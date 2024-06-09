Туристические и жилые районы Рио-де-Жанейро сильно различаются. Особенно это заметно в местах, где есть фавелы. Росинья - крупнейшая фавела Бразилии, в которой проживает около 200 000 человек.
Экскурсия включает посещение типичного
Экскурсия включает посещение типичного
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Невероятные виды на закат
- 🏙️ Уникальная история Росиньи
- 🌴 Виды на пляжи Ипанема и Леблон
- 🏞️ Панорамы с горы Два брата
- 🚀 Подъём на мототакси или маршрутке
Что можно увидеть
- Пляжи Ипанема
- Пляжи Леблон
- Статуя Христа
- Сахарная голова
- Залив Родригу-ду-Фрейтас
- Гора Два брата
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На мототакси или традиционной латиноамериканской маршрутке мы поднимемся на самый верх — главную смотровую площадку Росиньи, откуда видны пляжи Ипанема и Леблон, статуя Христа, Сахарная голова и залив Родригу-ду-Фрейтас в форме сердца
- Пройдём по нетипичной улице — довольно широкой по меркам фавелы. Вы узнаете, когда и почему здесь проводился первый скоростной спуск на автомобилях.
- Также вы увидите легендарную гору Два брата практически на расстоянии вытянутой руки с малоизвестного ракурса
- Изюминка прогулки — возможность (в зависимости от времени начала экскурсии) застать невероятной красоты закат на так называемом «лаже» — площадке под открытым небом, являющейся частью зоны барбекю
Я расскажу, когда стала формироваться Росинья, ныне самая густонаселённая фавела Бразилии, и откуда берёт начало её название. Вы узнаете, почему эта фавела — единственная, которую государство в период «разукрашивания нации» не переселило за пределы Рио-де-Жанейро, и что именно позволило ей выстоять. Также мы обсудим причины, по которым коренной бразилец 19 века, родившийся и выросший в Рио, проигрывал любому приезжему иностранцу.
Кому подойдёт экскурсия
Активным людям любого возраста, которые любят новые впечатления и хотят посмотреть жизнь настоящего Рио. Особенно интересна экскурсия будет влюблённым парам: встретить закат и увидеть разливающиеся огни фавелы, плавно стекающей в океан — романтическое приключение, которое надолго останется в памяти.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены расходы на мототакси/маршрутку и проход на платную смотровую площадку на одного человека
- После внесения предоплаты на сайте оставшуюся часть стоимости можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу Google на день проведения
- Экскурсия не требует специальной физической подготовки или экипировки
- За дополнительную плату для компаний от 4-х человек можно забронировать весь лаже под свою вечеринку с бразильским шашлыком на шпажках и кайпириньей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро São Conrado
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 132 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь (уже 8 лет как). Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. РаботалаЗадать вопрос
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