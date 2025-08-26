Трансфер-экскурсия из Сараево в Неум - это уникальная возможность увидеть живописные пейзажи Боснии и Герцеговины.
По пути вы посетите Мостар с его знаменитым мостом, средневековый город-крепость Почитель и насладитесь купанием в водопаде Кравица. Завершится путешествие отдыхом на чистейших пляжах Адриатического моря.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле, что позволяет наслаждаться видами и историей региона в полном объёме
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть знаменитый мост в Мостаре
- 🏰 Посетить крепость Почитель
- 🌊 Отдохнуть на Адриатическом море
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🌿 Купание в водопаде Кравица
Что можно увидеть
- Мостар
- Почитель
- Водопад Кравица
Описание экскурсии
Мозаичный Мостар — главный город Герцеговины с каменным мостом 16 века.
Подъём на средневековый город-крепость Почитель — кандидат в наследие ЮНЕСКО.
Купание в тропическом водопаде Кравица — самом сказочном и омолаживающем водопаде страны.
Отдых на берегу Адриатического моря — одного из самых чистых в мире.
По пути я расскажу:
- когда и почему страна получила такое королевское название
- как строился самый высокий и стратегически важный мост на Балканах
- о христианских и мусульманских монахах, что их так зачаровывало в этих благодатных краях
- и многое другое
Организационные детали
- Поедем на Land Rover Freelander 2. Дорога в одну сторону занимает около 3 часов. Тайминг на локациях зависит от вашего темпа
- Отдельно оплачивается: посещение водопада Кравица — €10 за чел., обед — по желанию
- Достопримечательности на маршруте осматриваются снаружи. Возможно посещение мечети Коски Мехмеда-паши в Мостаре с подъёмом на минарет — €7 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
26 авг 2025
Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен на бензин и том, где лучшие буреки и чивапчичи)
Поездка на одном дыхании. Словно к родственникам в гости поехали - комфортно и по-свойски.
Входит в следующие категории Сараево
