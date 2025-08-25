Мы с вами отправимся в два уютных городка — Яйце и Травник — с богатой историей, разнообразием достопримечательностей и прекрасной природой.
Вы побываете в месте рождения Югославии, исследуете средневековые крепости, увидите единственный в мире водопад в центре города и окунётесь в прошлое народной республики.
Описание экскурсии
- Средневековые крепости Боснийского королевства 14 века с невероятными историями градостроительства и падений
- Пливский водопад высотой 25 метров — единственный в мире, находящийся в центре города
- Подземная церковь — наследие богумилов и образец аскетичной церкви боснийской
- Алтарь храма Митры 3 века — «Митраистские мистерии», спрятанные в улочках городка
- Место рождения народной республики Югославия — а ныне музей
- Пёстрая мечеть 16 века в городе визирей — Травнике
Во время экскурсии я раскрою глубину мировоззрения и традиций боснийского народа через эпохальные наследия митраизма и богомильства, ислама и социализма.
Вы узнаете:
- как родилась Югославия
- почему город Яйце назван в честь яиц
- чем уникальна пёстрая мечеть в Травнике
- какой исторический факт, связанный с австрийским кронпринцем Рудольфом, породил традицию подавать к кофе сигаретку со спичечным коробком
- и многое другое
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Land Rover Freelander 2 или аналогичном
- Тайминг зависит от вашего темпа
Дополнительные расходы
- Крепость в Травнике — 4 боснийских конвертируемых марки (€2) с чел.
- Крепость в Яйце — 5 боснийских конвертируемых марок (€2,5) с чел.
- Пливский водопад — 10 боснийских конвертируемых марок (€5) с чел.
- Музей Югославии — 8 боснийских конвертируемых марок (€4) с чел.
- Подземная церковь — 5 боснийских конвертируемых марок (€2,5) с чел.
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
25 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду - прекрасной Венере за экскурсию в Яйце и Травник. Когда собираешься на экскурсию, всегда хочется получить не только факты и цифры, но и душевность, хочется увидеть
