Вас ждёт Рио-де-Жанейро с его белоснежными пляжами, статуей Христа-Искупителя и карнавалом, где ритмы самбы звучат до
Описание тура
Организационные детали
Подберём удобные варианты перелёта именно для вас.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
По прибытии в аэропорт Рио-де-Жанейро встретим вас и доставим в отель с видом на Атлантический океан. В этот день предусмотрен отдых после долгого перелёта. Ближе к вечеру вы отправитесь на белоснежный песок Копакабаны — самого известного пляжа Бразилии, где почувствуете ритм города и дыхание океана.
Гора Корковаду, статуя Христа-Искупителя, прогулка по фавелам и карнавал
Ранний подъём, сытный завтрак — и мы отправляемся на гору Корковаду, поднимаясь по дороге, пролегающей через тропический лес Тижука. Здесь нас ждёт встреча с главным символом Бразилии — статуей Христа-Искупителя.
Затем отправимся в одну из фавел. Пройдём по её узким и извилистым улицам, чтобы увидеть повседневную жизнь местных жителей — подлинную, яркую и полную контрастов. Именно здесь раскрывается настоящий Рио — многогранный и живой.
Вечером нас ждёт главное событие — карнавал в Рио! Мы займём места на трибунах Самбадрома, откуда откроется великолепный вид на праздничное шествие. Перед нами выступят шесть лучших школ самбы, и всю ночь будут звучать ритмы, наполняющие город энергией и восторгом. Полные впечатлений, мы вернёмся в отель под первые лучи рассвета.
Пляжный отдых
После насыщенной ночи отдыхаем и восстанавливаем силы. До обеда — свободное время для прогулок по пляжам Рио-де-Жанейро. Для бразильцев это не просто место отдыха, а часть национальной культуры и повседневной жизни. Здесь занимаются спортом, обсуждают новости, встречаются с друзьями и наслаждаются солнцем. Попробуем прочувствовать этот особый ритм и стать частью пляжной культуры Бразилии.
Тем, кто ищет особых впечатлений, предлагаем увидеть Рио с высоты птичьего полёта: вертолётная прогулка откроет панораму Атлантического побережья, горных вершин и величественной статуи Христа-Искупителя.
Ближе к вечеру отправимся на Красный пляж, откуда канатная дорога поднимет нас на знаменитую Сахарную Голову. Два коротких подъёма — и мы оказываемся на высоте около 400 метров, где в лучах заката открываются живописные виды на город и океан.
Прогулка по историческому центру Рио, поездка на трамвае и переезд в Парачи
Утро начнём с чашки ароматного бразильского кофе и свежих сырных булочек. Наденем удобную обувь, возьмём головные уборы и солнцезащитный крем — впереди прогулка по историческому центру города. Мы полюбуемся яркой мозаикой лестницы Селарона, прокатимся на жёлтом трамвайчике по богемному району Санта-Тереза и заглянем в Королевскую библиотеку, где хранятся тысячи редких изданий. Не останется без внимания и творчество известного художника-граффитиста Эдуардо Кобра — автора грандиозного мурала «Этнос».
Ближе к вечеру покидаем Рио и направляемся в очаровательный колониальный городок Парачи. В пути проведём около 4 часов, наслаждаясь пейзажами побережья.
Прогулка по Парачи, катание по заливу и релакс на пляжах
Парачи — небольшой приморский городок, сохранивший атмосферу 18 века. Он утопает в зелени и стоит у живописной бухты, усеянной островами. В былые времена Парачи был важным перевалочным пунктом на «золотом пути» из шахт штата Минас-Жерайс.
Мы прогуляемся по мощёным улочкам, заглянем в старинные дома и кашасарию — ведь именно здесь производили лучшую кашасу колониальной Бразилии. После обеда нас ждут водные приключения: прогулка по заливу, купание в кристально чистых водах и отдых на пляжах, скрытых среди тропической зелени.
Перелёт в Манаус
Утро проведём в Парачи — у нас будет время прогуляться по узким улочкам, заглянуть в мастерские ремесленников или просто насладиться неспешной атмосферой старинного городка.
