На машине 6 дней 2 отзыва Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено) Посетить буддийские монастыри и горные деревни, отведать местных блюд и помедитировать Начало: Паро, аэропорт, утром (точное время зависит от рей... «После практики и завтрака вы отправитесь в пеший поход до храма Вангдитсе, расположенного на вершине горы» $2600 за человека На машине 13 дней Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено) Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение... «Мы прикоснёмся к этой глубокой религиозности: посетим множество древних обителей, побеседуем о верованиях и божествах, узнаем, какую бумагу используют для сакральных текстов, кому молятся мечтающие о ребёнке и как вызвать Громового Дракона» $5000 за человека На машине 4 дня Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено) Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса «Вдыхая пряный запах благовоний, рассмотрим искусное убранство и свирепых божеств, проникнемся философией буддизма и религиозными ценностями» $1700 за человека Все туры Паро

