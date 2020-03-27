О коронавирусе в Бразилии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии на сегодня по данным 29 марта 2020: 3904 заражено, 111 умерло, 6 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бразилии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии на сегодня по данным 29 марта 2020: 3904 заражено, 111 умерло, 6 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Бразилии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Бразилии за всё время 3904 +487 за 28 марта 2020 Выздоровели 6 Умерли 111 +19 Летальность 2.8%

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 683 694 человек на земле. При этом в Бразилии находится 0.57% (3904 человека) от всех подтвержденных заболевших в мире, 111 умерло, 6 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3787 человек. Самого первого зараженного человека в Бразилии выявили 24 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Бразилии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Бразилии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Бразилии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 3904 1176 0.16% 6 ▼ 3781-6 28 мар 2020 3904487 11119 0.5% 6 ▲ 3787+468 27 мар 2020 3417432 9215 0.45% 6 ▲ 3319+417 26 мар 2020 2985431 7718 0.62% 64 ▲ 2902+409 25 мар 2020 2554307 5913 0.52% 2 ▲ 2493+294 24 мар 2020 2247323 4612 0.55% 2 ▲ 2199+311 23 мар 2020 1924378 349 0.48% 2 ▲ 1888+369 22 мар 2020 1546525 2510 0.66% 2 ▲ 1519+515 21 мар 2020 1021228 154 0.4% 2 ▲ 1004+224 20 мар 2020 793172 115 0.64% 2 ▲ 780+167 19 мар 2020 621249 63 0.49% 2 ▲ 613+246 18 мар 2020 37251 32 0.54% 2 ▲ 367+49 17 мар 2020 321121 11 0.31% 21 ▲ 318+119 16 мар 2020 20038 0 — 11 ▲ 199+37 15 мар 2020 16211 0 — 0 ▲ 162+11 13 мар 2020 15199 0 — 0 ▲ 151+99 12 мар 2020 5214 0 — 0 ▲ 52+14 11 мар 2020 387 0 — 0 ▲ 38+7 10 мар 2020 316 0 — 0 ▲ 31+6 9 мар 2020 255 0 — 0 ▲ 25+5 8 мар 2020 207 0 — 0 ▲ 20+7 6 мар 2020 139 0 — 0 ▲ 13+9 4 мар 2020 42 0 — 0 ▲ 4+2 29 фев 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 26 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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