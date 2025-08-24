Откройте для себя уникальные места Мостара: мосты, мечети и улочки с мозаикой. Погрузитесь в историю и культуру региона
Старинный мост 16 века, мечеть Коски Мехмеда-паши и обитель дервишей в Благае - всё это ждёт на маршруте из Сараево в Мостар.
Уникальная возможность увидеть местные достопримечательности, узнать историю Боснии и Герцеговины и насладиться видами с минарета. Путешествие на Land Rover Freelander 2, с остановкой в Ябланице для дегустации местных блюд. Незабываемое приключение для любителей истории и культуры
5 причин купить эту экскурсию
🌉 Увидеть Мостарский мост - наследие ЮНЕСКО
🕌 Посетить мечеть Коски Мехмеда-паши
🏞 Насладиться живописными улочками и пейзажами
📜 Узнать историю Боснии и Герцеговины
☕ Попробовать местные деликатесы и кофе
Что можно увидеть
Мостарский мост
Мечеть Коски Мехмеда-паши
Обитель дервишей
Описание экскурсии
Мостарский мост 16 века — наследие ЮНЕСКО. В тёплое время года вы увидите, как местные прыгают в реку с высоты 25 метров. Я расскажу о старой традиции, породившей это зрелище.
Живописные улочки, вымощенные мозаичными тропами, со сказочными башнями и пёстрыми венецианскими домиками. Я покажу, что можно увезти от местных ремесленников, ювелиров и фермеров.
Мечеть Коски Мехмеда-паши 17 века. Единственная мостарская мечеть, сохранившая первобытную декорацию стен. Вы сможете подняться на минарет и запечатлеть на камеру пейзажи и рельефы города. Мечеть не используется как храм, поэтому любой путешественник может увидеть исламское наследие изнутри.
Обитель дервишей — суфийских монахов 15 века в городе Благай. Мы поедем к могучему гроту с небольшой пещерой, где я раскрою вам тайны их учений.
По пути остановимся в местечке под названием Ябланица. Здесь готовят печенье — сочного ягнёнка на вертеле. Вы сможете его попробовать вместе с кофе по-боснийски, созерцая роскошные горы и реки.
Вы узнаете:
как и когда Босния стала Герцеговиной
какой сокровенный боснийский документ хранится в сокровищницах России
в чём общность и навязанные различия местного народа
и многое другое
Организационные детали
Поедем на Land Rover Freelander 2
Тайминг зависит от вашего темпа
Локации на маршруте осматриваются снаружи. Возможно посещение мечети Коски Мехмеда-паши в Мостаре с подъёмом на минарет (€7 с чел.) и посещение обители дервишей в Благае (€5 с чел.)
Отдельно по желанию оплачивается обед
Экскурсия длится около 8 часов
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой. читать дальше
Автор уникальных туров и проводник по самым невероятным, живописным и малоизвестным маршрутам. Историк, спортсменка, весёлая и компанейская, ненавязчивая и внимательная. В сфере туризма с 2013 года. Организовала и провела более 6000 экскурсий и туров на русском языке для гостей со всего мира. Жду и вас!
