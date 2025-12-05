Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
Начало: Av. Mem de Sá, 110 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, ...
$33 за человека
-
15%
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$71.30
$83.91 за человека
Групповая
до 18 чел.
Утренняя прогулка по заливу Гуанабара
Начало: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Jan...
Расписание: Ежедневно в 10:00
$56.80 за человека
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия на джипах с гидом по тропическому лесу Тижука
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$83.27 за человека
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 33 до 83.27 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Рио-де-Жанейро из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Рио-де-Жанейро по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски.