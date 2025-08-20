М Максим Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас Эта экскурсия была просто феноменальной. Мне очень понравилось!

М Мирон Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас Я прекрасно провёл время, спасибо!

М Мария Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас читать дальше обратном пути к пирсу увидели красивый закат. Важно: в Рио вода может быть бурной, если склонны к укачиванию — возьмите таблетки заранее. Отличная прогулка на лодке во второй половине дня. Всё хорошо организовано, отличная связь с организаторами. Капитан оказался очень знающим. На

М Милана Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан Круиз прошёл очень приятно, а команда была невероятно отзывчивой.

Е Евгений Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи читать дальше Во время тура мы ныряли с черепахой, узнали много интересного о животных островов Тижука и даже прыгали со скалы! В завершение Гильерме повёл нас по каналу, где удалось увидеть аллигаторов и капибару. Организация тоже на высшем уровне: за несколько дней до поездки нам предложили перенести дату из-за волн, а накануне прислали всю подробную информацию. Отличный сервис — обязательно вернёмся, когда будем в Рио! Мы провели потрясающую экскурсию с капитаном Гильерме! Он по-настоящему увлечён океаном и его обитателями, и это чувствуется во всём маршруте.

В Валерия Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи Отличная экскурсия с гидом Ником! Мы побывали в птичьем заповеднике, занимались снорклингом с рыбами и черепахами, а потом вошли в реку, чтобы увидеть крокодилов и капибар. Всё было организовано идеально. Очень рекомендуем!

А Артём Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан Персонал был максимально внимательным и дружелюбным — отличная атмосфера и море веселья

М Мария Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан Жером и его команда были просто невероятными! С самого начала мы получили потрясающий опыт — они были очень внимательными и полезными на протяжении всей экскурсии. К тому же они оказались отличными фотографами. Обязательно рекомендую бронировать с ними!