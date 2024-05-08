На прогулке я покажу самые живописные уголки и запечатлею ваши незабываемые моменты с полным погружением в атмосферу города. Вы увидите главные достопримечательности и уютные улочки. Я сниму вас в лучших локациях, и эти фото станут прекрасным напоминанием о вашем визите в Сараево. Создайте свою историю в этом удивительном городе!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите Сараевскую ратушу и побываете в Австро-Венгерской части города. Я расскажу, какие направленности имеют разные улицы, как однажды властям пришлось переносить один дом кирпичик в кирпичик и как в Сараево живут люди сегодня. Сделаю атмосферные снимки — и вы создадите чудесные воспоминания об этом прекрасном месте в виде фото.
Организационные детали
- В течение нескольких дней после встречи я отправлю вам 15–20 готовых фото в авторской обработке
- По запросу я сделаю видео (1 минута) о вашей прогулке. Услуга входит в стоимость.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сараево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Сараево
Привет! Меня зовут Влада, я фотограф. Провожу фотосессии в удивительном городе Сараево в Боснии и Герцеговине. Я уже несколько лет живу здесь, с удовольствием покажу вам самые красивые и интересныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
8 мая 2024
Было здорово! Мы с мужем впервые были в Сараево и хотелось запечатлеть этот город в памяти:) Влада рассказала нам интересные детали о городе, о жизни в нём и сделала замечательные
И
Иван
18 мар 2024
Прекрасная фотопрогулка! Влада очень интересно рассказывает, и сделала прекрасные фотографии! Я доволен!)
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