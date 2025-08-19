Всего за четыре часа вы увидите самые необычные места Бахрейна — от древних курганов до современной трассы «Формулы-1». Путешествие проходит в небольшой группе до 6 человек, в спокойном и комфортном темпе.
Это идеальный способ познакомиться с культурой, историей и природой страны, даже если у вас совсем мало времени.
Описание экскурсии
Пустыня, история и символы Бахрейна За четыре часа вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями страны и узнаете, как формировалась культура Бахрейна — от древних цивилизаций до нефтяной эпохи. Экскурсия проходит в небольшой группе до 6 гостей, что делает путешествие комфортным и почти индивидуальным. Что вы увидите В программе — легендарная трасса «Формулы-1», верблюжья ферма (без катания), загадочные курганы возрастом около 4000 лет, традиционная гончарная мастерская, Дерево жизни, растущее посреди пустыни, и первая нефтяная скважина в регионе Персидского залива. Экскурсия проходит на английском языке! Она идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть максимум за короткое время, без спешки и больших туристических групп. Это путешествие о контрастах — древность и современность, пустыня и технологии, традиции и открытия. Важная информация:
Экскурсия проводится на английском языке.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Международный автодром Бахрейна («Формула-1»)
- Верблюжья ферма
- Древние курганы (4000 лет)
- Гончарная мастерская
- Дерево жизни
- Первая нефтяная скважина Персидского залива
Что включено
- Услуги гида (на английском языке)
- Транспорт на автомобиле с кондиционером
- Трансфер из отеля и обратно в районе Манамы
- Бутилированная вода
- Местные сборы и налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из районов за пределами Манамы, островов Amwaj и Diyar Al Muharraq - доплата 20 USD
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится на английском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
Махер был отличным гидом и показал нам самые важные достопримечательности Бахрейна. Экскурсия получилась индивидуальной и очень приятной — однозначно рекомендуем
Хочется отметить пунктуальность, профессионализм и доброжелательность гида
Махер, наш гид, оказался невероятно добрым и внимательным человеком. Экскурсия прошла замечательно, всё было организовано очень комфортно
