-
5%
Водная прогулка
Путешествие к островам Тижука - снорклинг и черепахи
Начало: Ilha da Coroa, 2 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
«Морское приключение без толп Избегайте туристических скоплений и насладитесь прогулкой на скоростном катере в небольшой компании»
Расписание: Ежедневно в 8:00
$166.30
$175 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
Начало: Bar e Sobreloja: Restaurante - R. Cândido Gaffrée,...
«Откройте Рио с воды Прокатитесь на скоростном катере и увидьте главные достопримечательности Рио-де-Жанейро с новой стороны»
$56 за человека
Водная прогулка
Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
Начало: Av. Infante Dom Henrique - Glória, Rio de Janeiro
«Комфортный отдых на воде Проведите 3 часа на борту просторного катамарана во время групповой экскурсии — она подходит для любого времени суток»
$78.14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим20 августа 2025Эта экскурсия была просто феноменальной. Мне очень понравилось!
- ММирон7 июля 2025Я прекрасно провёл время, спасибо!
- ММария15 июня 2025Отличная прогулка на лодке во второй половине дня. Всё хорошо организовано, отличная связь с организаторами. Капитан оказался очень знающим. На
- ММилана27 апреля 2025Круиз прошёл очень приятно, а команда была невероятно отзывчивой.
- ЕЕвгений25 апреля 2025Мы провели потрясающую экскурсию с капитаном Гильерме! Он по-настоящему увлечён океаном и его обитателями, и это чувствуется во всём маршруте.
- ВВалерия3 апреля 2025Отличная экскурсия с гидом Ником! Мы побывали в птичьем заповеднике, занимались снорклингом с рыбами и черепахами, а потом вошли в реку, чтобы увидеть крокодилов и капибар. Всё было организовано идеально. Очень рекомендуем!
- ААртём12 декабря 2024Персонал был максимально внимательным и дружелюбным — отличная атмосфера и море веселья
- ММария15 ноября 2024Жером и его команда были просто невероятными! С самого начала мы получили потрясающий опыт — они были очень внимательными и полезными на протяжении всей экскурсии. К тому же они оказались отличными фотографами. Обязательно рекомендую бронировать с ними!
- ЛЛидия1 ноября 2024Замечательная поездка и очень приятные впечатления! Мы видели черепах, рыб и крокодилов, даже маленьких. Было весело и увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 166.30 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Водные экскурсии в Рио-де-Жанейро на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025