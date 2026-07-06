Описание тура
Все лучшее в Бутане и Непале за 8 дней. Горы, буддизм и индуизм, философия счастья по-бутански — путешествие, после которого домой возвращаются другими.
- Бутан и Непал — не просто точки на карте. Это места силы, где тишина гор и древняя мудрость становятся зеркалом для души. Здесь запускаются глубинные перемены, а давно назревшие вопросы неожиданно находят свои ответы.
- Пять дней из восьми мы проведем в Бутане. Буддистское королевство в предгорьях Гималаев, открытое миру в 1970-х годах. Можно назвать его гималайской Швейцарией— с отличными горными дорогами, хорошими машинами, идеальной чистотой на улицах, традиционными домами, украшенными по королевскому указу, улыбающимися людьми в национальных костюмах. Здесь все стремятся к счастью, главной целью государства объявлено не увеличение Валового внутреннего продукта (ВВП), а рост Валового национального счастья (ВНС). Путешествовать по Бутану можно только в составе организованного тура с полной предоплатой, гидом, одобренными отелями, трёхразовым питанием и специальной визой.
- Нас ждет:
- Самый зрелищный авиаперелет. Посадка в Паро - это уже аттракцион. Самолёт виртуозно петляет между гималайских гигантов, и в иллюминаторе на расстоянии вытянутой руки проплывает… сам Эверест.
- Встречи, которые останутся в памяти навсегда: с улыбающимися бутанцами в национальной одежде, с монахами, с садху, с непальскими мастерами, с тибетцами на Боуде, и, главное, с самим собой в новой, более спокойной и ясной версии.
- Монастыри тибетского буддизма. Познакомимся глубже с традициями тибетского буддизма и религии Бон.
- Гималайские вершины и природа Бутана. Горные перевалы с видом на семятысячники Гималаев, сосновые леса и кристально чистые реки, рисовые поля, подвесные мосты и молитвенные флажки повсюду.
- Дзонги и монастыри Бутана. Красивейшие крепости-монастыри - живые центры власти, веры и культуры. Вы почувствуйте, как вековая мудрость буквально пропитывает их каменные стены.
- Культура фаллосов. Самое главное убеждение бутанца — символ фаллоса приносит удачу и отгоняет злых духов. Поэтому их рисуют на стенах домов, храмов и продают в виде брелков, сувениров, магнитов.
- Монастырь Гнездо тигрицы. Поднимемся на высоту 3120 метров (для желающих возможен подъем на лошади), чтобы увидеть своими глазами визитную карточку Бутана — монастырь, примостившийся на краешке скалы.
- Катманду - путешествие во времени. Забудьте о линейном времени. бродя по площадям Дурбар в Катманду, Патане и Бхактапуре, вы окажетесь в средневековье.
- Встреча с живой богиней Кумари в Патане
- Знакомство с индуизмом и мини версия Варанаси в храме Пашупатинатх
Программа тура по дням
Из самолёта - в тибетский район Боуда
Добро пожаловать в Непал! С первых минут вы почувствуете, что время здесь как-будто остановилось, страна стала открыта миру всего лишь с 1951 года. Наш водитель встретит вас в аэропорту и привезет вас в тибетский район на Боуде.
Непал - родина Будды, а ступа Боднатх - одна из главных святынь тибетского буддизма в Катманду. Ступа была построена в 6 в. на торговом пути, связывавшем Тибет с Индией. Аромат можжевельника, развевающиеся на ветру флаги лунгта, молитвенные барабаны, монахи, тибетские бабушки и дедушки в национальных костюмах, делающие кору вокруг ступы, молитвы паломников создают здесь невероятную атмосферу.
Сегодня свободный день, чтобы погулять вокруг ступы и заглянуть в одну из школ тибетского искусства, чтобы посмотреть как создаются тханки - тибетская живопись. Вечером собираемся на ужин знакомств, где обсудим предстоящее путешествие!
Добро пожаловать в Бутан - Страну Громового Дракона
Сегодня вас ждет зрелищный перелет в Паро - только представьте вид на крышу мира из иллюминатора. Эверест, Канченджанга, Макалу — гималайские гиганты будут провожать вас до самой долины Паро.
Из аэропорта стартуем в столицу, Тхимпху, расположенной в живописной долине реки Ванг Чу на высоте 2334 м над уровнем моря. Это единственная столица в мире без светофоров, здесь нет небоскребов — только древняя архитектура домов, придающая городу очаровательный средневековый колорит.
В Тхимпху посетим величественный Ташичо-дзонг, крепость-монастырь, где располагается правительство и королевский тронный зал. Также увидим Национальный мемориальный чортен, посвященный третьему королю Бутана, правившему Королевством в 1952 - 1972 годах. Его обходят по часовой стрелке сотни верующих, особенно ранним утром и вечером.
Тхимпху - Пунака
После завтрака переезжаем в Пунакху (около 3,5 часов в пути) через перевал Дочула (3100 м). Отсюда в ясную погоду открывается потрясающий вид на восточные Гималаи и высочайшую вершину Бутана - Ганга Пунсум 7520 м. Здесь же расположены 108 ступ - мемориал в честь бутанских солдат, погибших в битве против ассамских повстанцев из Индии в декабре 2003 года.
После обеда в Пунакхе прогуляемся до красивого храма Хамсум Юллей Намгьял Чортен, он находится на холме. Подъем до него займет около 45 минут с красивыми видами на окружающие горы и зелёные просторы рисовых полей. Этот чортен был построен с целью отгонять злых духов от Бутана и всего мира, а также приносить покой и гармонию всем живым существам. Далее посетим Пунакха-дзонг - крепость-монастырь, в переводе «Дворец великого счастья», построенный в 1637 году - монахом, царём и основателем Бутана. Внутри него хранятся различные священные реликвии. Это второй по возрасту и величине дзонг в Бутане, расположенный на слиянии двух горных рек — Мо-Чу и Пхо-Чу, названия которых переводятся как «женская река» и «мужская река».
