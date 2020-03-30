Коронавирус в Ботсване на сегодня – онлайн статистика зараженных
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 2 апреля 2020 вирусом заразились 937 976 человек на земле. При этом в Ботсване находится 0% (4 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 1 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3 человека. Самого первого зараженного человека в Ботсване выявили 29 марта 2020 года
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Ботсване
В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции
Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.
На данный момент смертность во всём мире составляет 5.04%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус
Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Ботсване
Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...
Статистика в таблице по зараженным на территории Ботсваны по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|31 мар 2020
|41
|11
|33.33%
|0
|—3
|30 мар 2020
|33
|0
|—
|0
|▲3+3
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса по дням
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
- Мыть и обрабатывать руки;
- Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
- Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
- Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
- Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;
- Не пользоваться общественных транспортом;
- Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
- Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
- Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ
Ботсвана и 5 стран в сравнении на 2 апреля 2020
Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer
Статистика заражений в 202 странах мира
В таблице показаны изменения и данные на 2 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Обновлено
|–
|Мир
|937 9762779
|4727987
|5.04%
|1953581369
|▲695339+1323
|02.04.2020 11:01
|1
|США
|215 344341
|511210
|2.37%
|8878
|▲201354+331
|02.04.2020 09:30
|2
|Италия
|110 574
|13155
|11.9%
|16847
|—80572
|02.04.2020 04:01
|3
|Испания
|104 118
|9387
|9.02%
|22647
|—72084
|02.04.2020 04:01
|4
|Китай
|81 999
|33186
|4.05%
|76408170
|▼2273-176
|02.04.2020 11:01
|5
|Германия
|77 981
|931
|1.19%
|19175475
|▼57875-475
|02.04.2020 10:15
|6
|Франция
|56 989
|4032
|7.08%
|10935
|—42022
|02.04.2020 04:01
|7
|Иран
|47 593
|3036
|6.38%
|15473
|—29084
|02.04.2020 04:01
|8
|Великобритания
|29 474
|2352
|7.98%
|151
|—26971
|02.04.2020 04:01
|9
|Швейцария
|17 78113
|488
|2.74%
|2967
|▲14326+13
|02.04.2020 10:31
|10
|Турция
|15 679
|277
|1.77%
|333
|—15069
|02.04.2020 06:00
|11
|Бельгия
|13 964
|828
|5.93%
|2132
|—11004
