Приглашаем в колоритную, динамичную и жаркую Бразилию — вы побываете в главных городах страны и отдохнёте на роскошном курорте. Начнём с культурной столицы Сан-Паулу, где старинные соборы соседствуют с небоскрёбами.

И всё это — в окружении тропического леса. С «Сахарной головы» полюбуемся статуей Христа-Искупителя. Рассмотрим самое большое граффити в мире и посетим танцевальную вечеринку в Рио-де-Жанейро. Проедем по мосту, соединяющему Нитерой с Рио — крупнейшему сооружению из железобетона в Южном полушарии. А 3 полных дня вы проведёте на золотистых пляжах Бузиоса у Атлантического океана.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.