Мои заказы

Гастрономические экскурсии Манамы

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Манаме на русском языке, цены от $72. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al H...
$76 за человека
Гастрономическое путешествие по Бахрейну
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Гастрономическое путешествие по Бахрейну
Начало: Шоссе 475, 304 Баб-эль-Бахрейн-авеню, Эль-Намама, ...
«Сегодня именно отсюда начнётся ваше гастрономическое приключение — символичный вход в мир вкусов, ароматов и историй»
$87 за человека
Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы
Начало: Ваш отель
«Манама Сук — сердце гастрономии Путешествие проходит по Манама Сук — традиционному рынку столицы, где кухня остаётся такой же живой и аутентичной, как и столетия назад»
$79 за человека
Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего
На автобусе
4.5 часа
Групповая
Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего
Начало: 5PQ7+WQ8 Аль-Хидд, Бахрейн
«Во время экскурсии вы сможете насладиться традиционным кофе или чаем и местной выпечкой, дополняющими это многогранное путешествие»
$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    19 сентября 2025
    Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы
    Экскурсия была просто потрясающей! Хашер очень гостеприимный, знающий и дружелюбный гид. Мы попробовали разные блюда бахрейнской кухни, прогулялись по Манама Сук и узнали много интересного об истории и культуре страны. Тур однозначно рекомендуем.
  • л
    лейла
    11 сентября 2025
    Гастрономическое путешествие по Бахрейну
    Это был замечательный тур! Джасим — фантастический гид! Мы узнали много нового и с удовольствием попробовали всю еду!
  • А
    Аиша
    28 июля 2025
    Гастрономическое путешествие по Бахрейну
    У нас был отличный тур с вкусными остановками для дегустаций и возможностью задать множество вопросов о городе и культуре Бахрейна. Юссуф оказался идеальным гидом с хорошим чувством юмора 🙂 Спасибо за все рекомендации!
  • М
    Мирослав
    21 мая 2025
    Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы
    У нас получилась замечательная прогулка по Манаме — по рынку Сук и старой части города. Гид рассказал много интересного о культуре Бахрейна, а еда оказалась действительно отличной.
  • А
    Алёна
    24 января 2025
    Гастрономическое путешествие по Бахрейну
    Юсуф просто потрясающий! Он превзошёл все ожидания — тур был адаптирован под каждого, и мы все закончили его сытыми от отличной еды и знаний. Настоящий опыт, который нельзя пропустить!
  • Э
    Эмилия
    30 ноября 2024
    Гастрономическое путешествие по Бахрейну
    Огромное спасибо за удивительный опыт! Я путешествовала одна, и этот тур стал настоящим событием. Было очень весело, я познакомилась с
    читать дальше

    замечательными людьми, которые сделали путешествие ещё ярче. Шарифа — невероятно милая, тёплая и страстная, это видно по её глазам. Прекрасно было увидеть Бахрейн глазами местного жителя, узнать больше о культуре и насладиться вкусной едой. Все были очень приветливы. Обязательно поделюсь этим приключением в Instagram!

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов;
  2. Гастрономическое путешествие по Бахрейну;
  3. Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы;
  4. Панорамы Бахрейна - жемчужное наследие, рынки Манамы и горизонты будущего.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в январе 2026
Сейчас в Манаме в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 72 до 87. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Манамы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026