|02.04.2020 04:01
|12
|Нидерланды
|13 614
|1173
|8.62%
|250
|—12191
|02.04.2020 04:01
|13
|Австрия
|10 80998
|146
|1.35%
|1436
|▲9227+98
|02.04.2020 10:15
|14
|Южная Корея
|997689
|1694
|1.69%
|5828261
|▼3979-176
|02.04.2020 04:30
|15
|Канада
|9731
|12915
|1.33%
|1736
|▼7866-15
|02.04.2020 04:46
|16
|Португалия
|8251
|187
|2.27%
|43
|—8021
|02.04.2020 04:01
|17
|Бразилия
|693151
|2442
|3.52%
|127
|▲6560+49
|02.04.2020 04:01
|18
|Израиль
|6211119
|304
|0.48%
|28948
|▲5892+67
|02.04.2020 10:01
|19
|Австралия
|513789
|252
|0.49%
|345
|▲4767+87
|02.04.2020 10:31
|20
|Швеция
|4947
|239
|4.83%
|103
|—4605
|02.04.2020 04:01
|21
|Норвегия
|48792
|44
|0.9%
|13
|▲4822+2
|02.04.2020 10:31
|22
|Чехия
|360415
|401
|1.11%
|61
|▲3503+14
|02.04.2020 10:01
|23
|Россия
|3548771
|306
|0.85%
|23545
|▲3283+720
|02.04.2020 10:46
|24
|Ирландия
|3447
|85
|2.47%
|5
|—3357
|02.04.2020 04:01
|25
|Дания
|3107
|104
|3.35%
|894
|—2109
|02.04.2020 04:01
|26
|Чили
|3031
|16
|0.53%
|234
|—2781
|02.04.2020 04:01
|27
|Малайзия
|2908
|45
|1.55%
|645
|—2218
|02.04.2020 04:01
|28
|Эквадор
|2758
|98
|3.55%
|58
|—2602
|02.04.2020 04:01
|29
|Польша
|2554
|43
|1.68%
|56
|—2455
|02.04.2020 04:01
|30
|Румыния
|2460
|942
|3.82%
|252
|▼2114-2
|02.04.2020 10:15
|31
|Япония
|2384
|57
|2.39%
|472
|—1855
|02.04.2020 04:01
|32
|Люксембург
|2319
|29
|1.25%
|80
|—2210
|02.04.2020 04:01
|33
|Филиппины
|2311
|96
|4.15%
|50
|—2165
|02.04.2020 04:01
|34
|Пакистан
|2291173
|314
|1.35%
|10713
|▲2153+156
|02.04.2020 09:30
|35
|Индия
|203234
|58
|2.85%
|148
|▲1826+34
|02.04.2020 08:30
|36
|Таиланд
|1875104
|153
|0.8%
|505
|▲1355+101
|02.04.2020 09:46
|37
|Саудовская Аравия
|1720
|16
|0.93%
|264
|—1440
|02.04.2020 04:01
|38
|Индонезия
|1677
|157
|9.36%
|103
|—1417
|02.04.2020 04:01
|39
|Финляндия
|151872
|17
|1.12%
|300290
|▼1201-218
|02.04.2020 10:01
|40
|Греция
|1415
|51
|3.6%
|52
|—1312
|02.04.2020 04:01
|41
|ЮАР
|1380
|5
|0.36%
|50
|—1325
|02.04.2020 04:01
|42
|Мексика
|1378163
|378
|2.69%
|35
|▲1306+155
|02.04.2020 05:15
|43
|Перу
|1323
|479
|3.55%
|394
|▼882-9
|02.04.2020 05:15
|44
|Панама
|1317
|32
|2.43%
|9
|—1276
|02.04.2020 04:01
|45
|Доминикана
|1284
|57
|4.44%
|9
|—1218
|02.04.2020 09:46
|46
|Исландия
|1220
|2
|0.16%
|236
|—982
|02.04.2020 04:01
|47
|Аргентина
|1133
|331
|2.91%
|248
|▼852-1
|02.04.2020 05:01
|48
|Колумбия
|1065
|17
|1.6%
|39
|—1009
|02.04.2020 04:01
|49
|Сербия
|1060
|28
|2.64%
|42
|—990
|02.04.2020 04:01
|50
|Сингапур
|1000
|41
|0.4%
|245
|▼751-1
|02.04.2020 04:30
|51
|Хорватия
|963
|6
|0.62%
|73
|—884
|02.04.2020 04:01
|52
|Алжир
|847
|58
|6.85%
|61
|—728
|02.04.2020 04:01
|53
|Словения
|841
|15
|1.78%
|10
|—816
|02.04.2020 04:01
|54
|Катар
|835
|2
|0.24%
|71
|—762
|02.04.2020 04:01
|55
|ОАЭ
|814
|8
|0.98%
|61
|—745
|02.04.2020 04:01
|56
