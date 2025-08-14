В Валера

Гарганта-ду-Сеу — обязательное место в Рио-де-Жанейро! Это было по-настоящему меняющее жизнь приключение. Я не опытный хайкер и нашёл тропу сложной, но гид делал много остановок для отдыха и следил, чтобы все в группе успевали. Они ещё и классные фото нам сделали! Увидели обезьян и туканов. Жаль, не было рассказа о местной фауне. В остальном — фантастический опыт, очень рекомендую!