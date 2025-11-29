Мои заказы

Развлечения в Манаме

Найдено 5 экскурсий в категории «Развлечения» в Манаме на русском языке, цены от $76, скидки до 21%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
5 часов
3 отзыва
Билеты
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
На автобусе
Круизы
5 часов
3 отзыва
Круиз
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Начало: 7МВ5+2КсР, Бахрейн
$160 за человека
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
На автобусе
Круизы
7 часов
-
21%
5 отзывов
Круиз
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
$79$100 за человека
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
На автобусе
Круизы
7 часов
-
15%
3 отзыва
Круиз
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
$79$93 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    29 ноября 2025
    Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
    Потрясающе провели время с Joy of Life! Асади — настоящий профессионал: он сопровождает на каждом этапе и объясняет основы так,
    читать дальше

    что учиться легко и комфортно. Захватывающие виды во время прогулки по Персидскому заливу в Бахрейне и очень спокойная, расслабленная атмосфера. Локацию легко найти, а вокруг есть чем заняться после активного дня на воде. Однозначно лучшее место в Бахрейне для водных видов спорта!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну;
  2. Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов;
  3. Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж;
  4. Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1;
  5. Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в марте 2026
Сейчас в Манаме в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 76 до 160 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
