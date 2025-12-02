Мои заказы

Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве

Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
На этом мастер-классе вы откроете Боснию и Герцеговину на вкус. Будем готовить пироги — бурек или зеляницу, пробовать сыры, мясо, вино и ракию. Отправимся в путешествие по стране через вкус и аромат блюд из даров боснийской земли.

Ценнейший сувенир, который вы получите (и увезёте с собой!) — воспоминание о том, как рецепты традиционных блюд ожили под вашими руками.
Описание мастер-класса

Под руководством настоящей боснийской кухарки вы отправитесь в настоящее путешествие сквозь вкус, историю и легенды Боснии и Герцеговины!

Вы научитесь раскатывать тончайшее тесто и закручивать легендарные пироги — зеляницу или бурек так, как это делают в боснийских семьях.

И конечно, попробуете сочные пироги собственного приготовления, продегустируете лучшие боснийские сыры, вяленое мясо, вино, сок или ракию.

А для самых увлечённых участников — конкурсы, мини-квесты и призы!

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится в одном из лучших атмосферных ресторанов столицы
  • Приготовленный пирог вы сможете отведать на месте или забрать с собой
  • Дополнительно оплачиваются напитки и заказ по меню ресторана по желанию

В стоимость включено

  • Все ингредиенты для приготовления зеляницы или бурека;
  • Дегустационная тарелка с боснийскими сырами, вяленым мясом, сезонными салатами, овощами
  • Один бокал местного напитка (вино, ракия или сок на выбор)
  • Участие в квестах и конкурсах с небольшими призами

в субботу в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
читать дальше

Автор уникальных туров и проводник по самым невероятным, живописным и малоизвестным маршрутам. Историк, спортсменка, весёлая и компанейская, ненавязчивая и внимательная. В сфере туризма с 2013 года. Организовала и провела более 6000 экскурсий и туров на русском языке для гостей со всего мира. Жду и вас!

