С детьми – туры в Паро

Найдено 3 тура в категории «С детьми» в Паро на русском языке, цены от $1500. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
На машине
13 дней
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
22 апр в 12:00
$5000 за человека
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
На машине
4 дня
Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса
26 фев в 08:00
5 мар в 08:00
$1500 за человека
Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)
На автобусе
8 дней
Исследовать святыни, получить благословления монахов, пройти ритуал шамана и пожить в домах местных
Начало: Аэропорт Паро, день, точное время - по договорённо...
3 мая в 08:00
$3790 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Паро в категории «С детьми»

