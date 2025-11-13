Мои заказы

Познавательные туры на природе в Паро

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Паро на русском языке, цены от $1700, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
На машине
6 дней
-
10%
2 отзыва
Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
Посетить буддийские монастыри и горные деревни, отведать местных блюд и помедитировать
Начало: Паро, аэропорт, утром (точное время зависит от рей...
«Затем будет обед у реки, в окружении природы»
22 мар в 08:00
30 мар в 08:00
$2340$2600 за человека
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
На машине
4 дня
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса
«А также будем созерцать благоговейную красоту Гималаев, ведь все эти сакральные уголки окружены гирляндой горных вершин с хвойным покрывалом лесов»
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$1700 за человека
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
На машине
13 дней
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
«После пикника на природе вернёмся в Паро»
22 апр в 12:00
$5000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паро в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Паро
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
  2. Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
  3. Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Сколько стоит тур в Паро в ноябре 2025
Сейчас в Паро в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1700 до 5000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Паро (Бутан 🇧🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 2 ⭐ отзыва, цены от $1700. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бутана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь