Выбирайте и другие экскурсии в Варне

  1. Болгария
  2. Экскурсии

  3. Волшебство северного побережья Черного моря

Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии

Страхил
Задать вопрос
Страхил – ваш гид
Вы увидите самые интересные места северного черноморского побережья: город Балчик со знаменитым ботаническим садом и летней резиденцией румынской королевы, старейший маяк на Балканском полуострове и мыс Калиакра.

Услышите историю и легенды нашего края и отведаете местные блюда и напитки.
От
€96
87 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря

Что вас ожидает

Многоликая Болгария
Вы совершите насыщенное путешествие вдоль побережья Черного моря, насладитесь чудесными природными ландшафтами и древними памятниками. В программе экскурсии:

  • Монастырь Аладжа — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей. Вы увидите жилища монахов, высеченные прямо в отвесной скале, и услышите связанные с ними легенды.
  • «Белый город» Балчик — небольшой прибрежный городок, живописно расположенный на известковых скалах. Здесь вы посетите Ботанический сад и летнюю резиденцию румынской королевы Марии.
  • Мыс Калиакра — вы рассмотрите сохранившиеся на мысе руины крепости и древних поселений и чудесную крохотную часовню. А еще насладитесь потрясающим видом на море с высоты 60 метров и, если повезет, увидите дельфинов.
  • Обед в ресторане с традиционной кухней — вы сможете попробовать местные морепродукты в замечательном заведении при ферме мидий.
  • Археологический заповедник Яйлата — в этом удивительном месте вы увидите состоящий из 101 жилища «пещерный город», руины древней крепости и скалистые кладбища.
  • Деревня Тюленово — я расскажу печальную историю этого живописного места и покажу замечательные виды на прибрежные скалы.
  • Мыс Шабла — самая восточная точка Болгарии. Здесь вас ждет старейший и высочайший действующий маяк в стране.

На обратном пути в Варну мы сможем посетить сельскохозяйственные угодья, где вы соберете и отведаете местные фрукты и овощи. А если среди вас есть любители вина — заедем на дегустацию в винодельню.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Я приеду за вами в любую точку Варны или курортную зону в радиусе 30 км от города.
  • Чтобы все успеть, нам нужно выехать в 8 или 9 утра
  • Экскурсия проводится круглогодично и отменяется только при экстремальных погодных условиях: проливной дождь, сильный снег, метель, штормовой ветер
  • Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших пожеланий

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены (посещение по желанию): монастырь Аладжа — 5 лв взрослые и 2 лв дети, ботанический сад — 8 лв взрослые, дети до 7 лет бесплатно, резиденция румынской королевы — 8 лв взрослые и 2 лв дети.
  • Обед и дегустация вин оплачиваются дополнительно. Питьевая вода и кофе/чай включены в стоимость.
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Страхил
Страхил
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Варне

ГастрономическиеНа автомобилеСо скидкойЗа городомИстория и архитектураПешкомВсеНеобычные маршрутыИндивидуальные