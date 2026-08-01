Индивидуальная
до 4 чел.
Сараево глазами местного жителя: секреты старых кварталов
Побывать на месте убийства Франца Фердинанда и понять, что город на этом не заканчивается
Начало: У Себиля
25 авг в 17:30
26 авг в 17:30
от €95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараева
Поймать рыбу своей мечты
19 авг в 15:00
24 авг в 08:00
от €385 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 12:00
10 окт в 12:00
17 окт в 12:00
€150 за человека
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