Росинья: увидеть настоящий Рио

Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Туристические и жилые районы Рио-де-Жанейро сильно различаются. Особенно это заметно в местах, где есть фавелы. Росинья - крупнейшая фавела Бразилии, в которой проживает около 200 000 человек.

Экскурсия включает посещение типичного
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жилого дома, смотровых площадок с видами на гору Два брата и пляжи Ипанема и Леблон. Особое внимание уделяется истории Росиньи и её уникальному положению в городе.

Также предусмотрена возможность застать закат с площадки под открытым небом, являющейся частью зоны барбекю.

Экскурсия подойдёт активным людям любого возраста, особенно влюблённым парам, которые хотят насладиться романтическим видом на огни фавелы и океан

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌅 Невероятные виды на закат
  2. 🏙️ Уникальная история Росиньи
  3. 🌴 Виды на пляжи Ипанема и Леблон
  4. 🏞️ Панорамы с горы Два брата
  5. 🚀 Подъём на мототакси или маршрутке

Что можно увидеть

  • Пляжи Ипанема
  • Пляжи Леблон
  • Статуя Христа
  • Сахарная голова
  • Залив Родригу-ду-Фрейтас
  • Гора Два брата
Росинья: увидеть настоящий Рио
Росинья: увидеть настоящий Рио
Росинья: увидеть настоящий Рио
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На мототакси или традиционной латиноамериканской маршрутке мы поднимемся на самый верх — главную смотровую площадку Росиньи, откуда видны пляжи Ипанема и Леблон, статуя Христа, Сахарная голова и залив Родригу-ду-Фрейтас в форме сердца
  • Пройдём по нетипичной улице — довольно широкой по меркам фавелы. Вы узнаете, когда и почему здесь проводился первый скоростной спуск на автомобилях.
  • Также вы увидите легендарную гору Два брата практически на расстоянии вытянутой руки с малоизвестного ракурса
  • Изюминка прогулки — возможность (в зависимости от времени начала экскурсии) застать невероятной красоты закат на так называемом «лаже» — площадке под открытым небом, являющейся частью зоны барбекю

Я расскажу, когда стала формироваться Росинья, ныне самая густонаселённая фавела Бразилии, и откуда берёт начало её название. Вы узнаете, почему эта фавела — единственная, которую государство в период «разукрашивания нации» не переселило за пределы Рио-де-Жанейро, и что именно позволило ей выстоять. Также мы обсудим причины, по которым коренной бразилец 19 века, родившийся и выросший в Рио, проигрывал любому приезжему иностранцу.

Кому подойдёт экскурсия

Активным людям любого возраста, которые любят новые впечатления и хотят посмотреть жизнь настоящего Рио. Особенно интересна экскурсия будет влюблённым парам: встретить закат и увидеть разливающиеся огни фавелы, плавно стекающей в океан — романтическое приключение, которое надолго останется в памяти.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены расходы на мототакси/маршрутку и проход на платную смотровую площадку на одного человека
  • После внесения предоплаты на сайте оставшуюся часть стоимости можно оплатить только в реалах (наличными или по безналичному расчёту) по курсу Google на день проведения
  • Экскурсия не требует специальной физической подготовки или экипировки
  • За дополнительную плату для компаний от 4-х человек можно забронировать весь лаже под свою вечеринку с бразильским шашлыком на шпажках и кайпириньей

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро São Conrado
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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