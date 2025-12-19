Проведите день в гармонии с природой и ощутите особый азарт рыбалки. Место вы выбираете сами: на озере — тишина и горные виды, на реке — чистая вода и энергия течения, на море — простор и солёный ветер. Я довезу вас до точки самой красивой дорогой, дам всё необходимое и поделюсь секретами богатого улова.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

На ваш выбор — рыбалка на озере, реке или море. Поедем из Сараево по живописным дорогам Боснии и Герцеговины и будем делать остановки, чтобы прикоснуться к красоте, традициям и культуре края.

Ябланичкое, Борачкое или Рамское озеро

Отправимся к одному из самых красивых, рыбных и живописных озёр. Воды здесь настолько прозрачны, что видно каждый камень на дне и сверкающую рыбу.

По пути вы увидите традиционные боснийские деревни, где сохранился дух старинного быта, и услышите истории о том, как рыбалка веками была частью жизни местных.

Горная река Неретва или Дрина

Через горы и захватывающие дух каньоны едем туда, где река берёт своё начало. Здесь не только рыбалка, но и сама атмосфера удивляет — шум быстрых потоков, аромат хвойных лесов и тропических растений, панорамы горных вершин.

В дороге встречаются старые каменные мосты османского периода — я расскажу, как по ним когда-то проходили торговые караваны.

Лагуна Адриатического моря в городе Неум

Поедем к побережью Адриатики через виноградники и оливковые рощи. И окажемся там, где вы почувствуете дух иллирийцев — предков южных славян, для которых море всегда было главным источником жизни, богатства и вдохновения.

Про тайминг

Продолжительность путешествия — от 6 до 10 ч в зависимости от выбранного маршрута

Дорога до реки или озера — 2–2,5 ч, до моря — 3–3,5 ч

На рыбалку отводится до 4 ч

Организационные детали