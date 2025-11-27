Идеально для пассажиров круизных лайнеров Береговая экскурсия по Манаме создана специально для гостей круизных судов. Вас встретят прямо в порту Халифа бин Салман и сопроводят на протяжении всего маршрута, обеспечив комфорт, безопасность и своевременное возвращение на корабль. Экскурсия проходит в сопровождении профессионального гида компании «Bahrain Travellers». Вы познакомитесь с духовным и историческим наследием Бахрейна — от величественной архитектуры религиозных святынь до древних руин, связанных с цивилизацией дильмун. Прогулка по традиционному рынку подарит атмосферу Востока с ароматами специй, ремесленными изделиями и возможностью неспешного шопинга. Современный Бахрейн и вид с воды Экскурсия завершится отдыхом в современной части Манамы на набережной залива Бахрейн и короткой прогулкой на катере, включённой в стоимость. Панорамные виды города с воды станут ярким финалом путешествия — гармоничным сочетанием истории, современности и морской красоты. Важная информация:

Наденьте удобную обувь для ходьбы • Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем • Уважайте местные обычаи и одевайтесь скромно при посещении религиозных объектов.