После обеда отправимся в аэропорт и вылетим в Манаус — ворота в Амазонию. Впереди нас ждёт встреча с одной из величайших экосистем планеты: густые джунгли, переплетённые водные пути, необычные растения и удивительные открытия.
Слияние рек, плавучая деревня, заповедник «Жануари» и гигантские кувшинки
Рано утром отправимся в порт, откуда скоростной катер доставит нас к уникальному природному феномену — слиянию рек. Здесь воды Солимойнса и Риу-Негру текут рядом, не смешиваясь на протяжении нескольких километров. Мы узнаем, почему возникает этот эффект, и увидим контраст чёрных и песочных потоков с близкого расстояния.
Затем посетим плавучую деревню — особый мир, где дома стоят на понтонах, лодки заменяют автомобили, а жизнь течёт в ритме реки. Позже отправимся в заповедник «Жануари», чтобы увидеть гигантские кувшинки Виктория Регия и легендарное дерево Сумаума — «мать деревьев», возвышающуюся над джунглями.
Прибытие в традиционное поселение на берегу Амазонки, ночное сафари в джунглях
После завтрака поедем вглубь тропического леса. Через несколько часов пути прибудем в традиционное поселение, где разместимся в деревянных хижинах на берегу притока Амазонки. Нас ждёт типичный амазонский обед из рыбы пираруку и сока купуасу.
Днём исследуем окрестности на лодке, наблюдая за птицами и растительным миром. Желающие смогут попробовать себя в ловле пираний. После ужина — ночное фото-сафари: в сопровождении опытного проводника мы отправимся искать кайманов и послушаем, как оживает джунглевая ночь.
Прогулка по джунглям, купание с розовыми дельфинами и возвращение в Манаус
Просыпаемся на рассвете, чтобы услышать, как пробуждается Амазонка: голоса птиц, плеск дельфинов, крики обезьян и хор лягушек создают удивительную симфонию природы.
После завтрака нас ждёт прогулка по джунглям. Мы узнаем, какие растения используют местные племена, и даже попробуем некоторые из них на вкус.
Далее — незабываемое приключение: купание с розовыми дельфинами, обитающими в водах Амазонки. Вечером возвращаемся в Манаус, прощаясь с зелёным сердцем Бразилии.
Водопады Игуасу и Парк птиц
Сегодня начинается знакомство с одним из самых впечатляющих природных чудес мира — водопадами Игуасу. Утро начнём с посещения Парка птиц, где обитают яркие представители тропиков: красные ибисы, фламинго, ара и туканы с огромными клювами. После обеда отправимся по тропинкам национального парка, проходящим прямо над водой. Мы подойдём к Глотке Дьявола — самому мощному из 275 водопадов комплекса.
Желающие смогут прокатиться на лодке «Макуку Сафари» под струями водопадов — для тех, кто не боится промокнуть и ищет адреналин.
Аргентинская сторона водопадов Игуасу
Берём паспорта и отправляемся в соседнюю страну — Аргентину. Через 1,5 часа пути нас ждёт новый ракурс на Игуасу: аргентинская сторона в 5 раз больше бразильской. Мы проедем на небольшом поезде сквозь джунгли и выйдем к смотровым площадкам у самой Глотки Дьявола.
К вечеру возвращаемся в отель, пакуем чемоданы и выдвигаемся в аэропорт Игуасу. По желанию путешествие можно продлить — устроить заслуженный отдых на побережье Бразилии и завершить приключение под шум океана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Сопровождающий турлидер 24/7, услуги местных гидов
- Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
- Подъём на гору Сахарная Голова, к статуе Христа-Искупителя
- Пешеходная экскурсия по историческому центру Рио-де-Жанейро
- Входной билет на карнавал
- Прогулка на яхте в Парачи
Что не входит в цену
- Билеты до Рио-де-Жанейро и обратно из Фос-ду-Игуасу
- Питание вне программы - ок. $500 за весь тур
- Внутренние перелёты - ок. $500