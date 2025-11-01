Мои заказы

Экскурсии на водопады из Рио-де-Жанейро

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $47. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Рио
На машине
4 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Рио
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
«Прогулка по лесу и освежающий водопад»
Завтра в 09:30
8 дек в 09:30
$190 за всё до 2 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
Начало: Трансфер от вашего места проживания
«Водопады Тижуки — красота и прохлада Путешествие начнётся с живописной 50-минутной поездки до входа в национальный парк»
$83.91 за человека
Секретная тропа Гарганта-ду-Сеу: вид на Рио и водопад
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Секретная тропа Гарганта-ду-Сеу: вид на Рио и водопад
Начало: Sorimã, 932 - Itanhangá, Rio de Janeiro
«Водопад и безопасность После панорамы вас ждёт освежающий водопад для купания и отдыха перед спуском»
$47.98 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    1 ноября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Нашим гидом была Оксана, отличная, талантливая, хорошо подготовленная, энергичная и с хорошим чувством юмора. Отличный гид, отличная программа 👏🏻💖
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Обзорную Экскурсию по Рио нам проводила Оксана. Мы часто пользуемся гидами, и Оксана это мой топ-3 самых лучших гидов Трипстер.
    читать дальше

    Она очень энергичная, веселая, живая, эрудированная. На любой вопрос отвечает развернуто и интересно. После обзорной мы попросили у неё экскурсию в фавелу, где снимал свой клип Майкл Джексон. В это же день мы попали туда. Это стало самой лучшей и самой захватывающей экскурсией всех наших путешествий. Мы увидели реальную жизнь Рио, мы познакомились с людьми из фавел, почувствовали их быт, пообщались с ними. С Оксаной это было безопасно, если слушать все ее рекомендации и уважать правила фавелы. Незабываемые впечатления!!! Всем рекомендую увидеть настоящий Рио! И это возможно сделать только с Оксаной.
    Спасибо огромное, Оксана! Вы - лучшая!

  • Я
    Яна
    28 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Наш гид Оксана-лучший гид Рио! Замечательный человек и рассказчик. Нам понравилось всё, увидели то, что раньше смотрели только по телевизору)) всем рекомендую!
  • О
    Оксана
    10 октября 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Для знакомства с новым городом всегда нужен человек, который любит и чувствует этот город. Оксана именно такой гид! Не смотря
    читать дальше

    на пасмурную и дождливую погоду (это не позволило нам подняться к статуе Христа), все остальное мы увидели и прочувствовали энергию, запахи, красоту и ритм Рио. Спасибо большое!

  • С
    Сергей
    30 июля 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Крутые ребята👍
  • А
    Андрей
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Огромное спасибо за организацию экскурсий. Был на протяжении 3 дней, взял пакет экскурсий. все замечательно. Оксане, гиду, огромное спасибо за проведение экскурсий, за возможность учесть все пожелания и прекрасное проведение времени. Все было на высшем уровне! Спасибо! До новых встреч!
  • Ю
    Юлия
    17 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Оксана, молодец! Вся поездка прошла на одном вздохе! Мы не только увидели главные достопримечательности, но и попробовали Бразилию на вкус! Срасибо за прекрасный день!
  • В
    Владислав
    12 июня 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Спасибо гиду Оксане за прекрасный день в Рио! Нам все очень понравилось
  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Замечательная экскурсия с Оксаной. Она очень много знает, прекрасно рассказывает, при этом необременительно, не перегружая цифрами и информацией. От нее
    читать дальше

    мы еще узнали, как живут местные жители, попробовали по ее совету необычные, вкусные местные блюда. Нам очень понравилось, однозначно рекомендуем Оксану как гида.

  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Была в на экскурсии с гидом Оксаной!
    Очень благодарна ей за познавательную, интересную экскурсию. Благодарна за реализацию моих желаний и её
    читать дальше

    лояльность. До начала экскурсии одобрили план, по ходу немного его скорректировали по моему желанию. Оксана очень начитанная, внимательная к деталям, радушная и улыбчивая девушка, мне было на экскурсии очень комфортно, спокойно), интересно. Отдельная благодарность наше у водителю, всё очень четко, вовремя и расслаблено посмотрели всё что я хотела)

  • P
    Pavel
    3 мая 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Классная интересная экскурсия по центральной части Рио, обязательно рекомендую!
  • У
    Уйгун
    28 марта 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Все организовано на отлично
  • Д
    Дарья
    27 марта 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Если в Рио, то с Оксаной!

