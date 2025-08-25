читать дальше

в гиде личность.

Так вот Венера превзошла все наши ожидания! Она невероятно образованная, очень душевная, добрая и заботливая, в ее компании мы чувствовали себя желанными гостями.

Сама экскурсия по своему содержанию очень насыщенная: мы осмотрели и древние храмы, поднимались на крепость, наслаждались невероятно красивым водопадом в Яйце и освежающим чистейшим родником в Травнике и многим-многим другим. Мы много говорили о том, чем живут боснийцы, об их обычаях, традициях и характере. Венера так же познакомила нас со своим супругом - боснийцем.

Можно сказать, за этот экскурсионный день мы прожили маленькую жизнь и с удовольствием будем вспоминать этот опыт.