Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Манаме на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Манаму на 1 день, гиды Манамы подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Манаму так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке