4 города Бразилии и океан: перелёты включены

Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Приглашаем в колоритную, динамичную и жаркую Бразилию — вы побываете в главных городах страны и отдохнёте на роскошном курорте. Начнём с культурной столицы Сан-Паулу, где старинные соборы соседствуют с небоскрёбами.
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И всё это — в окружении тропического леса. С «Сахарной головы» полюбуемся статуей Христа-Искупителя. Рассмотрим самое большое граффити в мире и посетим танцевальную вечеринку в Рио-де-Жанейро.

Проедем по мосту, соединяющему Нитерой с Рио — крупнейшему сооружению из железобетона в Южном полушарии. А 3 полных дня вы проведёте на золотистых пляжах Бузиоса у Атлантического океана.

4 города Бразилии и океан: перелёты включены
4 города Бразилии и океан: перелёты включены
4 города Бразилии и океан: перелёты включены
Ближайшие даты:
10
апр3
июл12
авг3
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.

Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в 2-местных номерах с ванными комнатами. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.

Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Большой автобус или микроавтобус туристического класса с кондиционером.

Дети. С 7 лет.

Виза. Граждане РФ могут находиться в Бразилии без визы до 90 дней.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт

Вылет из Санкт-Петербурга. Пересадка в Стамбуле.

2 день

Прибытие в Сан-Паулу

Перелёт из Стамбула в Бразилию. Трансфер и размещение в отеле.

Прибытие в Сан-ПаулуПрибытие в Сан-Паулу
3 день

Сан-Паулу

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся на экскурсию по культурной столице Бразилии — Сан-Паулу. Здесь, в окружении тропических лесов, гармонично соседствуют старинные соборы и небоскрёбы. Вы увидите самое популярное место сбора уличных художников и муниципальный театр, прогуляетесь по главной улице города, зайдёте в монастырь Святого Бенедикта, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок. Далее у вас будет время на обед.

Во второй половине дня переезжаем в Рио-де-Жанейро. Заселение в отель.

Сан-ПаулуСан-ПаулуСан-ПаулуСан-Паулу
4 день

Рио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжи

Сегодня вы познакомитесь с сердцем Бразилии. Увидите знаменитую статую Христа-Искупителя, одно из самых больших граффити в мире, стадион «Маракана», улицу, где проходят шествия и карнавалы. Проедем вдоль набережной и полюбуемся пляжами. Во время экскурсии будет сделана остановка на обед.

В отель вернёмся вечером.

Рио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжиРио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжиРио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжиРио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжиРио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжи
5 день

Рио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центр

Продолжим знакомиться с Рио-де-Жанейро. По канатной дороге поднимемся на гору Пан-ди-Асукар, она же «Сахарная голова». С неё открывается впечатляющий вид на морские просторы и статую Христа-Искупителя. Далее переместимся в исторический центр, где увидим кафедральный собор, площадь, лестницу Селарона, императорский дворец, монастырь Святого Бенедикта и другие важнейшие достопримечательности. Запланировано время на обед.

В отель вернёмся вечером.

Рио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центрРио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центрРио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центрРио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центр
6 день

Рио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самба

В первой половине дня вы сами выберете развлечения на свой вкус.

После обеда отправимся на вечернюю экскурсию по Рио-де-Жанейро. Полюбуемся закатом на мысе Арпоадор и посетим популярные пляжи — Копакабана и Ипанема. Вы послушаете легенды о местных привидениях и сможете поучаствовать в танцевальной вечеринке, проходящей в африканском квартале. Также желающие отведают локального напитка — кайпириньи.

Рио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самбаРио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самбаРио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самбаРио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самбаРио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самба
7 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Сегодня вы сможете отправиться на шопинг, самостоятельно посетить интересующие вас локации или поехать на дополнительную экскурсию в Петрополис. Здесь находилась резиденция бразильских императоров, а в местном музее хранится корона Бразильской империи.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
8 день

Бузиос

После завтрака выезжаем из отеля и переезжаем в курортный Бузиос, где практически не бывает зимы. А ещё известность городу принесла актриса Бриджит Бардо, которая сравнила Бузиос с раем на Земле. С тех пор здесь любит отдыхать элита и деятели искусства. Ближайшие дни вы сможете вдоволь насладиться пляжным отдыхом и воспользоваться другими услугами курорта. Например, заняться дайвингом и парусным спортом, отведать свежайших морепродуктов в многочисленных ресторанах на побережье.

БузиосБузиосБузиосБузиос
9 день

День в вашем распоряжении

Главное богатство Бузиоса — Атлантический океан и золотистые пляжи. Рекомендуем посвятить день солнечным ваннам и плаванию в чистейшей воде.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
10 день

Свободный день

Пляжный отдых вы сможете разбавить водными развлечениями. Здесь идеальные условия для занятия сёрфингом и парусными видами спорта.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Пляжный отдых

Продолжение отдыха у океана.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
12 день

Нитерой

После завтрака освобождение номеров и переезд в Нитерой. Посетим рыбный рынок, действующий военный форт, увидим эффектное здание Музея современного искусства в форме летающей тарелки. Проедем по мосту, соединяющему Нитерой с Рио. Его протяжённость достигает 13 км — это крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарии.

Заселение в отель в Рио-де-Жанейро.

НитеройНитеройНитеройНитерой
13 день

Переезд в Сан-Паулу

После завтрака переезд в Сан-Паулу. В пути запланирована остановка на обед в кафе. Далее трансфер в аэропорт.

Переезд в Сан-ПаулуПереезд в Сан-Паулу
14 день

Вылет

Перелёт с пересадкой в Стамбуле.

15 день

Прилёт

Прибытие в Санкт-Петербург.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Тур 10.04.-24.04.25€2892
Тур 03.07.-17.07.25€3108
Тур 12.08.-26.08.25€2718
Тур 13.10.-27.10.24€3238
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Международный перелёт из Санкт-Петербурга в Бразилию и обратно с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
  • Проживание
  • Завтраки
  • Пассажирские налоги
  • Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными при встрече с организатором (€399): 5 экскурсий, транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - доплата €420
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на все объекты по программе и развлекательные мероприятия - от $2,5 до $18 за локацию
  • Канатная дорога на «Сахарную голову» - $32
  • Подъём на рельсовом фуникулёре-поезде к статуе Христа-Искупителя - $35 (необходимо оплатить заранее до поездки)
  • Дополнительная экскурсия в Петрополис - $45
  • Страховка
  • Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель
  • Стоимость тура зависит от сезона и цены на авиабилеты. Указанная стоимость актуальна для тура в октябре
  • В марте - €2598
  • В феврале - €2753
  • В апреле - €2792
  • В июле - €3008
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Санкт-Петербург, точное время вылета вы узнаете после бронирования
Завершение: Г. Санкт-Петербург, точное время прибытия вы узнаете после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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