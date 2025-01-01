Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бахрейна в Саудовскую Аравию: Даммам, культура и современность
Начало: Ваш отель
$438 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Пустыня Бахрейна за 4 часа - курганы, Формула-1 и Дерево жизни
Начало: Ваш отель
$77 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
