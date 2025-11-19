Экскурсия для тех, кто хочет почувствовать настоящую историю Сараево — через подлинные артефакты, олимпийские объекты и горы, где проходили соревнования 1984 года.
Вы увидите место, где город стал символом мира и вдохновения, а затем отправитесь на «Яхорину» — один из лучших горнолыжных курортов Балкан (с опцией заселения в отель).
Вы увидите место, где город стал символом мира и вдохновения, а затем отправитесь на «Яхорину» — один из лучших горнолыжных курортов Балкан (с опцией заселения в отель).
Описание экскурсии
Музей Олимпийских игр Сараево
Погружение в историю Олимпиады 1984 года. Вы увидите оригинальные медали, факел, экипировку и фотографии, которые были спасены после войны и восстановлены вручную. Узнаете, как Сараево получил право провести Игры и почему эта Олимпиада стала символом дружбы.
Олимпийские объекты города
- Бобслейная трасса на горе Требевич — сегодня арт-пространство, покрытое граффити
- Видовая площадка Требевич с панорамой Сараево
- Олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе», где был зажжён огонь Игр (посещение зависит от погодных условий)
Трансфер на горнолыжный курорт «Яхорина»
По дороге вы увидите горный массив, где проходили соревнования: трассы, арены и места, которые сохранили атмосферу 1984 года. Гид расскажет о «Белашнице», «Игмане» и «Яхорине» и о том, как они превратились в центр мирового спорта.
Заселение в отель
Мы заранее бронируем для вас апартаменты. Вечер вы проведёте на курорте — среди хвойных лесов, свежего воздуха и олимпийского наследия. Либо возможен обратный трансфер в Сараево по вашему выбору.
Вы узнаете:
- как Сараево победило Саппоро и Гётеборг и при чём тут письмо боснийского школьника
- в чём особенности дизайна факела и каково его значение для жителей Боснии и Герцеговины
- как трудились волонтёры, переводчики, строители и жители, чтобы подготовить город к Олимпиаде
- почему Игман назвали «ледяной дорогой богов», как оборудовали трассы и что происходило в яркий олимпийский сезон
- как Сараево стал образом дружбы и открытости за восемь лет до начала войны
Организационные детали
- Входные билеты в Олимпийский музей и услуга бронирования апартаментов на «Яхорине» входят в стоимость
- Оплачивается дополнительно: питание, спортивная экипировка (прокат доступен на месте), отель (при выборе этой опции)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или в центре Сараево
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
Входит в следующие категории Сараево
Похожие экскурсии из Сараево
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Погрузитесь в атмосферу Сараево, где переплетаются истории королей и завоевателей. Узнайте, как город стал символом гармонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€359 за всё до 3 чел.