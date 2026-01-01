Мои заказы

Экскурсионные туры на 10 дней по Сан-Паулу

Найдено 4 тура в категории «Туры на 10 дней» в Сан-Паулу на русском языке, цены от $3100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
На машине
11 дней
В ритме самбы: в Бразилию на карнавал
Посвятить ночь грандиозному празднику, обнять капибару и увидеть Игуасу со стороны двух стран
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
19 фев в 08:00
$3500 за человека
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
На машине
11 дней
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 08:00
$3100 за человека
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
11 дней
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
2 июн в 14:00
$3150 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
На машине
11 дней
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека

