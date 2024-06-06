1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
«Пейзажи с холма Корковадо и Статуя Христа»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
«Прогулка по лесу и освежающий водопад»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Природные красоты и изумительные пляжи города находятся отнюдь не в южной, самой популярной зоне туристического обитания»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
«Подниметесь на смотровую площадку горы Сахарная голова и расшифруете её необычное название»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
«Гора находится внутри национального парка — практически посреди джунглей»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
«Гора Дойз-Ирманс, или «Два брата», возвышается над городом и достигает высоты 533 м»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
«Гора Коштау, которую мы будем покорять, — это не просто природный массив»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
«В пути я с радостью расскажу о любимом городе и его природе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- ООксана15 апреля 2024Отличный гид, нам все понравилось!
- YYuriy10 апреля 2024Очень тяжело описать все эмоции и позитив в коротком отзыве. Благодаря Славе мы действительно погрузились в жизнь кариока / Рио,
- ААлексей27 марта 2024Хочу выразить благодарность Славе за великолепную экскурсию. Мы с супругой брали экскурсию вдвоём, в 7:30 Слава забрал нас из отеля и
- ДДенис22 марта 2024Отличная экскурсия, огромное спасибо гиду Оксане. Познакомились с городом, посмотрели главные достопримечательности, всё очень интересно. Всем рекомендую, не пожалеете!
- ŽŽanna21 марта 2024Мы с мужем очень довольны организацией экскурсии! Артур прекрасный гид,отлично провёл тур! Мы узнали много интересных исторических фактов,прогулялись по улочкам
- ЕЕкатерина20 февраля 2024Нам очень понравился покорение горы с Ниной!
- ИИрина7 февраля 2024Татьяна ждала нас у выхода из порта. Экскурсия была прекрасно организована, все наши дополнительные пожелания были учтены и добавлены в наш маршрут. Водитель нас ждал как только мы завершали экскурсию у каждого пункта посещения. Татьяна очень знающий и интересный экскурсовод.
- ННиколай21 января 2024Прогулка понравилась и отдельное спасибо Нине за то, что экскурсия была немного переделана под наши предпочтения. Моя супруга хотела посмотреть
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Природа и пейзажи»
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