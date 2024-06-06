Познавательные экскурсии на природе в Рио-де-Жанейро

Найдено 9 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К символу Рио через леса и фавелы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
«Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 175 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Рио
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
«Прогулка по лесу и освежающий водопад»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
170 за всё до 2 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Природные красоты и изумительные пляжи города находятся отнюдь не в южной, самой популярной зоне туристического обитания»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
225 за всё до 3 чел.
Покорение горы Сахарная голова
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 3 чел.
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
«Гора находится внутри национального парка — практически посреди джунглей»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
145 за всё до 3 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
235 за всё до 3 чел.
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
«Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 за всё до 3 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
«Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 2 чел.
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
«В пути я с радостью расскажу о любимом городе и его природе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
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    проездом, времени было мало, а мест для посещения очень много. Нина спокойно отвечала на все вопросы, параллельно советую и рассказываю нюансы жизни в Рио, а они есть и лучше для любителей активного отдыха их знать! Советую обращаться для любых экскурсий!

  • В
    Владимир
    26 апреля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
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    разных сторон и восхититься им. Очень образованный и знающий всё-всё о Бразилии гид, которого мы рекомендуем другим путешественникам. С Артуром вы не только будете чувствовать себя в безопасности, но так же сможете окунуться в совершенно новый для вас мир и узнать много интересных вещей. Он обратит ваше внимание на самые мелкие детали, которые остаются незамеченными, но очень сильно дополняют картину города и окрестностей. Так же, Артур порекомендовал нам место, где можно увидеть обаятельных обезьян, которыми известна эта страна.

  • О
    Оксана
    15 апреля 2024
    Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
    Отличный гид, нам все понравилось!
  • Y
    Yuriy
    10 апреля 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
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    увидели не только туристические места, а также прочувствовали дух города и его славных и жителей. Просто захлёстывают эмоции!!! Так, что эту экскурсию мы однозначно рекомендуем, как новичкам а Рио, вроде нас, так и тем, кто тут уже был! Слава, огромное тебе спасибо!!! Ждем новые маршруты, например в Фавелы:-)

  • А
    Алексей
    27 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
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    мы поехали на статую Христа, утром там нету больших очередей и удалось сделать великолепные фото в чем нам очень помог Вячеслав))) Далее наше путешествие продолжилось по Санта-Тереза, и все достопримечательности центра города, так же попили холодного пивка в местном баре за интересные рассказы о Рио. Человек живёт в этом городе давно и искренне любит его, знает улочки, историю города, где сделать красивые фото и знает все безопасные маршруты, за это время мы узнали много нового про историю города, про каждую конкретную улицу, про достопримечательности города, сделали несколько сотен фото, Слава знает где самые лучшие ракурсы на все достопримечательности, где безопаснее и лучше вид для фото на фоне фавелл)) Спасибо большое за столь увлекательную экскурсию👍

  • Д
    Денис
    22 марта 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
    Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. ВсемОтличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем
  • Ž
    Žanna
    21 марта 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
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    города,посетили гору Сахарную голову и прикоснулмсь к статуии Христа искупителя! Ответил на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо вам Артур. Время пролетело очень быстро. Обязательно посоветуем всем нашим знакомым обращаться к вам. С уважением Жанна и Андрис.

    Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересныхМы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных
  • Е
    Екатерина
    20 февраля 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
  • И
    Ирина
    7 февраля 2024
    К символу Рио через леса и фавелы
    Татьяна ждала нас у выхода из порта. Экскурсия была прекрасно организована, все наши дополнительные пожелания были учтены и добавлены в наш маршрут. Водитель нас ждал как только мы завершали экскурсию у каждого пункта посещения. Татьяна очень знающий и интересный экскурсовод.
  • Н
    Николай
    21 января 2024
    Покорение горы Сахарная голова
    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
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    только лестницу Селарона без музеев, а я мечтал попасть внутрь стадиона Маракана. И мы это сделали! Мы убрали два последних пункта из запланированного маршрута, прошли по лестнице, посмотри арку Лапы, площадь и Муниципальный театр Рио, а потом с Ниной поехали на стадион Маракана. С ней обошли его весь, зашли внутрь, пофотографировались на поле и на трибунах, посетили музей! Все наши пожелания были учтены, спасибо!

    Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтенияПрогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Природа и пейзажи»

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  1. К символу Рио через леса и фавелы
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  3. Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
  4. Покорение горы Сахарная голова
  5. Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в июне 2024
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 95 до 235. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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