|Украина
|80410
|20
|2.49%
|13
|▲771+10
|02.04.2020 10:15
|57
|Новая Зеландия
|79789
|1
|0.13%
|929
|▲704+80
|02.04.2020 04:01
|58
|Египет
|779
|52
|6.68%
|179
|—548
|02.04.2020 04:01
|59
|Эстония
|779
|5
|0.64%
|33
|—741
|02.04.2020 04:01
|60
|Гонконг
|766
|4
|0.52%
|147
|—615
|02.04.2020 04:01
|61
|Ирак
|728
|52
|7.14%
|182
|—494
|02.04.2020 04:01
|62
|Марокко
|67622
|39
|5.77%
|29
|▲608+22
|02.04.2020 10:31
|63
|Армения
|66392
|4
|0.6%
|332
|▲626+90
|02.04.2020 10:15
|64
|Литва
|64968
|8
|1.23%
|7
|▲634+68
|02.04.2020 09:15
|65
|Венгрия
|58560
|211
|3.59%
|422
|▲522+57
|02.04.2020 09:15
|66
|Бахрейн
|569
|4
|0.7%
|337
|—228
|02.04.2020 04:01
|67
|Босния и Герцеговина
|49031
|13
|2.65%
|19
|▲458+31
|02.04.2020 10:01
|68
|Ливан
|479
|14
|2.92%
|43
|—422
|02.04.2020 04:01
|69
|Болгария
|44927
|10
|2.23%
|255
|▲414+22
|02.04.2020 09:01
|70
|Латвия
|446
|0
|—
|1
|—445
|02.04.2020 04:01
|71
|Тунис
|423
|12
|2.84%
|5
|—406
|02.04.2020 04:01
|72
|Молдавия
|423
|5
|1.18%
|23
|—395
|02.04.2020 04:01
|73
|Казахстан
|40222
|3
|0.75%
|271
|▲372+21
|02.04.2020 10:15
|74
|Словакия
|400
|1
|0.25%
|7
|—392
|02.04.2020 04:01
|75
|Андорра
|390
|14
|3.59%
|10
|—366
|02.04.2020 04:01
|76
|Коста-Рика
|375
|2
|0.53%
|4
|—369
|02.04.2020 04:01
|77
|Азербайджан
|359
|5
|1.39%
|26
|—328
|02.04.2020 04:01
|78
|Македония
|354
|11
|3.11%
|17
|—326
|02.04.2020 04:01
|79
|Уругвай
|350
|2
|0.57%
|62
|—286
|02.04.2020 04:01
|80
|Тайвань
|33910
|5
|1.47%
|505
|▲284+5
|02.04.2020 09:46
|81
|Кипр
|320
|9
|2.81%
|28
|—283
|02.04.2020 04:01
|82
|Кувейт
|317
|0
|—
|80
|—237
|02.04.2020 04:01
|83
|Буркина Фасо
|282
|16
|5.67%
|46
|—220
|02.04.2020 04:01
|84
|Реюньон
|281
|0
|—
|40
|—241
|02.04.2020 04:01
|85
|Иордания
|278
|5
|1.8%
|36
|—237
|02.04.2020 04:01
|86
|Албания
|259
|15
|5.79%
|67
|—177
|02.04.2020 04:01
|87
|Афганистан
|2392
|4
|1.67%
|5
|▲230+2
|02.04.2020 09:30
|88
|Сан-Марино
|236
|28
|11.86%
|13
|—195
|02.04.2020 04:01
|89
|Камерун
|233
|6
|2.58%
|10
|—217
|02.04.2020 04:01
|90
|Оман
|23121
|1
|0.43%
|417
|▲189+14
|02.04.2020 10:01
|91
|Вьетнам
|2224
|0
|—
|641
|▲158+3
|02.04.2020 09:30
|92
|Гондурас
|21947
|144
|6.39%
|3
|▲202+43
|02.04.2020 06:00
|93
|Куба
|212
|6
|2.83%
|12
|—194
|02.04.2020 04:01
|94
|Гана
|195
|5
|2.56%
|31
|—159
|02.04.2020 04:01
|95
|Сенегал
|190
|1
|0.53%
|45
|—144
|02.04.2020 04:01
|96
|Узбекистан
|1909
|2
|1.05%
|12
|▲176+9
|02.04.2020 10:46
|97
|Кот д'Ивуар
|190
|1
|0.53%
|9
|—180
|02.04.2020 04:01
|98
|Мальта
|188
|0
|—
|2
|—186
|02.04.2020 04:01
|99
|Фарерские острова
|1774
|0
|—
|816
|▼96-2
|02.04.2020 10:01
|100
|Нигерия
|174
|2
|1.15%
|9
|—163
|02.04.2020 04:01
|101
|Беларусь
|163
|2
|1.23%
|53
|—108
|02.04.2020 04:01
|102
|Маврикий
|161
|71
|4.35%
|0
|▼154-1
|02.04.2020 09:15
|103
