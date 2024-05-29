Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Завтра в 08:00
14 июня в 14:00
€60 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
99€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Сараево
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Экскурсия оказалась отличным способом познакомиться с Сараево. Венера обладает замечательными знаниями и увлеченно делиться историей, делая прогулку интересной и насыщенной.
- ВВадим9 мая 2024Венера приятный рассказчик отлично знающая историю города.
- ННаталья8 мая 2024Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные
- ААлександр5 апреля 2024Отличная и позновательная экскурсия. Мы узнали даже больше, чем расчитывали. Венера отличный, веселый, жизнерадостный гид с чувством юмора. Душа компании. Экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Однозначно рекомендую!
- ИИван18 марта 2024Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Сараево в июне 2024
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