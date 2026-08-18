Выбирайте и другие экскурсии в Варне

Волшебство северного побережья Черного моря

Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Вы увидите самые интересные места северного черноморского побережья: город Балчик со знаменитым ботаническим садом и летней резиденцией румынской королевы, старейший маяк на Балканском полуострове и мыс Калиакра. Услышите историю и легенды нашего края и отведаете местные блюда и напитки.
5
25 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря
Волшебство северного побережья Черного моря

Описание экскурсии

Многоликая Болгария

Вы совершите насыщенное путешествие вдоль побережья Черного моря, насладитесь чудесными природными ландшафтами и древними памятниками. В программе экскурсии:

  • Монастырь Аладжа (Музей закрыт для посещения с Декабря по Март) — средневековый православный монастырь, ныне превращенный в музей. Вы увидите жилища монахов, высеченные прямо в отвесной скале, и услышите связанные с ними легенды.
  • «Белый город» Балчик — небольшой прибрежный городок, живописно расположенный на известковых скалах. Здесь вы посетите Ботанический сад и летнюю резиденцию румынской королевы Марии. Здесь нас пригласят на бесплатную дегустацию местных вин.
  • Мыс Калиакра — вы рассмотрите сохранившиеся на мысе руины крепости и древних поселений и чудесную крохотную часовню. А еще насладитесь потрясающим видом на море с высоты 60 метров и, если повезет, увидите дельфинов.
  • Обед в ресторане с традиционной кухней — вы сможете попробовать местные морепродукты в замечательном заведении при ферме мидий.
  • Деревня Тюленово — я расскажу печальную историю этого живописного места и покажу замечательные виды на прибрежные скалы.
  • Мыс Шабла — самая восточная точка Болгарии. Здесь вас ждет старейший и высочайший действующий маяк в стране.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобили или микроантобусе с кондиционером. Я приеду за вами в любую точку Варны или курортную зону в радиусе 30 км от города.
  • Чтобы все успеть, нам нужно выехать в 8 или 9 утра
  • Экскурсия проводится круглогодично и отменяется только при экстремальных погодных условиях: проливной дождь, сильный снег, метель, штормовой ветер
  • Я с радостью скорректирую маршрут с учетом ваших пожеланий
  • Очередность объектов посещения может меняться в зависимости от сезона

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты не включены (посещение по желанию): монастырь Аладжа — €5 взрослые и €3 дети старше 7 лет; Ботанический сад — €10 взрослые и €3,60 для учащихся, детям до 7 лет бесплатно; резиденция румынской королевы — €10 взрослые и €3 дети от 6 до 18 лет
  • Обед оплачивается дополнительно. Питьевая вода на время экскурсии включена в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страхил
Страхил — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 140 туристов
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Дарья
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут, много живописных видов. За один день посмотрели всё, что хотели. Однозначно рекомендуем.
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,+3
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
Прекрасная экскурсия и отличный гид Страхил. Очень понравились все места и рассказы про них. Продуманный маршрут,
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Ю
Дата посещения: 15 мар 2026
Экскурсия изумительная, очень насыщенная и разнообразная. Посетили древний скальный монастырь, летнюю резиденцию румынской королевы Марии (внучка российского императора Александра II) с замечательным ботаническим садом, поели вкусной рыбки, полюбовались захватывающими видами, добрались до самого старого действующего маяка на Балканах. Это все за один день с очень приятным, профессиональным гидом Страхилом. Очень рекомендуем активным и интересующимся историей путешественникам. Одеваться тепло и по-спортивному.
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А
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы и пищеры, цветы и цвета, исторические события, религии, вкусы домашней кухни и вина, солнца и хорошего настроения останутся с нами навсегда. Наши лучшие рекомендации.
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
Большое Спасибо за удивительное путешествие по волнам истории Болгарии. Мы уставшие и довольные. Удивительные виды, просторы
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Ольга
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно и с душой. Человек, который действительно любит свою работу и умеет делиться этим настроением
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с другими. Экскурсия по Болгарии благодаря ему стала не просто осмотром достопримечательностей, а настоящим приключением. Он был внимателен к каждому из нас, всегда готов помочь и рассказать что-то новое. Настоящий профессионал! Обязательно порекомендуем его друзьям и знакомым!

Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно+1
Хотим выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Страхилу! Он сделал нашу поездку в Болгарию незабываемой. Увлекательно, познавательно
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А
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего дела, который умеет увлечь слушателей и сделать рассказ живым и непринуждённым. Благодаря его отличному
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чувству юмора и интересному подходу, мы получили не только массу полезной информации, но и огромное удовольствие.
Нам очень понравились все места, которые мы посетили: от умиротворяющего монастыря до захватывающего дух мыса. Даже при таком большом количестве впечатлений и информации, мы совершенно не устали за весь день, что говорит о грамотном и продуманном планировании маршрута.
Мы получили множество незабываемых эмоций и однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет провести день увлекательно и с пользой.

Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего
Мы с женой хотим выразить огромную благодарность Страхилу за замечательную экскурсию! Он — настоящий мастер своего
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С
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья, слушать удивительные рассказы об истории Болгарии и даже немного философствовать! Поразили глубокие знания истории
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у нашего экскурсовода,мы узнали много нового,получили огромное удовольствие от общения с умным, образованным, интеллигентным и очень приятным человеком.
Было так интересно, что за 12 часов экскурсии мы даже не устали. Еще очень приятно, что Страхил подстраивался под нас, под наш темп, наши интересы.
Все было очень здорово!!

Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,+2
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
Поездка была просто чудесной. Нам с мужем очень понравилось. Как приятно было неспешно созерцать красоты побережья,
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