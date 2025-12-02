На этом мастер-классе вы откроете Боснию и Герцеговину на вкус. Будем готовить пироги — бурек или зеляницу, пробовать сыры, мясо, вино и ракию. Отправимся в путешествие по стране через вкус и аромат блюд из даров боснийской земли.
Ценнейший сувенир, который вы получите (и увезёте с собой!) — воспоминание о том, как рецепты традиционных блюд ожили под вашими руками.
Описание мастер-класса
Под руководством настоящей боснийской кухарки вы отправитесь в настоящее путешествие сквозь вкус, историю и легенды Боснии и Герцеговины!
Вы научитесь раскатывать тончайшее тесто и закручивать легендарные пироги — зеляницу или бурек так, как это делают в боснийских семьях.
И конечно, попробуете сочные пироги собственного приготовления, продегустируете лучшие боснийские сыры, вяленое мясо, вино, сок или ракию.
А для самых увлечённых участников — конкурсы, мини-квесты и призы!
Организационные детали
- Мастер-класс проводится в одном из лучших атмосферных ресторанов столицы
- Приготовленный пирог вы сможете отведать на месте или забрать с собой
- Дополнительно оплачиваются напитки и заказ по меню ресторана по желанию
В стоимость включено
- Все ингредиенты для приготовления зеляницы или бурека;
- Дегустационная тарелка с боснийскими сырами, вяленым мясом, сезонными салатами, овощами
- Один бокал местного напитка (вино, ракия или сок на выбор)
- Участие в квестах и конкурсах с небольшими призами
в субботу в 12:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
Входит в следующие категории Сараево
