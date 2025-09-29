Мои заказы

Экскурсии из центра Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Сараево на русском языке, цены от €100, скидки до 20%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
1.5 часа
-
20%
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100€125 за всё до 4 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
Расписание: в субботу в 12:00
6 дек в 12:00
13 дек в 12:00
€150 за человека
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Погружение в атмосферу Зимней Олимпиады и путешествие от центра столицы к заснеженным вершинам
Начало: У вашего отеля или в центре Сараево
Сегодня в 10:00
23 ноя в 10:00
€395 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    29 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
  • В
    Виктория
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
    читать дальше

    помогала с запрашиваемой информацией и учитывала наши пожелания. Отличные фото стали приятным дополнением к историческим фактам. Очень рекомендую данную экскурсию для туристов любого возраста и тех, кто хочет поближе познакомиться с историей и красивыми локациями г. Сараево!

  • С
    Сергей
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все прошло отлично!
    Все прошло отлично!
  • Л
    Лена
    8 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
    читать дальше

    (поначалу потому что были сомнения по поводу выбора города). Влада любит свой город и прилагает все усилия, чтобы каждый отпускник-путешественник начал тоже смотреть на него любящими глазами и получать вдохновение. А ещё после получения фотоснимков я точно могу сказать, что мне идет этот город и что хочется вернуться туда снова. Как отличный знаток Сараево, Влада может подсказать, где вкуснее поесть, какие точки на карте точно обязательны к посещению и даже может посоветовать места для пленэров, если вы путешествующий художник.
    С Владой было комфортно не только как с гидом-фотографом, но и просто по-человечески. Очень рада знакомству и желаю ей счастья и творческих успехов на выбранном пути!

  • R
    Regina
    25 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
    Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
    Влада рассказала историю города и
    читать дальше

    страны, основные исторические события и плюсом сделала невероятно красивые фотографии 😘 Я в восторге 💐
    Влада, спасибо тебе за чуткость и открытость, было очень интересно с тобой пообщаться 👌

    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!
  • А
    Алина
    21 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Всей нашей семье очень понравилось! С самого начала Влада уточнила наши пожелания (нас интересовала больше экскурсионная часть, чем фото) и
    читать дальше

    провела отличную прогулку по центру города, рассказав много увлекательных фактов и историй, связанных с городом и страной в целом. Влада - очень приятный человек и прекрасный рассказчик, рекомендую 👍🏻

  • N
    Nataliia
    14 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Экскурсия нам очень понравилась, было интересно и необычно. Еще и в подарок получили красивые фото 😍 спасибо еще раз!!!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все очень понравилось! Влада отлично снимает! Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    22 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада коммуникабельная, выстроила хорошую атмосферу! Гибкая, легко может подкорректировать и маршрут, и время! С нами была больше обговоренного, а в конце очень любезно помогла нам выяснить детали по междугородному переезду на автобусе. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Добрый вечер! Были на квест-экскурсии с мужем. Очень понравился формат мероприятия. И решили встретиться на фотосессии с Владой. Атмосфера экскурсии
    была непринужденной, позитивной. Получили огромное удовольствие от общения с Владой. Рекомендуем эти экскурсии!
  • С
    Сергей
    2 июня 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата и с точки зрения продолжительности. Приятный бонус - фотографии на память, которые Влада делает очень хорошо.
    Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата
  • Л
    Любовь
    2 июня 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Отличная экскурсия, и фотографии получились супер! Рекомендую.
  • А
    Анна
    8 февраля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
    Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
  • T
    Tatiana
    14 ноября 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!!
    Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
    читать дальше

    исторических фактов и легенд. Влада идеально сочетает прогулку, экскурсию и фото! Все проходит в непринужденной манере, как будто встретились давние хорошие знакомые. Мой муж и сын прямо скажем не фанаты фото, но даже к ним Влада смогла найти подход! И теперь у нас остались не только приятные впечатления от Сараево, но и классные яркие фото! Отдельное спасибо Владе за личныерекомендации по городу, в общем смело рекомендую, останетесь довольны!

  • А
    Анна
    20 августа 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
    читать дальше

    содержательно познакомила нас с этим уникальным городом. Мы обсудили как и интересные детали исторических событий, так и повседневные вопросы горожан в настоящее время. Необычный формат тура - фотопрогулка - мы попробовали впервые, и остались очень довольны.

  • Н
    Наталия
    27 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!
    Прекрасная фотопрогулка получилась! Влада интересно рассказала о городе и сделала красивые фотографии!
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные
    читать дальше

    детали о городе, о жизни в нём и сделала замечательные снимки и даже видео! Отдельно хочу отметить, что было комфортно сниматься, Влада подсказывала, как что лучше сделать, идеи для кадра и тд. Также предложила маршрут с учётом интересных локаций в центре города и была открыта к нашим идеям
    Очень рекомендую фотопрогулку как досуг в Сараево и как способ сохранить классные воспоминания:)

  • И
    Иван
    18 марта 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Сараево
  2. Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
  3. Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Сколько стоит экскурсия по Сараево в ноябре 2025
Сейчас в Сараево в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 395 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из центра», 20 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь