Большой комфорт-тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых

Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Бразилии — стране солнца, танцев и бескрайних природных просторов.

Вас ждёт Рио-де-Жанейро с его белоснежными пляжами, статуей Христа-Искупителя и карнавалом, где ритмы самбы звучат до
рассвета. Вы увидите контрасты города — от узких улиц фавел до панорам Сахарной Головы.

Познакомитесь с очаровательным колониальным городком Параиба, прогуляетесь по его мощёным улочкам и отправитесь на морскую прогулку среди тропических островов.

Погрузитесь в мир Амазонки — посетите плавучие деревни, увидите гигантские кувшинки и встретите рассвет в джунглях.

Вас ждёт купание с розовыми дельфинами, встреча с древними лесами и знакомство с жизнью коренных народов. Завершением станет грандиозное зрелище — водопады Игуасу, поражающие своей мощью. Жить будем в роскошных отелях 4-5*.

Описание тура

Организационные детали

Подберём удобные варианты перелёта именно для вас.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

По прибытии в аэропорт Рио-де-Жанейро встретим вас и доставим в отель с видом на Атлантический океан. В этот день предусмотрен отдых после долгого перелёта. Ближе к вечеру вы отправитесь на белоснежный песок Копакабаны — самого известного пляжа Бразилии, где почувствуете ритм города и дыхание океана.

Прибытие и заселение
2 день

Гора Корковаду, статуя Христа-Искупителя, прогулка по фавелам и карнавал

Ранний подъём, сытный завтрак — и мы отправляемся на гору Корковаду, поднимаясь по дороге, пролегающей через тропический лес Тижука. Здесь нас ждёт встреча с главным символом Бразилии — статуей Христа-Искупителя.

Затем отправимся в одну из фавел. Пройдём по её узким и извилистым улицам, чтобы увидеть повседневную жизнь местных жителей — подлинную, яркую и полную контрастов. Именно здесь раскрывается настоящий Рио — многогранный и живой.

Вечером нас ждёт главное событие — карнавал в Рио! Мы займём места на трибунах Самбадрома, откуда откроется великолепный вид на праздничное шествие. Перед нами выступят шесть лучших школ самбы, и всю ночь будут звучать ритмы, наполняющие город энергией и восторгом. Полные впечатлений, мы вернёмся в отель под первые лучи рассвета.

Гора Корковаду, статуя Христа-Искупителя, прогулка по фавелам и карнавал
3 день

Пляжный отдых

После насыщенной ночи отдыхаем и восстанавливаем силы. До обеда — свободное время для прогулок по пляжам Рио-де-Жанейро. Для бразильцев это не просто место отдыха, а часть национальной культуры и повседневной жизни. Здесь занимаются спортом, обсуждают новости, встречаются с друзьями и наслаждаются солнцем. Попробуем прочувствовать этот особый ритм и стать частью пляжной культуры Бразилии.

Тем, кто ищет особых впечатлений, предлагаем увидеть Рио с высоты птичьего полёта: вертолётная прогулка откроет панораму Атлантического побережья, горных вершин и величественной статуи Христа-Искупителя.

Ближе к вечеру отправимся на Красный пляж, откуда канатная дорога поднимет нас на знаменитую Сахарную Голову. Два коротких подъёма — и мы оказываемся на высоте около 400 метров, где в лучах заката открываются живописные виды на город и океан.

Пляжный отдых
4 день

Прогулка по историческому центру Рио, поездка на трамвае и переезд в Парачи

Утро начнём с чашки ароматного бразильского кофе и свежих сырных булочек. Наденем удобную обувь, возьмём головные уборы и солнцезащитный крем — впереди прогулка по историческому центру города. Мы полюбуемся яркой мозаикой лестницы Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по богемному району Санта-Тереза и заглянем в Королевскую библиотеку, где хранятся тысячи редких изданий. Не останется без внимания и творчество известного художника-граффитиста Эдуардо Кобра — автора грандиозного мурала «Этнос».

Ближе к вечеру покидаем Рио и направляемся в очаровательный колониальный городок Парачи. В пути проведём около 4 часов, наслаждаясь пейзажами побережья.

Прогулка по историческому центру Рио, поездка на трамвае и переезд в Парачи
5 день

Прогулка по Парачи, катание по заливу и релакс на пляжах

Парачи — небольшой приморский городок, сохранивший атмосферу 18 века. Он утопает в зелени и стоит у живописной бухты, усеянной островами. В былые времена Парачи был важным перевалочным пунктом на «золотом пути» из шахт штата Минас-Жерайс.

Мы прогуляемся по мощёным улочкам, заглянем в старинные дома и кашасарию — ведь именно здесь производили лучшую кашасу колониальной Бразилии. После обеда нас ждут водные приключения: прогулка по заливу, купание в кристально чистых водах и отдых на пляжах, скрытых среди тропической зелени.

Прогулка по Парачи, катание по заливу и релакс на пляжах
6 день

Перелёт в Манаус

Утро проведём в Парачи — у нас будет время прогуляться по узким улочкам, заглянуть в мастерские ремесленников или просто насладиться неспешной атмосферой старинного городка.

