Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
«Прогулка по лесу и освежающий водопад»
Завтра в 09:30
8 дек в 09:30
$190 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
Начало: Трансфер от вашего места проживания
«Водопады Тижуки — красота и прохлада Путешествие начнётся с живописной 50-минутной поездки до входа в национальный парк»
$83.91 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Секретная тропа Гарганта-ду-Сеу: вид на Рио и водопад
Начало: Sorimã, 932 - Itanhangá, Rio de Janeiro
«Водопад и безопасность После панорамы вас ждёт освежающий водопад для купания и отдыха перед спуском»
$47.98 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММайя1 ноября 2025Нашим гидом была Оксана, отличная, талантливая, хорошо подготовленная, энергичная и с хорошим чувством юмора. Отличный гид, отличная программа 👏🏻💖
- ССергей31 октября 2025Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер.
- ЯЯна28 октября 2025Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
- ООксана10 октября 2025Для знакомства с новым городом всегда нужен человек, который любит и чувствует этот город. Оксана именно такой гид! Не смотря
- ССергей30 июля 2025Крутые ребята👍
- ААндрей24 июня 2025Огромное спасибо за организацию экскурсий. Был на протяжении 3 дней, взял пакет экскурсий. все замечательно. Оксане, гиду, огромное спасибо за проведение экскурсий, за возможность учесть все пожелания и прекрасное проведение времени. Все было на высшем уровне! Спасибо! До новых встреч!
- ЮЮлия17 июня 2025Оксана, молодец! Вся поездка прошла на одном вздохе! Мы не только увидели главные достопримечательности, но и попробовали Бразилию на вкус! Срасибо за прекрасный день!
- ВВладислав12 июня 2025Спасибо гиду Оксане за прекрасный день в Рио! Нам все очень понравилось
- ЕЕлена26 мая 2025Замечательная экскурсия с Оксаной. Она очень много знает, прекрасно рассказывает, при этом необременительно, не перегружая цифрами и информацией. От нее
- ЕЕкатерина5 мая 2025Была в на экскурсии с гидом Оксаной!
Очень благодарна ей за познавательную, интересную экскурсию. Благодарна за реализацию моих желаний и её
- PPavel3 мая 2025Классная интересная экскурсия по центральной части Рио, обязательно рекомендую!
- УУйгун28 марта 2025Все организовано на отлично
- ДДарья27 марта 2025Если в Рио, то с Оксаной!
Я сходила с ней на две экскурсии: «Знакомьтесь, Рио» и прогулку по фавеле Санта-Мария. Обе
- ССергей12 марта 2025Гид Оксана которая провела для нас две экскурсии просто замечательный и влюбленный в свое дело специалист. Все было отлично, любые
- ВВадим5 марта 2025Великолепная экскурсия с замечательным гидом- Оксаной. Открыли для себя Рио, со всеми его закоулками. Хочется вернуться!
- AArtem4 февраля 2025Хочу выразить огромную благодарность Оксане за потрясающую экскурсию по Рио-де-Жанейро! Профессионализм, глубокие знания о городе и внимание к каждой мелочи
- VVioletta31 января 2025Большое спасибо Оксане за интересную и увлекательную экскурсию! Все было очень познавательно, а подача материала – живой и захватывающей. Отдельная благодарность за внимание к деталям и дружелюбную атмосферу!
- ЮЮлия28 декабря 2024Спасибо огромное Оксане!!! Это были прекрасные 3 дня знакомства с Рио! 😍
- ААнастасия24 декабря 2024Как же мне сильно повезло, что я выбрала именно эту экскурсию 👏👏👏👏 интересно, безопасно, динамично, весело, никогда до этого не сидела в заведение под название “босые ноги”теперь хочется еще раз вернуться!
- ООльга23 декабря 2024Отличная экскурсия! Слава - отличный гид, рассказал много интересных деталей про Рио, как живут местные. Историческую справку можете почитать сами,
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 190. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», 104 ⭐ отзыва, цены от $47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль