской королевы Марии (внучка российского императора Александра II)
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с замечательным ботаническим садом, поели вкусной рыбки, полюбовались захватывающими видами, добрались до самого старого действующего маяка на Балканах. Это все за один день с очень приятным, профессиональным гидом Страхилом. Очень рекомендуем активным и интересующимся историей путешественникам. Одеваться тепло и по-спортивному.

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А
Волшебство северного побережья Черного моря
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы и пищеры, цветы и цвета, исторические события, религии, вкусы домашней кухни и вина, солнца и хорошего настроения останутся с нами навсегда. Наши лучшие рекомендации.
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы+1
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
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Ольга
Волшебство северного побережья Черного моря
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно и с душой. Человек,
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который действительно любит свою работу и умеет делиться этим настроением с другими. Экскурсия по Болгарии благодаря ему стала не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим приключением. Он был внимателен к каждому из нас, всегда готов помочь и рассказать что-то новое. Настоящий профессионал! Обязательно порекомендуем его друзьям и знакомым!

Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно+5
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
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А
Волшебство северного побережья Черного моря
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь
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слушателей и сделать рассказ живым и непринуждённым. Благодаря его отличному чувству юмора и интересному подходу, мы получили не только массу полезной информации, но и огромное удовольствие.
Нам очень понравились все места, которые мы посетили: от умиротворяющего монастыря до захватывающего дух мыса. Даже при таком большом количестве впечатлений и информации, мы совершенно не устали за весь день, что говорит о грамотном и продуманном планировании маршрута.
Мы получили множество незабываемых эмоций и однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет провести день увлекательно и с пользой.

Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего
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Л
Волшебство северного побережья Черного моря
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу - большое спасибо ❤️
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу+2
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу
Нам повезло с экскурсоводом, редкое сочетание профессионализма, готовности трудиться и прекрасных человеческих качеств. Всем рекомендую! Страхилу
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В
Волшебство северного побережья Черного моря
Превосходно организованная, профессионально проведенная экскурсия. Я, в недавнем прошлом редактор туристического журнала, впечатлен знанияями Страхила и его любовью к своей стране. Моя супруга полностью разделяет это мнение. Рекомендую.
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Е
На велосипедах по Варне - круглый год
Все понравилось.
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Никита
На велосипедах по Варне - круглый год
Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
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не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье.

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С
Волшебство северного побережья Черного моря
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья, слушать удивительные рассказы об
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истории Болгарии и даже немного философствовать! Поразили глубокие знания истории у нашего экскурсовода,мы узнали много нового,получили огромное удовольствие от общения с умным, образованным, интеллигентным и очень приятным человеком.
Было так интересно, что за 12 часов экскурсии мы даже не устали. Еще очень приятно, что Страхил подстраивался под нас, под наш темп, наши интересы.
Все было очень здорово!!

Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,+6
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
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М
Волшебство северного побережья Черного моря
Брали экскурсию у Страхила,превосходная зкскурсия. Узнали много интересного про страну. Страхил очень приятный и внимательный гид, влюблён в Болгарию и в своё дело. Рекомендуюм взять у него экскурсию от всего сердца
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Всего 27 отзывов в Варне в категории "Музеи"

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Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Волшебство северного побережья Черного моря;
  2. На велосипедах по Варне - круглый год;
  3. Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни.
Сколько стоит экскурсия по Варне в июле 2026
Сейчас в Варне в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 44 до 180. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Музеи», 27 ⭐ отзывов, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь