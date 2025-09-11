Отправьтесь в гастрономическое путешествие по сердцу Манамы, где история и вкусы переплетаются на каждом шагу. Через еду вы узнаете, как формировалась культура Бахрейна на протяжении тысячелетий. Это не просто дегустация — это история, рассказанная через блюда. Ярко, вкусно и по-настоящему аутентично.
Описание экскурсии
Начало вкусового путешествия Мы встретимся под величественной аркой «Баб-эль-Бахрейн» — «Воротами Бахрейна», через которые веками входили путешественники, прибывавшие морем. Сегодня именно отсюда начнётся ваше гастрономическое приключение — символичный вход в мир вкусов, ароматов и историй. На каждой остановке тура вы узнаете, как кухня Бахрейна формировалась под влиянием разных цивилизаций — от 5500 года до н. э. до наших дней. Через блюда, специи и традиции мы покажем, как культура страны впитывала идеи со всего мира, сохраняя при этом свою уникальность.
Ваш пропуск в галактику вкуса Пусть Pink
Alien станет вашим проводником в галактику знаний и вкусной еды — туда, где гастрономия, история и атмосфера старого города сливаются в одном незабываемом опыте. Этот тур создан для тех, кто хочет почувствовать Бахрейн на вкус. Важная информация:
- Не подходит для: люди с пищевой аллергией, непереносимостью глютена или лактозы.
- Возрастное ограничение: дети до 6 лет не допускаются.
Что включено
- Вода и другие местные безалкогольные напитки
- Все дегустации блюд
- Сопровождение местного гастрономического гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкогольные напитки
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шоссе 475, 304 Баб-эль-Бахрейн-авеню, Эль-Намама, Бахрейн
Завершение: Баб-эль-Бахрейн
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Это был замечательный тур! Джасим — фантастический гид! Мы узнали много нового и с удовольствием попробовали всю еду!
У нас был отличный тур с вкусными остановками для дегустаций и возможностью задать множество вопросов о городе и культуре Бахрейна. Юссуф оказался идеальным гидом с хорошим чувством юмора 🙂 Спасибо за все рекомендации!
Юсуф просто потрясающий! Он превзошёл все ожидания — тур был адаптирован под каждого, и мы все закончили его сытыми от отличной еды и знаний. Настоящий опыт, который нельзя пропустить!
Огромное спасибо за удивительный опыт! Я путешествовала одна, и этот тур стал настоящим событием. Было очень весело, я познакомилась с замечательными людьми, которые сделали путешествие ещё ярче. Шарифа — невероятно
Похожие экскурсии на «Гастрономическое путешествие по Бахрейну»
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Мини-группа
до 6 чел.
Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
$44.30 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая мечеть Аль-Фатех - погружение в исламское наследие Бахрейна
Начало: 6Х9Кс+Х6Ф Манама, Бахрейн
$99 за всё до 10 чел.
$87 за человека