Откройте секрет Флореста-да-Тижука — тропу Гарганта-ду-Сеу с гидом Родриго Индио! Наслаждайтесь видами на Рио, Христа-Искупителя и пляжи с уникальной смотровой площадки. Завершите маршрут освежающим купанием под водопадом в атлантическом лесу.
Описание экскурсииСекретная тропа в джунглях Откройте один из самых охраняемых секретов Флореста-да-Тижука — тропу Гарганта-ду-Сеу. Под руководством Родриго Индио пройдите по атлантическому лесу с остановками для фото, отдыха и общения с природой. Во время подъёма откроются потрясающие виды на Рио-де-Жанейро и уникальные скальные площадки. Панорама с высоты На смотровой площадке Гарганта-ду-Сеу, спрятанной среди гигантских скал, ждёт впечатляющий вид на город — Педра-да-Гавеа, статую Христа-Искупителя и пляжи Южного района. Это место знают немногие даже среди местных жителей Рио — идеально для незабываемых снимков. Водопад и безопасность После панорамы вас ждёт освежающий водопад для купания и отдыха перед спуском. Всё под контролем опытного гида, любящего природу и знающего маршруты Рио, с соблюдением всех мер безопасности. Настоящее погружение в дикую красоту города. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, полотенце, перекус, удобную одежду и шлёпанцы.
- Не допускается: мусор, кормление животных.
- Важно: водопад находится в начале тропы — пройдём мимо него только на обратном пути, купаться необязательно, можно просто дойти до входа в парк.
- Если предпочитаете другое время, договоримся о подходящем варианте.
- Это очень сложный маршрут — не рекомендуется для людей с малоподвижным образом жизни.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Флореста-да-Тижука
- Гарганта-ду-Сеу
- Педра-да-Гавеа
- Статуя Христа-Искупителя
- Пляжи Южного района
Что включено
- Услуги местного гида
Что не входит в цену
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Sorimã, 932 - Itanhangá, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
К
Кирилл
14 авг 2025
Отличный маршрут, мой гид Кел — лучший! 100% рекомендую. Тропа несложная, а награда в конце — просто потрясающая.
С
Савелий
17 апр 2025
Родриго — отличный гид! Было потрясающе! Красивейший вид, увидели обезьян, и Родриго много интересного объяснил.
В
Валера
11 апр 2025
Гарганта-ду-Сеу — обязательное место в Рио-де-Жанейро! Это было по-настоящему меняющее жизнь приключение. Я не опытный хайкер и нашёл тропу сложной, но гид делал много остановок для отдыха и следил, чтобы все в группе успевали. Они ещё и классные фото нам сделали! Увидели обезьян и туканов. Жаль, не было рассказа о местной фауне. В остальном — фантастический опыт, очень рекомендую!
Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро
