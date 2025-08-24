Старинный мост 16 века, мечеть Коски Мехмеда-паши и обитель дервишей в Благае - всё это ждёт на маршруте из Сараево в Мостар. Уникальная возможность увидеть местные достопримечательности, узнать историю Боснии и Герцеговины и насладиться видами с минарета. Путешествие на Land Rover Freelander 2, с остановкой в Ябланице для дегустации местных блюд. Незабываемое приключение для любителей истории и культуры

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мостарский мост 16 века — наследие ЮНЕСКО. В тёплое время года вы увидите, как местные прыгают в реку с высоты 25 метров. Я расскажу о старой традиции, породившей это зрелище.

Живописные улочки, вымощенные мозаичными тропами, со сказочными башнями и пёстрыми венецианскими домиками. Я покажу, что можно увезти от местных ремесленников, ювелиров и фермеров.

Мечеть Коски Мехмеда-паши 17 века. Единственная мостарская мечеть, сохранившая первобытную декорацию стен. Вы сможете подняться на минарет и запечатлеть на камеру пейзажи и рельефы города. Мечеть не используется как храм, поэтому любой путешественник может увидеть исламское наследие изнутри.

Обитель дервишей — суфийских монахов 15 века в городе Благай. Мы поедем к могучему гроту с небольшой пещерой, где я раскрою вам тайны их учений.

По пути остановимся в местечке под названием Ябланица. Здесь готовят печенье — сочного ягнёнка на вертеле. Вы сможете его попробовать вместе с кофе по-боснийски, созерцая роскошные горы и реки.

Вы узнаете:

как и когда Босния стала Герцеговиной

какой сокровенный боснийский документ хранится в сокровищницах России

в чём общность и навязанные различия местного народа

и многое другое

Организационные детали