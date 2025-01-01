Мои заказы

Экскурсии от вашего отеля в Манаме

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Манаме на русском языке, цены от $77. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
На автобусе
6 часов
4 отзыва
Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
5 часов
3 отзыва
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Из Бахрейна в Саудовскую Аравию: Даммам, культура и современность
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бахрейна в Саудовскую Аравию: Даммам, культура и современность
Начало: Ваш отель
$438 за всё до 6 чел.
Пустыня Бахрейна за 4 часа - курганы, Формула-1 и Дерево жизни
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Пустыня Бахрейна за 4 часа - курганы, Формула-1 и Дерево жизни
Начало: Ваш отель
$77 за человека
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
4 часа
4 отзыва
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «От вашего отеля»

Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 77 до 438. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
