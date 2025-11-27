Идеальная береговая экскурсия для пассажиров круизных лайнеров, позволяющая познакомиться с Бахрейном всего за несколько часов.
Исторические памятники, колоритные рынки, современная набережная и прогулка на катере — всё в комфортном темпе и с гарантией возвращения на лайнер вовремя.
Описание экскурсии
Идеально для пассажиров круизных лайнеров Береговая экскурсия по Манаме создана специально для гостей круизных судов. Вас встретят прямо в порту Халифа бин Салман и сопроводят на протяжении всего маршрута, обеспечив комфорт, безопасность и своевременное возвращение на корабль. Экскурсия проходит в сопровождении профессионального гида компании «Bahrain Travellers». Вы познакомитесь с духовным и историческим наследием Бахрейна — от величественной архитектуры религиозных святынь до древних руин, связанных с цивилизацией дильмун. Прогулка по традиционному рынку подарит атмосферу Востока с ароматами специй, ремесленными изделиями и возможностью неспешного шопинга. Современный Бахрейн и вид с воды Экскурсия завершится отдыхом в современной части Манамы на набережной залива Бахрейн и короткой прогулкой на катере, включённой в стоимость. Панорамные виды города с воды станут ярким финалом путешествия — гармоничным сочетанием истории, современности и морской красоты. Важная информация:
Наденьте удобную обувь для ходьбы • Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем • Уважайте местные обычаи и одевайтесь скромно при посещении религиозных объектов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круизный порт Халифа бин Салман
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Калат-аль-Бахрейн (Бахрейнский форт)
- Рынок Манама-Сук
- The Avenues Bahrain
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- Залив Бахрейн
Что включено
- Трансфер из круизного терминала порта Халифа бин Салман и обратно
- Транспорт на автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Бутилированная вода на протяжении всей экскурсии
- Комплиментарная дегустация местных фиников во время тура
- Прогулка на катере по заливу Бахрейн
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд, Бахрейн
Завершение: 5PQ7+WQ8, Shaikh Khalifa Bin Salman Causeway, Al Hidd, Bahrein
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь для ходьбы
- Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем
- Уважайте местные обычаи и одевайтесь скромно при посещении религиозных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасный гид: дал много информации, экскурсия была лёгкой и дружелюбной.
А
Отличный тур для пассажиров круизного лайнера, позволяющий увидеть всё самое интересное в Бахрейне за короткое время.
И
Нас был отличным гидом — экскурсия прошла очень приятно