После обеда отправимся в аэропорт и вылетим в Манаус — ворота в Амазонию. Впереди нас ждёт встреча с одной из величайших экосистем планеты: густые джунгли, переплетённые водные пути, необычные растения и удивительные открытия.

Перелёт в Манаус
7 день

Слияние рек, плавучая деревня, заповедник «Жануари» и гигантские кувшинки

Рано утром отправимся в порт, откуда скоростной катер доставит нас к уникальному природному феномену — слиянию рек. Здесь воды Солимойнса и Риу-Негру текут рядом, не смешиваясь на протяжении нескольких километров. Мы узнаем, почему возникает этот эффект, и увидим контраст чёрных и песочных потоков с близкого расстояния.

Затем посетим плавучую деревню — особый мир, где дома стоят на понтонах, лодки заменяют автомобили, а жизнь течёт в ритме реки. Позже отправимся в заповедник «Жануари», чтобы увидеть гигантские кувшинки Виктория Регия и легендарное дерево Сумаума — «мать деревьев», возвышающуюся над джунглями.

Слияние рек, плавучая деревня, заповедник «Жануари» и гигантские кувшинки
8 день

Прибытие в традиционное поселение на берегу Амазонки, ночное сафари в джунглях

После завтрака поедем вглубь тропического леса. Через несколько часов пути прибудем в традиционное поселение, где разместимся в деревянных хижинах на берегу притока Амазонки. Нас ждёт типичный амазонский обед из рыбы пираруку и сока купуасу.

Днём исследуем окрестности на лодке, наблюдая за птицами и растительным миром. Желающие смогут попробовать себя в ловле пираний. После ужина — ночное фото-сафари: в сопровождении опытного проводника мы отправимся искать кайманов и послушаем, как оживает джунглевая ночь.

Прибытие в традиционное поселение на берегу Амазонки, ночное сафари в джунглях
9 день

Прогулка по джунглям, купание с розовыми дельфинами и возвращение в Манаус

Просыпаемся на рассвете, чтобы услышать, как пробуждается Амазонка: голоса птиц, плеск дельфинов, крики обезьян и хор лягушек создают удивительную симфонию природы.

После завтрака нас ждёт прогулка по джунглям. Мы узнаем, какие растения используют местные племена, и даже попробуем некоторые из них на вкус.

Далее — незабываемое приключение: купание с розовыми дельфинами, обитающими в водах Амазонки. Вечером возвращаемся в Манаус, прощаясь с зелёным сердцем Бразилии.

Прогулка по джунглям, купание с розовыми дельфинами и возвращение в Манаус
10 день

Водопады Игуасу и Парк птиц

Сегодня начинается знакомство с одним из самых впечатляющих природных чудес мира — водопадами Игуасу. Утро начнём с посещения Парка птиц, где обитают яркие представители тропиков: красные ибисы, фламинго, ара и туканы с огромными клювами. После обеда отправимся по тропинкам национального парка, проходящим прямо над водой. Мы подойдём к Глотке Дьявола — самому мощному из 275 водопадов комплекса.

Желающие смогут прокатиться на лодке «Макуку Сафари» под струями водопадов — для тех, кто не боится промокнуть и ищет адреналин.

Водопады Игуасу и Парк птиц
11 день

Аргентинская сторона водопадов Игуасу

Берём паспорта и отправляемся в соседнюю страну — Аргентину. Через 1,5 часа пути нас ждёт новый ракурс на Игуасу: аргентинская сторона в 5 раз больше бразильской. Мы проедем на небольшом поезде сквозь джунгли и выйдем к смотровым площадкам у самой Глотки Дьявола.

К вечеру возвращаемся в отель, пакуем чемоданы и выдвигаемся в аэропорт Игуасу. По желанию путешествие можно продлить — устроить заслуженный отдых на побережье Бразилии и завершить приключение под шум океана.

Аргентинская сторона водопадов Игуасу

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Сопровождающий турлидер 24/7, услуги местных гидов
  • Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
  • Подъём на гору Сахарная Голова, к статуе Христа-Искупителя
  • Пешеходная экскурсия по историческому центру Рио-де-Жанейро
  • Входной билет на карнавал
  • Прогулка на яхте в Парачи
Что не входит в цену
  • Билеты до Рио-де-Жанейро и обратно из Фос-ду-Игуасу
  • Питание вне программы - ок. $500 за весь тур
  • Внутренние перелёты - ок. $500
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 7 туристов
Живу в Рио-де-Жанейро и организую туры по странам Латинской Америки в духе приключений и экспедиций. Я фанат насыщенных маршрутов и редких мест, которые собираю по континенту вживую — ногами, глазами и
сердцем. Это позволяет создавать настоящие путешествия с характером: не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже в уютном отеле — с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка — регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу и ритм жизни — и так же легко запутаться в логистике или застрять где-то без связи. Поэтому мы берём на себя всё сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на главном — на впечатлениях. Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Всегда на связи — до, во время и после путешествия. Готовы удивляться? Тогда пишите мне, чтобы забронировать место в группе!

Тур входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

