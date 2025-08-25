Мои заказы

Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево

Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
Мы с вами отправимся в два уютных городка — Яйце и Травник — с богатой историей, разнообразием достопримечательностей и прекрасной природой.

Вы побываете в месте рождения Югославии, исследуете средневековые крепости, увидите единственный в мире водопад в центре города и окунётесь в прошлое народной республики.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Средневековые крепости Боснийского королевства 14 века с невероятными историями градостроительства и падений
  • Пливский водопад высотой 25 метров — единственный в мире, находящийся в центре города
  • Подземная церковь — наследие богумилов и образец аскетичной церкви боснийской
  • Алтарь храма Митры 3 века — «Митраистские мистерии», спрятанные в улочках городка
  • Место рождения народной республики Югославия — а ныне музей
  • Пёстрая мечеть 16 века в городе визирей — Травнике

Во время экскурсии я раскрою глубину мировоззрения и традиций боснийского народа через эпохальные наследия митраизма и богомильства, ислама и социализма.

Вы узнаете:

  • как родилась Югославия
  • почему город Яйце назван в честь яиц
  • чем уникальна пёстрая мечеть в Травнике
  • какой исторический факт, связанный с австрийским кронпринцем Рудольфом, породил традицию подавать к кофе сигаретку со спичечным коробком
  • и многое другое

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Land Rover Freelander 2 или аналогичном
  • Тайминг зависит от вашего темпа

Дополнительные расходы

  • Крепость в Травнике — 4 боснийских конвертируемых марки (€2) с чел.
  • Крепость в Яйце — 5 боснийских конвертируемых марок (€2,5) с чел.
  • Пливский водопад — 10 боснийских конвертируемых марок (€5) с чел.
  • Музей Югославии — 8 боснийских конвертируемых марок (€4) с чел.
  • Подземная церковь — 5 боснийских конвертируемых марок (€2,5) с чел.
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
читать дальше

Автор уникальных туров и проводник по самым невероятным, живописным и малоизвестным маршрутам. Историк, спортсменка, весёлая и компанейская, ненавязчивая и внимательная. В сфере туризма с 2013 года. Организовала и провела более 6000 экскурсий и туров на русском языке для гостей со всего мира. Жду и вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
25 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду - прекрасной Венере за экскурсию в Яйце и Травник. Когда собираешься на экскурсию, всегда хочется получить не только факты и цифры, но и душевность, хочется увидеть
читать дальше

в гиде личность.
Так вот Венера превзошла все наши ожидания! Она невероятно образованная, очень душевная, добрая и заботливая, в ее компании мы чувствовали себя желанными гостями.
Сама экскурсия по своему содержанию очень насыщенная: мы осмотрели и древние храмы, поднимались на крепость, наслаждались невероятно красивым водопадом в Яйце и освежающим чистейшим родником в Травнике и многим-многим другим. Мы много говорили о том, чем живут боснийцы, об их обычаях, традициях и характере. Венера так же познакомила нас со своим супругом - боснийцем.
Можно сказать, за этот экскурсионный день мы прожили маленькую жизнь и с удовольствием будем вспоминать этот опыт.

Входит в следующие категории Сараево