    Я сходила с ней на две экскурсии: «Знакомьтесь, Рио» и прогулку по фавеле Санта-Мария. Обе
    читать дальше

    оказались очень интересными и насыщенными. Оксана отлично знает город, его историю и атмосферу, поэтому прогулки получаются живыми и увлекательными.

    Например, оказалось, что я живу рядом с парком Руин – и Оксана предложила заглянуть туда, рассказала про него, что было приятным бонусом. А фавелы – это вообще отдельный опыт, который точно стоит попробовать. Особенно с таким проводником: Оксана хорошо ориентируется в местной среде, знакома со многими жителями, и благодаря этому можно увидеть немного больше, чем просто улицы.

    В общем, если хочется не просто галопом по туристическим местам, а по-настоящему прочувствовать город – Оксана отличный гид для этого.

  • С
    Сергей
    12 марта 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Гид Оксана которая провела для нас две экскурсии просто замечательный и влюбленный в свое дело специалист. Все было отлично, любые
    читать дальше

    вопросы и пожелания решались моментально. Очень здорово, что есть такие люди, благодаря Оксане влюбились в Рио и в Бразилию. Очень рекомендую!

  • В
    Вадим
    5 марта 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом- Оксаной. Открыли для себя Рио, со всеми его закоулками. Хочется вернуться!
  • A
    Artem
    4 февраля 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Хочу выразить огромную благодарность Оксане за потрясающую экскурсию по Рио-де-Жанейро! Профессионализм, глубокие знания о городе и внимание к каждой мелочи
    читать дальше

    сделали наше путешествие незабываемым.

    Мы смогли увидеть все основные знаковые места, но при этом сумели найти уникальные уголки, о которых знают далеко не все туристы.
    Экскурсия в фавелу Санта-Марта - это отдельное невероятное приключение и знакомство с его жителями. Мы получили возможность погрузиться в атмосферу фавелы, почувствовать и понять душу местных жителей познакомившись с ними.

    А еще мы искали капибар, сначала находили точечно по одной-две, а потом нашли целую стаю!)

    Отдельное спасибо за то, что вы всегда были готовы ответить на наши вопросы, предложить интересные маршруты и адаптироваться под наши пожелания. Ваше чувство юмора и дружелюбие создали уютную атмосферу, благодаря которой мы чувствовали себя очень комфортно.

    Мы обязательно порекомендуем вас всем нашим друзьям и знакомым, кто планирует посетить Рио-де-Жанейро. Еще раз огромное спасибо!

    P.S. Уважаемые путешественники! если у вас будет выбор идти или не идти на экскурсию в фавелу, то даже не задумывайтесь и идите - это невероятно интересно, вы точно не пожалеете, а особенно, если отправитесь именно с Оксаной.

  • V
    Violetta
    31 января 2025
    Знакомьтесь, Рио
    Большое спасибо Оксане за интересную и увлекательную экскурсию! Все было очень познавательно, а подача материала – живой и захватывающей. Отдельная благодарность за внимание к деталям и дружелюбную атмосферу!
  • Ю
    Юлия
    28 декабря 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Спасибо огромное Оксане!!! Это были прекрасные 3 дня знакомства с Рио! 😍
  • А
    Анастасия
    24 декабря 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Как же мне сильно повезло, что я выбрала именно эту экскурсию 👏👏👏👏 интересно, безопасно, динамично, весело, никогда до этого не сидела в заведение под название “босые ноги”теперь хочется еще раз вернуться!
  • О
    Ольга
    23 декабря 2024
    Знакомьтесь, Рио
    Отличная экскурсия! Слава - отличный гид, рассказал много интересных деталей про Рио, как живут местные. Историческую справку можете почитать сами,
    читать дальше

    самое интересное - как раз такие детали:) отличная организация - четкий тайминг, часть экскурсии на машине, часть пешком, по вашему желанию - на общественном транспорте. Все самые интересные локации увидите, в т ч не самые туристические, но не менее интересные! И еще раз отдельное спасибо Славе за рекомендации, массу полезной информации! Лайк и рекомендасьон!

Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рио-де-Жанейро
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Рио
  2. Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
  3. Секретная тропа Гарганта-ду-Сеу: вид на Рио и водопад
Какие места ещё посмотреть в Рио-де-Жанейро
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Статуя Христа-Искупителя
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в декабре 2025
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 190. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Рио-де-Жанейро (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Водопады», 104 ⭐ отзыва, цены от $47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль