Описание экскурсии

Музей Олимпийских игр Сараево

Погружение в историю Олимпиады 1984 года. Вы увидите оригинальные медали, факел, экипировку и фотографии, которые были спасены после войны и восстановлены вручную. Узнаете, как Сараево получил право провести Игры и почему эта Олимпиада стала символом дружбы.

Олимпийские объекты города

Бобслейная трасса на горе Требевич — сегодня арт-пространство, покрытое граффити

Видовая площадка Требевич с панорамой Сараево

Олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе», где был зажжён огонь Игр (посещение зависит от погодных условий)

Трансфер на горнолыжный курорт «Яхорина»

По дороге вы увидите горный массив, где проходили соревнования: трассы, арены и места, которые сохранили атмосферу 1984 года. Гид расскажет о «Белашнице», «Игмане» и «Яхорине» и о том, как они превратились в центр мирового спорта.

Заселение в отель

Мы заранее бронируем для вас апартаменты. Вечер вы проведёте на курорте — среди хвойных лесов, свежего воздуха и олимпийского наследия. Либо возможен обратный трансфер в Сараево по вашему выбору.

Вы узнаете:

как Сараево победило Саппоро и Гётеборг и при чём тут письмо боснийского школьника

в чём особенности дизайна факела и каково его значение для жителей Боснии и Герцеговины

как трудились волонтёры, переводчики, строители и жители, чтобы подготовить город к Олимпиаде

почему Игман назвали «ледяной дорогой богов», как оборудовали трассы и что происходило в яркий олимпийский сезон

как Сараево стал образом дружбы и открытости за восемь лет до начала войны

Организационные детали