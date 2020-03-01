Выбирайте и другие экскурсии в Варне

Что вас ожидает

Многоликая Болгария

Вы совершите насыщенное путешествие вдоль побережья Черного моря, насладитесь чудесными природными ландшафтами и древними памятниками. В программе экскурсии:

Монастырь Аладжа — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей. Вы увидите жилища монахов, высеченные прямо в отвесной скале, и услышите связанные с ними легенды.

«Белый город» Балчик — небольшой прибрежный городок, живописно расположенный на известковых скалах. Здесь вы посетите Ботанический сад и летнюю резиденцию румынской королевы Марии.

Мыс Калиакра — вы рассмотрите сохранившиеся на мысе руины крепости и древних поселений и чудесную крохотную часовню. А еще насладитесь потрясающим видом на море с высоты 60 метров и, если повезет, увидите дельфинов.

Обед в ресторане с традиционной кухней — вы сможете попробовать местные морепродукты в замечательном заведении при ферме мидий.

Археологический заповедник Яйлата — в этом удивительном месте вы увидите состоящий из 101 жилища «пещерный город», руины древней крепости и скалистые кладбища.

Деревня Тюленово — я расскажу печальную историю этого живописного места и покажу замечательные виды на прибрежные скалы.

Мыс Шабла — самая восточная точка Болгарии. Здесь вас ждет старейший и высочайший действующий маяк в стране.

На обратном пути в Варну мы сможем посетить сельскохозяйственные угодья, где вы соберете и отведаете местные фрукты и овощи. А если среди вас есть любители вина — заедем на дегустацию в винодельню.