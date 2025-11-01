читать дальше

сделали наше путешествие незабываемым.



Мы смогли увидеть все основные знаковые места, но при этом сумели найти уникальные уголки, о которых знают далеко не все туристы.

Экскурсия в фавелу Санта-Марта - это отдельное невероятное приключение и знакомство с его жителями. Мы получили возможность погрузиться в атмосферу фавелы, почувствовать и понять душу местных жителей познакомившись с ними.



А еще мы искали капибар, сначала находили точечно по одной-две, а потом нашли целую стаю!)



Отдельное спасибо за то, что вы всегда были готовы ответить на наши вопросы, предложить интересные маршруты и адаптироваться под наши пожелания. Ваше чувство юмора и дружелюбие создали уютную атмосферу, благодаря которой мы чувствовали себя очень комфортно.



Мы обязательно порекомендуем вас всем нашим друзьям и знакомым, кто планирует посетить Рио-де-Жанейро. Еще раз огромное спасибо!



P.S. Уважаемые путешественники! если у вас будет выбор идти или не идти на экскурсию в фавелу, то даже не задумывайтесь и идите - это невероятно интересно, вы точно не пожалеете, а особенно, если отправитесь именно с Оксаной.