Экскурсии со скидкой в Сараево до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Сараево на русском языке, цены от €12, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пешая
скидка
9%
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
Завтра в 08:00
8 фев в 08:00
9990 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
скидка
15%
6 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
8068 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Пешая
скидка
20%
3 отзыва
2 часа
Квест
до 4 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами
Начало: От Виечницы
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1512 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anastasia
    12 января 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Большое спасибо за классный квест, очень крутой формат - впервые попробовали такое, мне очень понравилось! Будто перемещаешься по городу одновременно
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    с гидом (узнаешь море полезного) и без него, открывая город для себя в своем темпе. Определенно рекомендую, спасибо создателям, очень круто придумали!

  • Н
    Номеровский
    2 января 2025
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Перед новым годом думал, чем бы заняться в Сараево и решил взять экскурсию по городу. Интересный и современный формат экскурсии позволяет в удобном темпе познакомиться в городом. Теперь я знаю, где можно посидеть и выпить настоящего балканского пива 🍺
  • А
    Алина
    24 декабря 2024
    Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
    Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна! За два часа я посетила основные достопримечательности Сараево, узнала много интересных
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    исторических фактов. Маршрут построен очень понятно. Мои переживания о том, разберусь ли я с предложенным форматом развеялись сразу же после того, как я вошла в бот по ссылке. Кстати, очень удобная оплата, прям в боте! По ходу квеста предлагаются интересные задания, которые полностью погружают в историю города. Важно, что даются ориентиры с метками на карте, благодаря чему понимаешь куда двигаться дальше. Я узнала много нового о городе, его истории, культуре и традициях! Это отличный способ провести время с пользой, узнать что-то новое и интересное. Очень приятно было после экскурсии получить в подарок гайд со ссылками на места, где можно вкусно покушать! Рекомендую всем, кто планирует посещение Сараево пройти этим маршрутом и увидеть его Сердце💓!

    Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна!Я впервые выбрала такой формат экскурсии и осталась очень довольна!
  • T
    Tatiana
    14 ноября 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!! Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
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    исторических фактов и легенд. Влада идеально сочетает прогулку, экскурсию и фото! Все проходит в непринужденной манере, как будто встретились давние хорошие знакомые. Мой муж и сын прямо скажем не фанаты фото, но даже к ним Влада смогла найти подход! И теперь у нас остались не только приятные впечатления от Сараево, но и классные яркие фото! Отдельное спасибо Владе за личныерекомендации по городу, в общем смело рекомендую, останетесь довольны!

  • А
    Анна
    20 августа 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
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    содержательно познакомила нас с этим уникальным городом. Мы обсудили как и интересные детали исторических событий, так и повседневные вопросы горожан в настоящее время. Необычный формат тура - фотопрогулка - мы попробовали впервые, и остались очень довольны.

  • Н
    Наталия
    27 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.

Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Скидки»

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  3. Квест-экскурсия «Сердце Сараево»
Сколько стоит экскурсия по Сараево в феврале 2025
Сейчас в Сараево в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 12 до 90 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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