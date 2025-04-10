Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель.
Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в 2-местных номерах с ванными комнатами. Если вы едете без компании, доплата за 1-местный номер обязательна.
Питание. Включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Большой автобус или микроавтобус туристического класса с кондиционером.
Дети. С 7 лет.
Виза. Граждане РФ могут находиться в Бразилии без визы до 90 дней.
Программа тура по дням
Перелёт
Вылет из Санкт-Петербурга. Пересадка в Стамбуле.
Прибытие в Сан-Паулу
Перелёт из Стамбула в Бразилию. Трансфер и размещение в отеле.
Сан-Паулу
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся на экскурсию по культурной столице Бразилии — Сан-Паулу. Здесь, в окружении тропических лесов, гармонично соседствуют старинные соборы и небоскрёбы. Вы увидите самое популярное место сбора уличных художников и муниципальный театр, прогуляетесь по главной улице города, зайдёте в монастырь Святого Бенедикта, полюбуетесь панорамами со смотровых площадок. Далее у вас будет время на обед.
Во второй половине дня переезжаем в Рио-де-Жанейро. Заселение в отель.
Рио-де-Жанейро: статуя Христа, граффити, стадион, улица карнавалов и пляжи
Сегодня вы познакомитесь с сердцем Бразилии. Увидите знаменитую статую Христа-Искупителя, одно из самых больших граффити в мире, стадион «Маракана», улицу, где проходят шествия и карнавалы. Проедем вдоль набережной и полюбуемся пляжами. Во время экскурсии будет сделана остановка на обед.
В отель вернёмся вечером.
Рио-де-Жанейро: «Сахарная голова» и исторический центр
Продолжим знакомиться с Рио-де-Жанейро. По канатной дороге поднимемся на гору Пан-ди-Асукар, она же «Сахарная голова». С неё открывается впечатляющий вид на морские просторы и статую Христа-Искупителя. Далее переместимся в исторический центр, где увидим кафедральный собор, площадь, лестницу Селарона, императорский дворец, монастырь Святого Бенедикта и другие важнейшие достопримечательности. Запланировано время на обед.
В отель вернёмся вечером.
Рио-де-Жанейро вечером: закат, пляжи и самба
В первой половине дня вы сами выберете развлечения на свой вкус.
После обеда отправимся на вечернюю экскурсию по Рио-де-Жанейро. Полюбуемся закатом на мысе Арпоадор и посетим популярные пляжи — Копакабана и Ипанема. Вы послушаете легенды о местных привидениях и сможете поучаствовать в танцевальной вечеринке, проходящей в африканском квартале. Также желающие отведают локального напитка — кайпириньи.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня вы сможете отправиться на шопинг, самостоятельно посетить интересующие вас локации или поехать на дополнительную экскурсию в Петрополис. Здесь находилась резиденция бразильских императоров, а в местном музее хранится корона Бразильской империи.
Бузиос
После завтрака выезжаем из отеля и переезжаем в курортный Бузиос, где практически не бывает зимы. А ещё известность городу принесла актриса Бриджит Бардо, которая сравнила Бузиос с раем на Земле. С тех пор здесь любит отдыхать элита и деятели искусства. Ближайшие дни вы сможете вдоволь насладиться пляжным отдыхом и воспользоваться другими услугами курорта. Например, заняться дайвингом и парусным спортом, отведать свежайших морепродуктов в многочисленных ресторанах на побережье.
День в вашем распоряжении
Главное богатство Бузиоса — Атлантический океан и золотистые пляжи. Рекомендуем посвятить день солнечным ваннам и плаванию в чистейшей воде.
Свободный день
Пляжный отдых вы сможете разбавить водными развлечениями. Здесь идеальные условия для занятия сёрфингом и парусными видами спорта.
Пляжный отдых
Продолжение отдыха у океана.
Нитерой
После завтрака освобождение номеров и переезд в Нитерой. Посетим рыбный рынок, действующий военный форт, увидим эффектное здание Музея современного искусства в форме летающей тарелки. Проедем по мосту, соединяющему Нитерой с Рио. Его протяжённость достигает 13 км — это крупнейшее сооружение из железобетона в Южном полушарии.
Заселение в отель в Рио-де-Жанейро.
Переезд в Сан-Паулу
После завтрака переезд в Сан-Паулу. В пути запланирована остановка на обед в кафе. Далее трансфер в аэропорт.
Вылет
Перелёт с пересадкой в Стамбуле.
Прилёт
Прибытие в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Тур 10.04.-24.04.25
|€2892
|Тур 03.07.-17.07.25
|€3108
|Тур 12.08.-26.08.25
|€2718
|Тур 13.10.-27.10.24
|€3238
Ответы на вопросы
Что включено
- Международный перелёт из Санкт-Петербурга в Бразилию и обратно с пересадкой в Стамбуле (Turkish Airlines, багаж до 23 кг, ручная кладь до 8 кг)
- Проживание
- Завтраки
- Пассажирские налоги
- Экскурсионная программа в сопровождении русскоязычного гида - входит в стоимость, но оплачивается наличными при встрече с организатором (€399): 5 экскурсий, транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - доплата €420
- Обеды и ужины
- Входные билеты на все объекты по программе и развлекательные мероприятия - от $2,5 до $18 за локацию
- Канатная дорога на «Сахарную голову» - $32
- Подъём на рельсовом фуникулёре-поезде к статуе Христа-Искупителя - $35 (необходимо оплатить заранее до поездки)
- Дополнительная экскурсия в Петрополис - $45
- Страховка
- Обратите внимание, порядок экскурсий может меняться. При этом сохраняется объём и качество предоставляемых услуг
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50-60% от стоимости тура на покупку авиабилетов. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель
- Стоимость тура зависит от сезона и цены на авиабилеты. Указанная стоимость актуальна для тура в октябре
- В марте - €2598
- В феврале - €2753
- В апреле - €2792
- В июле - €3008