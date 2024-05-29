Индивидуальные экскурсии в Сараево с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Сараево на русском языке, цены от €26, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Фотопрогулка по Сараево
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
2 отзыва
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Завтра в 08:00
14 июня в 14:00
60 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
9990 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Сараево
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 17:00
10 июня в 00:00
26 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Экскурсия оказалась отличным способом познакомиться с Сараево. Венера обладает замечательными знаниями и увлеченно делиться историей, делая прогулку интересной и насыщенной.
    читать дальше

    Она также дала много полезных советов, куда можно сходить после экскурсии. Это точно сэкономило нам время, нервы и деньги. Венера очень общительная и приятная в общении. Спасибо! Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Сараево.

  • В
    Вадим
    9 мая 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Венера приятный рассказчик отлично знающая историю города.
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные
    читать дальше

    детали о городе, о жизни в нём и сделала замечательные снимки и даже видео! Отдельно хочу отметить, что было комфортно сниматься, Влада подсказывала, как что лучше сделать, идеи для кадра и тд. Также предложила маршрут с учётом интересных локаций в центре города и была открыта к нашим идеям Очень рекомендую фотопрогулку как досуг в Сараево и как способ сохранить классные воспоминания:)

  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Прогулка по старинным улочкам Сараево
    Отличная и позновательная экскурсия. Мы узнали даже больше, чем расчитывали. Венера отличный, веселый, жизнерадостный гид с чувством юмора. Душа компании. Экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Однозначно рекомендую!
  • И
    Иван
    18 марта 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Сараево
  2. Прогулка по старинным улочкам Сараево
  3. Выгодный трансфер в Сараево
Сколько стоит экскурсия по Сараево в июне 2024
Сейчас в Сараево в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 90 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Сараево? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке
ХорошоТам