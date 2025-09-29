-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100
€125 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 12:00
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Погружение в атмосферу Зимней Олимпиады и путешествие от центра столицы к заснеженным вершинам
Начало: У вашего отеля или в центре Сараево
Сегодня в 10:00
23 ноя в 10:00
€395 за всё до 5 чел.
- ИИгорь29 сентября 2025Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
- ВВиктория22 сентября 2025Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
- ССергей22 сентября 2025Все прошло отлично!
- ЛЛена8 сентября 2025Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
- RRegina25 августа 2025От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
Влада рассказала историю города и
- ААндрей22 августа 2025Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!
- ААлина21 августа 2025Всей нашей семье очень понравилось! С самого начала Влада уточнила наши пожелания (нас интересовала больше экскурсионная часть, чем фото) и
- NNataliia14 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась, было интересно и необычно. Еще и в подарок получили красивые фото 😍 спасибо еще раз!!!
- ЮЮлия24 июля 2025Все очень понравилось! Влада отлично снимает! Рекомендуем!
- ВВладимир22 июля 2025Влада коммуникабельная, выстроила хорошую атмосферу! Гибкая, легко может подкорректировать и маршрут, и время! С нами была больше обговоренного, а в конце очень любезно помогла нам выяснить детали по междугородному переезду на автобусе. Рекомендую!
- ННаталья11 июля 2025Добрый вечер! Были на квест-экскурсии с мужем. Очень понравился формат мероприятия. И решили встретиться на фотосессии с Владой. Атмосфера экскурсии
была непринужденной, позитивной. Получили огромное удовольствие от общения с Владой. Рекомендуем эти экскурсии!
- ССергей2 июня 2025Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата и с точки зрения продолжительности. Приятный бонус - фотографии на память, которые Влада делает очень хорошо.
- ЛЛюбовь2 июня 2025Отличная экскурсия, и фотографии получились супер! Рекомендую.
- ААнна8 февраля 2025Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
- TTatiana14 ноября 2024Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!!
Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
- ААнна20 августа 2024Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
- ННаталия27 июля 2024Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
- ССветлана13 июля 2024Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!
- ННаталья8 мая 2024Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные
- ИИван18 марта 2024Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)
