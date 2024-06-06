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мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