|Шри-Ланка
|1482
|3
|2.03%
|21
|▲124+2
|02.04.2020 09:15
|104
|Венесуэла
|144
|3
|2.08%
|43
|—98
|02.04.2020 04:01
|105
|Черногория
|14017
|2
|1.43%
|0
|▲138+17
|02.04.2020 10:15
|106
|Мартиника
|135
|3
|2.22%
|27
|—105
|02.04.2020 04:01
|107
|Палестинские территории
|134
|1
|0.75%
|18
|—115
|02.04.2020 04:01
|108
|Бруней
|131
|1
|0.76%
|52
|—78
|02.04.2020 04:01
|109
|Грузия
|13013
|0
|—
|23
|▲107+13
|02.04.2020 09:15
|110
|Гваделупа
|125
|6
|4.8%
|24
|—95
|02.04.2020 04:01
|111
|Боливия
|1238
|7
|5.69%
|1
|▲115+8
|02.04.2020 10:01
|112
|Демократическая Республика Конго
|12314
|112
|8.94%
|3
|▲109+12
|02.04.2020 09:30
|113
|Киргизия
|1165
|0
|—
|52
|▲111+3
|02.04.2020 07:46
|114
|Камбоджа
|1101
|0
|—
|349
|▼76-8
|02.04.2020 05:31
|115
|Майотта
|101
|1
|0.99%
|10
|—90
|02.04.2020 04:01
|116
|Тринидад и Тобаго
|90
|5
|5.56%
|1
|—84
|02.04.2020 04:01
|117
|Руанда
|82
|0
|—
|0
|—82
|02.04.2020 04:01
|118
|Гибралтар
|81
|0
|—
|34
|—47
|02.04.2020 04:01
|119
|Кения
|81
|1
|1.23%
|3
|—77
|02.04.2020 04:01
|120
|Парагвай
|778
|3
|3.9%
|21
|▲72+7
|02.04.2020 04:01
|121
|Нигер
|74
|5
|6.76%
|0
|—69
|02.04.2020 04:01
|122
|Лихтенштейн
|72
|0
|—
|0
|—72
|02.04.2020 04:01
|123
|Остров Мэн
|68
|1
|1.47%
|0
|—67
|02.04.2020 04:01
|124
|Мадагаскар
|57
|0
|—
|0
|—57
|02.04.2020 04:01
|125
|Бангладеш
|562
|6
|10.71%
|25
|▲25+2
|02.04.2020 09:30
|126
|Аруба
|55
|0
|—
|1
|—54
|02.04.2020 04:01
|127
|Монако
|55
|1
|1.82%
|2
|—52
|02.04.2020 04:01
|128
|Французская Гвиана
|51
|0
|—
|15
|—36
|02.04.2020 04:01
|129
|Гватемала
|467
|1
|2.17%
|12
|▲33+7
|02.04.2020 04:16
|130
|Барбадос
|45
|0
|—
|0
|—45
|02.04.2020 04:01
|131
|Уганда
|44
|0
|—
|0
|—44
|02.04.2020 04:01
|132
|Ямайка
|44
|3
|6.82%
|2
|—39
|02.04.2020 04:01
|133
|Макао
|41
|0
|—
|10
|—31
|02.04.2020 04:01
|134
|Сальвадор
|418
|2
|4.88%
|0
|▲39+8
|02.04.2020 06:00
|135
|Французская Полинезия
|37
|0
|—
|0
|—37
|02.04.2020 04:01
|136
|Замбия
|36
|0
|—
|0
|—36
|02.04.2020 04:01
|137
|Того
|36
|2
|5.56%
|10
|—24
|02.04.2020 04:01
|138
|Джибути
|33
|0
|—
|0
|—33
|02.04.2020 04:01
|139
|Бермуды
|32
|0
|—
|10
|—22
|02.04.2020 04:01
|140
|Мали
|31
|3
|9.68%
|0
|—28
|02.04.2020 04:01
|141
|Гвинея
|30
|0
|—
|0
|—30
|02.04.2020 04:01
|142
|Эфиопия
|29
|0
|—
|4
|—25
|02.04.2020 04:01
|143
|Каймановы острова
|22
|1
|4.55%
|0
|—21
|02.04.2020 04:01
|144
|Конго
|22
|2
|9.09%
|0
|—20
|02.04.2020 04:01
|145
|Сен-Мартен
|22
|1
|4.55%
|2
|—19
|02.04.2020 04:01
|146
|Багамы
|21
|1
|4.76%
|1
|—19
|02.04.2020 04:01
|147
|Танзания
|20
|1
|5%
|1
|—18
|02.04.2020 04:01
|148
|Мальдивы
|19
|0
|—
|13
|—6
|02.04.2020 04:01
|149
|Гайана
|19
|41
|21.05%
|0
|▼15-1
|02.04.2020 04:46
|150
|Эритрея
|183
|0
|—
|0
|▲18+3
|02.04.2020 09:46
|151
|Габон
|18
|1
|5.56%
|0
|—17
|02.04.2020 04:01
|152