Пунакха - Паро
С утра отправимсяв фотогеничную деревушку, которая просто утопает в рисунках фаллосов, откуда совершим короткую прогулку до самого обсуждаемого буддисткого монастыря Чимме Лакханг, его еще называют храмом Святого Безумца. Широко распространено мнение, что пары, не имеющие детей и желающие их, после посещения этого храма, очень скоро благословляются рождением ребенка. Монастырь был построен в XV веке и посвящён известному учителю Друкпа Кюнли, которого называли «Священным Сумасбородом» за нестандартные методы обучения буддизму, прибегая к неожиданным приёмам, затрагивающим сексуальность, грубые шутки и развратно-магические действия. Именно он начал традицию рисовать фаллосы на стенах и крышах домов в Бутане.
Далее нас ждет четырехчасовая дорога в Паро через живописный перевал. По дороге в Паро посетим самую большую статую Будды в Бутане, ее строительство было приурочено к столетию монархии в стране. Высота статуи – 52 метра. Совершим ритуальный обход с другими паломниками и насладимся живописными видами вокруг. В Паро посетим большой монастырь буддистской школы Кагью - крепость Ринпунг-дзонг, толстые стены укрепления, возвышающиеся над городом, заметны из любой точки в долине. Здесь Бернардо Бертолуччи снимал несколько эпизодов для фильма "Маленький Будда".
Паро. Хайкинг к монастырю «Гнездо тигрицы»
Сегодня нас ждет путешествие в "Гнездо тигрицы". Мы посетим визитную карточку Бутана - буддийский монастырь Такцанг-лакханг, расположенный на скале, на высоте 3120 метров. Строительство монастыря началось в 1692 году на месте пещер, где, по преданию, медитировал буддийский монах Падмасамбхава, также известный как Гуру Ринпоче - основатель тибетского буддизма. По легенде Падмасамбхава прилетел на это место из Тибета на спине тигрицы, в которую обернулась его жена. Монастырь и медитационные пещеры посещали для медитации самые именитые йогины и учителя тибетского буддизма.
Монастырь окружен живописными пейзажами, высокими горами и густыми хвойными лесами. Чтобы дойти сюда, нам предстоит набрать по живописной тропе около 700 метров подъема, что займет примерно 2-3 часа в зависимости от нашего темпа. По пути можно будет выпить чаю и перекусить в одной из многочисленных кафешек. Тем, кому подъем не по силам, можно взять в аренду лошадку на половину пути.
Вечером пойдем в Бутанскую баню, чтобы снять усталость. На прощальном ужине мы поделимся эмоциями и впечатлениями от нашего волшебного путешествия.
Возвращение в Катманду. Ступа Сваямбунатх и Тамель
После завтрака мы едем в аэропорт и летим обратно в Катманду.
На закат отправимся в храм обезьян — увидим своими глазами величественную белоснежную ступу Сваямбунатх, возвышающуюся над городом. Отсюда согласно легенде, началась история Катманду. Погуляем по узким улочкам Тамеля, излюбленного района среди альпинистов и треккеров. Здесь можно будет купить непальские сувениры и пашмины.
Храм Пашупатинатх, Патан и живая богиня Кумари
Cегодня нас ждет погружение в культуру и историю Непала! Напоследок нам осталось познакомиться поближе с индуизмом, основой религией Непала. Для этого мы отправимся сегодня в храмовый комплекс Пашупатинатх на берегу священной реки - главное место поклонения индуистов Непала и не только. Здесь мы станем свидетелями сакральной традиции кремирования умерших. В индуизме считается, что смерть это всего лишь следующая ступень в цикле реинкарнаций. И обязательно встретим садху - отшельников, с которыми можно будет сфотографироваться на память.
Потом посетим очаровательный город Патан, его еще называют на санскрите Лалитпур, один из трех столиц королей Малла в долине Катманду. Прогуляемся по королевской площади Дурбар и зайдем за благословениям к живой богине Кумари, маленькой непальской девочке являющейся воплощением богини Таледжу.
На прощальном ужине мы поделимся эмоциями и впечатлениями от нашего волшебного путешествия.
Вылет домой
Время прощаться теперь уже с Непалом. Мы уверены, что вы не вернетесь домой прежними.
Бутан и Непал — не просто точки на карте. Это места силы, где тишина гор и древняя мудрость становятся зеркалом для души. Здесь запускаются глубинные перемены, а давно назревшие вопросы неожиданно находят свои ответы.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Виза в Бутан и все необходимые пермиты
- Проживание в отелях 3
- Завтраки в Непале
- Завтраки, обеды и ужины +кофе/чай в Бутане
- Налог на пребывание в Бутане (100 долларов в ночь)
- Переезды на частном комфортабельном автобусе
- Все трансферы из/в аэропорт
- Все входные билеты по программе
- Сопровождение опытным русским лидером группы на протяжении всего путешествия
- Англоязычный гид в Бутане (+ русский перевод)
- Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилет в Непал (от 800 долларов)
- Авиабилет в Бутан (500 долларов)
- Виза в Непал 30 долларов
- Обеды и ужины в Непале (от 50 долларов)
- Медицинская страховка
- Чаевые бутанскому гиду и водителю (-40 долларов)
О чём нужно знать до поездки
Пожелания к путешественнику
Визы
Виза в Непал получается по прилету и стоит 30 долларов за 15 дней. Срок действия паспорта должен быть минимум 6 месяцев на момент окончания путешествия! Оформление визы в Бутан мы берем на себя, виза входит в стоимость путешествия.