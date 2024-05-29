Экскурсия оказалась отличным способом познакомиться с Сараево. Венера обладает замечательными знаниями и увлеченно делиться историей, делая прогулку интересной и насыщенной. Она также дала много полезных советов, куда можно сходить после экскурсии. Это точно сэкономило нам время, нервы и деньги. Венера очень общительная и приятная в общении. Спасибо!

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