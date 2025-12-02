На этом мастер-классе вы откроете Боснию и Герцеговину на вкус. Будем готовить пироги — бурек или зеляницу, пробовать сыры, мясо, вино и ракию. Отправимся в путешествие по стране через вкус и аромат блюд из даров боснийской земли. Ценнейший сувенир, который вы получите (и увезёте с собой!) — воспоминание о том, как рецепты традиционных блюд ожили под вашими руками.

Венера Ваш гид в Сараево

Описание мастер-класса

Под руководством настоящей боснийской кухарки вы отправитесь в настоящее путешествие сквозь вкус, историю и легенды Боснии и Герцеговины!

Вы научитесь раскатывать тончайшее тесто и закручивать легендарные пироги — зеляницу или бурек так, как это делают в боснийских семьях.

И конечно, попробуете сочные пироги собственного приготовления, продегустируете лучшие боснийские сыры, вяленое мясо, вино, сок или ракию.

А для самых увлечённых участников — конкурсы, мини-квесты и призы!

Организационные детали

Мастер-класс проводится в одном из лучших атмосферных ресторанов столицы

Приготовленный пирог вы сможете отведать на месте или забрать с собой

Дополнительно оплачиваются напитки и заказ по меню ресторана по желанию

В стоимость включено