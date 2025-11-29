Ранний подъём, сытный завтрак — и мы отправляемся на гору Корковаду, поднимаясь по дороге, пролегающей через тропический лес Тижука. Здесь нас ждёт встреча с главным символом Бразилии — статуей Христа-Искупителя.

Затем отправимся в одну из фавел. Пройдём по её узким и извилистым улицам, чтобы увидеть повседневную жизнь местных жителей — подлинную, яркую и полную контрастов. Именно здесь раскрывается настоящий Рио — многогранный и живой.

Вечером нас ждёт главное событие — карнавал в Рио! Мы займём места на трибунах Самбадрома, откуда откроется великолепный вид на праздничное шествие. Перед нами выступят шесть лучших школ самбы, и всю ночь будут звучать ритмы, наполняющие город энергией и восторгом. Полные впечатлений, мы вернёмся в отель под первые лучи рассвета.