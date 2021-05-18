Полезная информация о Рио-де-Жанейро
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Местное время в Рио-де-Жанейро
14:3748
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇷 Бразилия
|Название города
|Рио-де-Жанейро
|По-английски
|Rio de Janeiro
|Столица региона
|Рио-де-Жанейро является столицей региона
|Население города
|6 023 699 чел.
|Аэропорты
|Галеан GIG, Сантос-Думонт SDU
|Часовой пояс
|America/Sao_Paulo
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря
Где находится Рио-де-Жанейро на карте
Рио-де-Жанейро
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