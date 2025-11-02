Святыни и природа Бутана: этнотур с практиками и погружением в культуру (всё включено)
Посетить буддийские монастыри и горные деревни, отведать местных блюд и помедитировать
Начало: Паро, аэропорт, утром (точное время зависит от рей...
«После практики и завтрака вы отправитесь в пеший поход до храма Вангдитсе, расположенного на вершине горы»
2 ноя в 08:00
22 мар в 08:00
$2600 за человека
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
«Мы прикоснёмся к этой глубокой религиозности: посетим множество древних обителей, побеседуем о верованиях и божествах, узнаем, какую бумагу используют для сакральных текстов, кому молятся мечтающие о ребёнке и как вызвать Громового Дракона»
22 апр в 12:00
$5000 за человека
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса
«Вдыхая пряный запах благовоний, рассмотрим искусное убранство и свирепых божеств, проникнемся философией буддизма и религиозными ценностями»
17 окт в 10:00
24 окт в 10:00
$1700 за человека
