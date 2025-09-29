читать дальше

(поначалу потому что были сомнения по поводу выбора города). Влада любит свой город и прилагает все усилия, чтобы каждый отпускник-путешественник начал тоже смотреть на него любящими глазами и получать вдохновение. А ещё после получения фотоснимков я точно могу сказать, что мне идет этот город и что хочется вернуться туда снова. Как отличный знаток Сараево, Влада может подсказать, где вкуснее поесть, какие точки на карте точно обязательны к посещению и даже может посоветовать места для пленэров, если вы путешествующий художник.

С Владой было комфортно не только как с гидом-фотографом, но и просто по-человечески. Очень рада знакомству и желаю ей счастья и творческих успехов на выбранном пути!