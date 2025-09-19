Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al H...
$76 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Гастрономическое путешествие по Бахрейну
Начало: Шоссе 475, 304 Баб-эль-Бахрейн-авеню, Эль-Намама, ...
«Сегодня именно отсюда начнётся ваше гастрономическое приключение — символичный вход в мир вкусов, ароматов и историй»
$87 за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы
Начало: Ваш отель
«Манама Сук — сердце гастрономии Путешествие проходит по Манама Сук — традиционному рынку столицы, где кухня остаётся такой же живой и аутентичной, как и столетия назад»
$79 за человека
Групповая
Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего
Начало: 5PQ7+WQ8 Аль-Хидд, Бахрейн
«Во время экскурсии вы сможете насладиться традиционным кофе или чаем и местной выпечкой, дополняющими это многогранное путешествие»
$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина19 сентября 2025Экскурсия была просто потрясающей! Хашер очень гостеприимный, знающий и дружелюбный гид. Мы попробовали разные блюда бахрейнской кухни, прогулялись по Манама Сук и узнали много интересного об истории и культуре страны. Тур однозначно рекомендуем.
- ллейла11 сентября 2025Это был замечательный тур! Джасим — фантастический гид! Мы узнали много нового и с удовольствием попробовали всю еду!
- ААиша28 июля 2025У нас был отличный тур с вкусными остановками для дегустаций и возможностью задать множество вопросов о городе и культуре Бахрейна. Юссуф оказался идеальным гидом с хорошим чувством юмора 🙂 Спасибо за все рекомендации!
- ММирослав21 мая 2025У нас получилась замечательная прогулка по Манаме — по рынку Сук и старой части города. Гид рассказал много интересного о культуре Бахрейна, а еда оказалась действительно отличной.
- ААлёна24 января 2025Юсуф просто потрясающий! Он превзошёл все ожидания — тур был адаптирован под каждого, и мы все закончили его сытыми от отличной еды и знаний. Настоящий опыт, который нельзя пропустить!
- ЭЭмилия30 ноября 2024Огромное спасибо за удивительный опыт! Я путешествовала одна, и этот тур стал настоящим событием. Было очень весело, я познакомилась с
