Рыбалка на озере, реке или море - едем из Сараево

Поймать рыбу своей мечты
Проведите день в гармонии с природой и ощутите особый азарт рыбалки.

Место вы выбираете сами: на озере — тишина и горные виды, на реке — чистая вода и энергия течения, на море — простор и солёный ветер.

Я довезу вас до точки самой красивой дорогой, дам всё необходимое и поделюсь секретами богатого улова.
Описание водной прогулки

На ваш выбор — рыбалка на озере, реке или море. Поедем из Сараево по живописным дорогам Боснии и Герцеговины и будем делать остановки, чтобы прикоснуться к красоте, традициям и культуре края.

Ябланичкое, Борачкое или Рамское озеро

Отправимся к одному из самых красивых, рыбных и живописных озёр. Воды здесь настолько прозрачны, что видно каждый камень на дне и сверкающую рыбу.

По пути вы увидите традиционные боснийские деревни, где сохранился дух старинного быта, и услышите истории о том, как рыбалка веками была частью жизни местных.

Горная река Неретва или Дрина

Через горы и захватывающие дух каньоны едем туда, где река берёт своё начало. Здесь не только рыбалка, но и сама атмосфера удивляет — шум быстрых потоков, аромат хвойных лесов и тропических растений, панорамы горных вершин.

В дороге встречаются старые каменные мосты османского периода — я расскажу, как по ним когда-то проходили торговые караваны.

Лагуна Адриатического моря в городе Неум

Поедем к побережью Адриатики через виноградники и оливковые рощи. И окажемся там, где вы почувствуете дух иллирийцев — предков южных славян, для которых море всегда было главным источником жизни, богатства и вдохновения.

Про тайминг

  • Продолжительность путешествия — от 6 до 10 ч в зависимости от выбранного маршрута
  • Дорога до реки или озера — 2–2,5 ч, до моря — 3–3,5 ч
  • На рыбалку отводится до 4 ч

Организационные детали

  • Интересно будет и новичкам, и опытным рыбакам
  • Удочки, наживку и прочее оборудование предоставляю. Получение и оплата разрешения на рыбалку включены в стоимость
  • Едем на Land Rover Freelander 2 или аналогичном автомобиле
  • Что взять с собой: удобную непромокаемую одежду и обувь по сезону, несколько носков, головной убор, солнцезащитные очки
  • По желанию остановимся в местных пекарнях, ресторанчиках, харчевнях — обед оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Я гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой. В сфере туризма с 2013 года. Я автор уникальных туров и проводник по самым невероятным, живописным и малоизвестным маршрутам. Историк, спортсменка, весёлая и компанейская, ненавязчивая и внимательная.

Входит в следующие категории Сараево

