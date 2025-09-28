Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
€359 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
Откройте для себя уникальные места Мостара: мосты, мечети и улочки с мозаикой. Погрузитесь в историю и культуру региона
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
€442 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия
Поездка на Адриатическое море с комфортом! Вас ждут живописные каньоны, старинные города и купание в водопаде Кравица
15 окт в 09:00
16 окт в 09:00
€499 за всё до 3 чел.
