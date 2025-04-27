Мои заказы

Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан

Проведите 3 часа на просторном катамаране.

Наслаждайтесь знаменитыми пейзажами Рио, отдыхайте на сетках и пуфах с подушками, пользуйтесь душем и ванной.

Опытная команда обеспечит полный комфорт, а при подходящей погоде поднимет паруса для незабываемых ощущений.
5
3 отзыва
Описание водной прогулки

Комфортный отдых на воде Проведите 3 часа на борту просторного катамарана во время групповой экскурсии — она подходит для любого времени суток. Полюбуйтесь знаменитыми пейзажами и полностью расслабьтесь, воспользовавшись всем спектром услуг на борту. Новый катамаран для удовольствия Катамаран оборудован двумя большими сетками, пуфами и подушками для отдыха с видом на океан. Есть ванная комната, душевые кабины (две с пресной водой и две с морской) и Bluetooth-колонка для музыки. Сервис и паруса Опытная команда всегда готова помочь с любыми вопросами. Когда позволяют условия, мы поднимаем паруса — и вы почувствуете настоящее удовольствие от парусного спорта. Важная информация:
  • Что взять с собой: шляпу от солнца, полотенце и пляжную одежду.
  • Не допускается: оружие или острые предметы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нитерой
  • Виды Рио-де-Жанейро
Что включено
  • Пиво, разные кайпириньи, вода, безалкогольные напитки
  • Закуски, намазки и тосты
  • Сезонные фрукты
  • Оборудование для дайвинга
  • Капитан и команда
Что не входит в цену
  • Трансфер из/до отеля
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Av. Infante Dom Henrique - Glória, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Милана
27 апр 2025
Круиз прошёл очень приятно, а команда была невероятно отзывчивой.
А
Артём
12 дек 2024
Персонал был максимально внимательным и дружелюбным — отличная атмосфера и море веселья
М
Мария
15 ноя 2024
Жером и его команда были просто невероятными! С самого начала мы получили потрясающий опыт — они были очень внимательными и полезными на протяжении всей экскурсии. К тому же они оказались отличными фотографами. Обязательно рекомендую бронировать с ними!

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