|Синт-Мартен
|16
|1
|6.25%
|6
|—9
|02.04.2020 04:01
|153
|Мьянма
|16
|1
|6.25%
|0
|—15
|02.04.2020 04:01
|154
|Новая Каледония
|16
|0
|—
|1
|—15
|02.04.2020 04:01
|155
|Гаити
|16
|0
|—
|1
|—15
|02.04.2020 04:01
|156
|Экваториальная Гвинея
|15
|0
|—
|1
|—14
|02.04.2020 04:01
|157
|Монголия
|14
|0
|—
|2
|—12
|02.04.2020 04:01
|158
|Намибия
|14
|0
|—
|2
|—12
|02.04.2020 04:01
|159
|Бенин
|13
|0
|—
|1
|—12
|02.04.2020 04:01
|160
|Сент-Люсия
|13
|0
|—
|1
|—12
|02.04.2020 04:01
|161
|Доминика
|12
|0
|—
|0
|—12
|02.04.2020 04:01
|162
|Кюрасао
|11
|1
|9.09%
|3
|—7
|02.04.2020 04:01
|163
|Ливия
|10
|0
|—
|1
|—9
|02.04.2020 04:01
|164
|Лаос
|10
|0
|—
|0
|—10
|02.04.2020 04:01
|165
|Гренландия
|10
|0
|—
|2
|—8
|02.04.2020 04:01
|166
|Сирия
|10
|2
|20%
|0
|—8
|02.04.2020 04:01
|167
|Сейшельские Острова
|10
|0
|—
|0
|—10
|02.04.2020 04:01
|168
|Мозамбик
|10
|0
|—
|0
|—10
|02.04.2020 04:01
|169
|Гренада
|101
|0
|—
|0
|▲10+1
|02.04.2020 04:01
|170
|Суринам
|10
|0
|—
|0
|—10
|02.04.2020 04:01
|171
|Гвинея-Биссау
|9
|0
|—
|0
|—9
|02.04.2020 04:01
|172
|Свазиленд
|9
|0
|—
|0
|—9
|02.04.2020 04:01
|173
|Сент-Китс и Невис
|8
|0
|—
|0
|—8
|02.04.2020 04:01
|174
|Ангола
|8
|2
|25%
|1
|—5
|02.04.2020 04:01
|175
|Зимбабве
|8
|1
|12.5%
|0
|—7
|02.04.2020 04:01
|176
|Судан
|7
|2
|28.57%
|2
|—3
|02.04.2020 04:01
|177
|Чад
|7
|0
|—
|0
|—7
|02.04.2020 04:01
|178
|Антигуа и Барбуда
|7
|0
|—
|0
|—7
|02.04.2020 04:01
|179
|Фиджи
|72
|0
|—
|0
|▲7+2
|02.04.2020 07:15
|180
|Ватикан
|6
|0
|—
|0
|—6
|02.04.2020 04:01
|181
|Мавритания
|6
|1
|16.67%
|2
|—3
|02.04.2020 04:01
|182
|Сен-Бартельми
|6
|0
|—
|1
|—5
|02.04.2020 04:01
|183
|Либерия
|6
|0
|—
|0
|—6
|02.04.2020 04:01
|184
|Кабо-Верде
|6
|1
|16.67%
|0
|—5
|02.04.2020 04:01
|185
|Теркс и Кайкос
|6
|0
|—
|0
|—6
|02.04.2020 04:01
|186
|Непал
|5
|0
|—
|1
|—4
|02.04.2020 04:01
|187
|Никарагуа
|5
|1
|20%
|0
|—4
|02.04.2020 04:01
|188
|Монтсеррат
|5
|0
|—
|0
|—5
|02.04.2020 04:01
|189
|Бутан
|51
|0
|—
|1
|▲4+1
|02.04.2020 05:15
|190
|Сомали
|5
|0
|—
|1
|—4
|02.04.2020 04:01
|191
|Гамбия
|4
|1
|25%
|2
|—1
|02.04.2020 04:01
|192
|Ботсвана
|4
|1
|25%
|0
|—3
|02.04.2020 04:01
|193
|ЦАР
|3
|0
|—
|0
|—3
|02.04.2020 04:01
|194
|Белиз
|3
|0
|—
|0
|—3
|02.04.2020 04:01
|195
|Виргинские острова, Британские
|3
|0
|—
|0
|—3
|02.04.2020 04:01
|196
|Ангилья
|2
|0
|—
|0
|—2
|02.04.2020 04:01
|197
|Сьерра Леоне
|2
|0
|—
|0
|—2
|02.04.2020 04:01
|198
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|2
|0
|—
|0
|—2
|02.04.2020 04:01
|199
|Бурунди
|2
|0
|—
|0
|—2
|02.04.2020 04:01
|200
|Сент-Винсент и Гренадины
|2
|0
|—
|1
|—1
|02.04.2020 04:01
|201
|Папуа Новая Гвинея
|1
|0
|—
|0
|—1
|02.04.2020 04:01
|202
|Тимор-Лесте
|1
|0
|—
|0
|—1
|02.04.2020 04:01
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