Всё о Рио-де-Жанейро

Полезная информация о Рио-де-Жанейро

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Местное время в Рио-де-Жанейро
14:3748
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇷 Бразилия
Название городаРио-де-Жанейро
По-английскиRio de Janeiro
Столица регионаРио-де-Жанейро является столицей региона
Население города6 023 699 чел.
АэропортыГалеан GIG, Сантос-Думонт SDU
Часовой поясAmerica/Sao_Paulo
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Рио-де-Жанейро на карте

Рио-де-Жанейро фото города
Рио-де-Жанейро

Популярные экскурсии в Рио-де-Жанейро

Велосипедная прогулка по Рио
Велосипедная прогулка по Рио
$
50
за чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
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62 отзыва
от
120
за чел.
Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
Блеск и нищета Рио – прогулка по центру города
Блеск и нищета Рио – прогулка по центру города
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20 отзывов
50
за чел.
Проследить историю города и поразиться его контрастам
К символу Рио через леса и фавелы
К символу Рио через леса и фавелы
4.8
39 отзывов
от
124
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Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Знакомьтесь, Рио!
Знакомьтесь, Рио!
5
34 отзыва
120
за чел.
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
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