Священная земля, столица трёх религий… Сараево пылал в огне сотни раз и возрождался из пепла ещё более прекрасным. Вы пройдёте там, где ходили короли, завоеватели и святые. Увидите издалека место, где проходили Олимпийские игры 1984 года. Осмотрите знаменитый фонтанчик в центре. И поймёте, как город противоречий может быть таким гармоничным.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Место, где был убит престолонаследник кронпринц Австрии Франц Фердинанд. Это событие послужило началом Первой мировой войны.
- Улочки колоритного восточного базара, возникшего в 15 веке.
- Царёва мечеть 1457 года — самая старая из сохранившихся.
- Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Я расскажу, почему православную церковь строил султан и как с её созданием связан император Александр II.
- Собор Святейшего Сердца Иисуса в готическом стиле. Вы узнаете, по образу какого французского храма его спроектировали.
- Сефардская синагога, он же Музей еврейской истории. Здесь хранится книга о сакральном манускрипте евреев. Сквозь призму этой истории показано, как приверженцы разных конфессий, живущих в Сараево, берегут друг друга.
- Мечеть Гази Хусрев-бег 16 века. Я расскажу, какой человек построил эту мечеть и множество других строений в Сараево.
- Фонтанчик Себиль на площади Башчаршия. Я объясню, почему вода — один из символов Боснии и Герцеговины.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в Музей еврейской истории — 3 конвертируемых марки/чел.
- Чтобы посещать храмы, женщинам нужно при себе иметь платок.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 79 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
29 мая 2024
Экскурсия оказалась отличным способом познакомиться с Сараево. Венера обладает замечательными знаниями и увлеченно делиться историей, делая прогулку интересной и насыщенной. Она также дала много полезных советов, куда можно сходить после экскурсии. Это точно сэкономило нам время, нервы и деньги. Венера очень общительная и приятная в общении. Спасибо!
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Сараево.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Сараево.
Вадим
9 мая 2024
Венера приятный рассказчик отлично знающая историю города.
А
Александр
5 апр 2024
Отличная и позновательная экскурсия. Мы узнали даже больше, чем расчитывали.
Венера отличный, веселый, жизнерадостный гид с чувством юмора. Душа компании. Экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Однозначно рекомендую!
Венера отличный, веселый, жизнерадостный гид с чувством юмора. Душа компании. Экскурсия пролетела, как одно мгновение. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Однозначно рекомендую!
Михаил
3 апр 2024
Великолепно! Венера - очень приятный в общении человек, кроме этого отлично разбирается в истории Боснии, экскурсия была интересной с множеством исторических фактов и рекомендаций для самостоятельного посещения в последствии, мы прекрасно провели время. Определенно готов порекомендовать обращаться к ней!
А
Антон
24 мар 2024
Экскурсия понравилась. Для знакомства с Сараево и его историей отличный вариант. Нас было 3 взрослых и 2 детей в колясках. Маршрут интересный и компактный, мы не устали. Венера дала много ценных рекомендаций по ресторанам и другим интересным локациям. Смело рекомендуем!
Т
Татьяна
23 мар 2024
Прогулка по Сараево была увлекательной и познавательной. Венера с душой рассказала про историю страны, про трагические и драматические эпизоды, про сегодняшний день города. Чувствуется глубокое знание истории, личное отношение к ее событиям, и это очень подкупает. А также Венера - приятный собеседник и интересный человек. Рекомендую прогулки по Сараево именно с ней!
А
Александр
20 фев 2024
Необходимый и достаточный минимум для первого знакомства с Сараево. В любом случае - другого такого экскурсовода не найти:)
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