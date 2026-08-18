Выбирайте и другие экскурсии в Варне

Вы увидите самые интересные места северного черноморского побережья: город Балчик со знаменитым ботаническим садом и летней резиденцией румынской королевы, старейший маяк на Балканском полуострове и мыс Калиакра. Услышите историю и легенды нашего края и отведаете местные блюда и напитки.
Описание экскурсии
Многоликая Болгария
Вы совершите насыщенное путешествие вдоль побережья Черного моря, насладитесь чудесными природными ландшафтами и древними памятниками. В программе экскурсии:
- Монастырь Аладжа (Музей закрыт для посещения с Декабря по Март) — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей. Вы увидите жилища монахов, высеченные прямо в отвесной скале, и услышите связанные с ними легенды.
- «Белый город» Балчик — небольшой прибрежный городок, живописно расположенный на известковых скалах. Здесь вы посетите Ботанический сад и летнюю резиденцию румынской королевы Марии. Здесь нас пригласят на бесплатную дегустацию местных вин.
- Мыс Калиакра — вы рассмотрите сохранившиеся на мысе руины крепости и древних поселений и чудесную крохотную часовню. А еще насладитесь потрясающим видом на море с высоты 60 метров и, если повезет, увидите дельфинов.
- Обед в ресторане с традиционной кухней — вы сможете попробовать местные морепродукты в замечательном заведении при ферме мидий.
- Деревня Тюленово — я расскажу печальную историю этого живописного места и покажу замечательные виды на прибрежные скалы.
- Мыс Шабла — самая восточная точка Болгарии. Здесь вас ждет старейший и высочайший действующий маяк в стране.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобили или микроантобусе с кондиционером. Я приеду за вами в любую точку Варны или курортную зону в радиусе 30 км от города.
- Чтобы все успеть, нам нужно выехать в 8 или 9 утра
- Экскурсия проводится круглогодично и отменяется только при экстремальных погодных условиях: проливной дождь, сильный снег, метель, штормовой ветер
- Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших пожеланий
- Очередность объектов посещения может меняться в зависимости от сезона
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты не включены (посещение по желанию): монастырь Аладжа — €5 взрослые и €3 дети старше 7 лет; Ботанический сад — €10 взрослые и €3,60 для учащихся, детям до 7 лет бесплатно; резиденция румынской королевы — €10 взрослые и €3 дети от 6 до 18 лет
- Обед оплачивается дополнительно. Питьевая вода на время экскурсии включена в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страхил — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 140 туристов
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут, много живописных видов. За один день посмотрели всё, что хотели. Однозначно рекомендуем.
+3
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Ю
Дата посещения: 15 мар 2026
Экскурсия изумительная, очень насыщенная и разнообразная. Посетили древний скальный монастырь, летнюю резиденцию румынской королевы Марии (внучка российского императора Александра II) с замечательным ботаническим садом, поели вкусной рыбки, полюбовались захватывающими видами, добрались до самого старого действующего маяка на Балканах. Это все за один день с очень приятным, профессиональным гидом Страхилом. Очень рекомендуем активным и интересующимся историей путешественникам. Одеваться тепло и по-спортивному.
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А
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы и пищеры, цветы и цвета, исторические события, религии, вкусы домашней кухни и вина, солнца и хорошего настроения останутся с нами навсегда. Наши лучшие рекомендации.
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Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно и с душой. Человек, который действительно любит свою работу и умеет делиться этим настроением
+1
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А
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь слушателей и сделать рассказ живым и непринуждённым. Благодаря его отличному
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С
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья, слушать удивительные рассказы об истории Болгарии и даже немного философствовать! Поразили глубокие знания истории
+2
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