От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Круиз
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
Индивидуальная
Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
Начало: 7МВ5+2КсР, Бахрейн
$160 за человека
-
21%
Круиз
Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, ...
$79
$100 за человека
-
15%
Круиз
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
$79
$93 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета29 ноября 2025Потрясающе провели время с Joy of Life! Асади — настоящий профессионал: он сопровождает на каждом этапе и объясняет основы так,
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
- От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну;
- Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов;
- Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж;
- Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1;
- Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в марте 2026
Сейчас в Манаме в категории "Развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 76 до 160 со скидкой до 21%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2026 год по теме «Развлечения», 15 ⭐ отзывов, цены от $76. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май