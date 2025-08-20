Мои заказы

Экскурсии по воде в Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $56, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
3 часа
-
5%
3 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
Начало: Ilha da Coroa, 2 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
«Морское приключение без толп Избегайте туристических скоплений и насладитесь прогулкой на скоростном катере в небольшой компании»
Расписание: Ежедневно в 8:00
$166.30$175 за всё до 15 чел.
Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
На катере
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
Начало: Bar e Sobreloja: Restaurante - R. Cândido Gaffrée,...
«Откройте Рио с воды Прокатитесь на скоростном катере и увидьте главные достопримечательности Рио-де-Жанейро с новой стороны»
$56 за человека
Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
На яхте
3 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
Начало: Av. Infante Dom Henrique - Glória, Rio de Janeiro
«Комфортный отдых на воде Проведите 3 часа на борту просторного катамарана во время групповой экскурсии — она подходит для любого времени суток»
$78.14 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    20 августа 2025
    Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
    Эта экскурсия была просто феноменальной. Мне очень понравилось!
  • М
    Мирон
    7 июля 2025
    Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
    Я прекрасно провёл время, спасибо!
  • М
    Мария
    15 июня 2025
    Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
    Отличная прогулка на лодке во второй половине дня. Всё хорошо организовано, отличная связь с организаторами. Капитан оказался очень знающим. На
    читать дальше

    обратном пути к пирсу увидели красивый закат. Важно: в Рио вода может быть бурной, если склонны к укачиванию — возьмите таблетки заранее.

  • М
    Милана
    27 апреля 2025
    Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
    Круиз прошёл очень приятно, а команда была невероятно отзывчивой.
  • Е
    Евгений
    25 апреля 2025
    Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
    Мы провели потрясающую экскурсию с капитаном Гильерме! Он по-настоящему увлечён океаном и его обитателями, и это чувствуется во всём маршруте.
    читать дальше

    Во время тура мы ныряли с черепахой, узнали много интересного о животных островов Тижука и даже прыгали со скалы! В завершение Гильерме повёл нас по каналу, где удалось увидеть аллигаторов и капибару. Организация тоже на высшем уровне: за несколько дней до поездки нам предложили перенести дату из-за волн, а накануне прислали всю подробную информацию. Отличный сервис — обязательно вернёмся, когда будем в Рио!

  • В
    Валерия
    3 апреля 2025
    Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
    Отличная экскурсия с гидом Ником! Мы побывали в птичьем заповеднике, занимались снорклингом с рыбами и черепахами, а потом вошли в реку, чтобы увидеть крокодилов и капибар. Всё было организовано идеально. Очень рекомендуем!
  • А
    Артём
    12 декабря 2024
    Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
    Персонал был максимально внимательным и дружелюбным — отличная атмосфера и море веселья
  • М
    Мария
    15 ноября 2024
    Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
    Жером и его команда были просто невероятными! С самого начала мы получили потрясающий опыт — они были очень внимательными и полезными на протяжении всей экскурсии. К тому же они оказались отличными фотографами. Обязательно рекомендую бронировать с ними!
  • Л
    Лидия
    1 ноября 2024
    Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
    Замечательная поездка и очень приятные впечатления! Мы видели черепах, рыб и крокодилов, даже маленьких. Было весело и увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
  2. Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
  3. Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Статуя Христа-Искупителя
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 166.30 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Водные экскурсии в Рио-де-Жанейро на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025