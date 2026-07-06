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Из самолёта - в тибетский район Боуда

Добро пожаловать в Непал! С первых минут вы почувствуете, что время здесь как-будто остановилось, страна стала открыта миру всего лишь с 1951 года. Наш водитель встретит вас в аэропорту и привезет вас в тибетский район на Боуде.

Непал - родина Будды, а ступа Боднатх - одна из главных святынь тибетского буддизма в Катманду. Ступа была построена в 6 в. на торговом пути, связывавшем Тибет с Индией. Аромат можжевельника, развевающиеся на ветру флаги лунгта, молитвенные барабаны, монахи, тибетские бабушки и дедушки в национальных костюмах, делающие кору вокруг ступы, молитвы паломников создают здесь невероятную атмосферу.

Сегодня свободный день, чтобы погулять вокруг ступы и заглянуть в одну из школ тибетского искусства, чтобы посмотреть как создаются тханки - тибетская живопись. Вечером собираемся на ужин знакомств, где обсудим предстоящее путешествие!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086