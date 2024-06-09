Туристические и жилые районы Рио-де-Жанейро сильно различаются. Особенно это заметно в местах, где есть фавелы. Росинья - крупнейшая фавела Бразилии, в которой проживает около 200 000 человек.Экскурсия включает посещение типичного

жилого дома, смотровых площадок с видами на гору Два брата и пляжи Ипанема и Леблон. Особое внимание уделяется истории Росиньи и её уникальному положению в городе. Также предусмотрена возможность застать закат с площадки под открытым небом, являющейся частью зоны барбекю. Экскурсия подойдёт активным людям любого возраста, особенно влюблённым парам, которые хотят насладиться романтическим видом на огни фавелы и океан

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На мототакси или традиционной латиноамериканской маршрутке мы поднимемся на самый верх — главную смотровую площадку Росиньи, откуда видны пляжи Ипанема и Леблон, статуя Христа, Сахарная голова и залив Родригу-ду-Фрейтас в форме сердца

Пройдём по нетипичной улице — довольно широкой по меркам фавелы. Вы узнаете, когда и почему здесь проводился первый скоростной спуск на автомобилях.

Также вы увидите легендарную гору Два брата практически на расстоянии вытянутой руки с малоизвестного ракурса

Изюминка прогулки — возможность (в зависимости от времени начала экскурсии) застать невероятной красоты закат на так называемом «лаже» — площадке под открытым небом, являющейся частью зоны барбекю

Я расскажу, когда стала формироваться Росинья, ныне самая густонаселённая фавела Бразилии, и откуда берёт начало её название. Вы узнаете, почему эта фавела — единственная, которую государство в период «разукрашивания нации» не переселило за пределы Рио-де-Жанейро, и что именно позволило ей выстоять. Также мы обсудим причины, по которым коренной бразилец 19 века, родившийся и выросший в Рио, проигрывал любому приезжему иностранцу.

Кому подойдёт экскурсия

Активным людям любого возраста, которые любят новые впечатления и хотят посмотреть жизнь настоящего Рио. Особенно интересна экскурсия будет влюблённым парам: встретить закат и увидеть разливающиеся огни фавелы, плавно стекающей в океан — романтическое приключение, которое надолго останется в памяти.

Организационные детали