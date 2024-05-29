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детали о городе, о жизни в нём и сделала замечательные снимки и даже видео! Отдельно хочу отметить, что было комфортно сниматься, Влада подсказывала, как что лучше сделать, идеи для кадра и тд. Также предложила маршрут с учётом интересных локаций в центре города и была открыта к нашим идеям Очень рекомендую фотопрогулку как досуг в Сараево и как способ сохранить классные воспоминания:)