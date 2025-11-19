Мои заказы

Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»

Погружение в атмосферу Зимней Олимпиады и путешествие от центра столицы к заснеженным вершинам
Экскурсия для тех, кто хочет почувствовать настоящую историю Сараево — через подлинные артефакты, олимпийские объекты и горы, где проходили соревнования 1984 года.

Вы увидите место, где город стал символом мира и вдохновения, а затем отправитесь на «Яхорину» — один из лучших горнолыжных курортов Балкан (с опцией заселения в отель).
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»
Сараево 1984: музей, город и горнолыжный курорт «Яхорина»

Описание экскурсии

Музей Олимпийских игр Сараево

Погружение в историю Олимпиады 1984 года. Вы увидите оригинальные медали, факел, экипировку и фотографии, которые были спасены после войны и восстановлены вручную. Узнаете, как Сараево получил право провести Игры и почему эта Олимпиада стала символом дружбы.

Олимпийские объекты города

  • Бобслейная трасса на горе Требевич — сегодня арт-пространство, покрытое граффити
  • Видовая площадка Требевич с панорамой Сараево
  • Олимпийский стадион «Асим Ферхатович-Хасе», где был зажжён огонь Игр (посещение зависит от погодных условий)

Трансфер на горнолыжный курорт «Яхорина»

По дороге вы увидите горный массив, где проходили соревнования: трассы, арены и места, которые сохранили атмосферу 1984 года. Гид расскажет о «Белашнице», «Игмане» и «Яхорине» и о том, как они превратились в центр мирового спорта.

Заселение в отель

Мы заранее бронируем для вас апартаменты. Вечер вы проведёте на курорте — среди хвойных лесов, свежего воздуха и олимпийского наследия. Либо возможен обратный трансфер в Сараево по вашему выбору.

Вы узнаете:

  • как Сараево победило Саппоро и Гётеборг и при чём тут письмо боснийского школьника
  • в чём особенности дизайна факела и каково его значение для жителей Боснии и Герцеговины
  • как трудились волонтёры, переводчики, строители и жители, чтобы подготовить город к Олимпиаде
  • почему Игман назвали «ледяной дорогой богов», как оборудовали трассы и что происходило в яркий олимпийский сезон
  • как Сараево стал образом дружбы и открытости за восемь лет до начала войны

Организационные детали

  • Входные билеты в Олимпийский музей и услуга бронирования апартаментов на «Яхорине» входят в стоимость
  • Оплачивается дополнительно: питание, спортивная экипировка (прокат доступен на месте), отель (при выборе этой опции)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в центре Сараево
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Венера
Венера — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 469 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я Венера — гид по Боснии и Герцеговине. Живу в Сараево с 2011 года и очень люблю этот город. Боснийцы называют меня Венерой Боснийской снохой.
читать дальше

Автор уникальных туров и проводник по самым невероятным, живописным и малоизвестным маршрутам. Историк, спортсменка, весёлая и компанейская, ненавязчивая и внимательная. В сфере туризма с 2013 года. Организовала и провела более 6000 экскурсий и туров на русском языке для гостей со всего мира. Жду и вас!

Входит в следующие категории Сараево

Похожие экскурсии из Сараево

Фотопрогулка по Сараево
Пешая
1.5 часа
-
20%
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100€125 за всё до 4 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Погрузитесь в атмосферу Сараево, где переплетаются истории королей и завоевателей. Узнайте, как город стал символом гармонии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€359 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сараево. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сараево