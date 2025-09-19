П Полина Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы Экскурсия была просто потрясающей! Хашер очень гостеприимный, знающий и дружелюбный гид. Мы попробовали разные блюда бахрейнской кухни, прогулялись по Манама Сук и узнали много интересного об истории и культуре страны. Тур однозначно рекомендуем.

л лейла Гастрономическое путешествие по Бахрейну Это был замечательный тур! Джасим — фантастический гид! Мы узнали много нового и с удовольствием попробовали всю еду!

А Аиша Гастрономическое путешествие по Бахрейну У нас был отличный тур с вкусными остановками для дегустаций и возможностью задать множество вопросов о городе и культуре Бахрейна. Юссуф оказался идеальным гидом с хорошим чувством юмора 🙂 Спасибо за все рекомендации!

М Мирослав Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы У нас получилась замечательная прогулка по Манаме — по рынку Сук и старой части города. Гид рассказал много интересного о культуре Бахрейна, а еда оказалась действительно отличной.

А Алёна Гастрономическое путешествие по Бахрейну Юсуф просто потрясающий! Он превзошёл все ожидания — тур был адаптирован под каждого, и мы все закончили его сытыми от отличной еды и знаний. Настоящий опыт, который нельзя пропустить!