Групповые экскурсии Рио-де-Жанейро

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $33, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
4 часа
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Начало: Av. Mem de Sá, 110 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, ...
$33 за человека
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
5 часов
-
15%
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$71.30$83.91 за человека
Утренняя прогулка по заливу Гуанабара
3 часа
4 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Начало: Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Jan...
Расписание: Ежедневно в 10:00
$56.80 за человека
Экскурсия на джипах с гидом по тропическому лесу Тижука
Джиппинг
4 часа
5 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$83.27 за человека

