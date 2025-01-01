Групповая
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5PV7+G5H, Al Hidd, Bahrain
«Эта обзорная экскурсия создана специально для пассажиров MSC Euribia и охватывает главные сокровища Бахрейна»
$93 за человека
Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al H...
«Вы познакомитесь с духовным и историческим наследием Бахрейна — от величественной архитектуры религиозных святынь до древних руин, связанных с цивилизацией дильмун»
$76 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
Начало: 6HM3+88J Манама, Бахрейн
«Отличный выбор для первого знакомства с Манамой»
$210 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 76 до 210. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Манамы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Манаме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке