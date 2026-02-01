Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
22 апр в 12:00
$5000 за человека
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса
26 фев в 08:00
5 мар в 08:00
$1500 за человека
Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)
Исследовать святыни, получить благословления монахов, пройти ритуал шамана и пожить в домах местных
Начало: Аэропорт Паро, день, точное время - по договорённо...
3 мая в 08:00
$3790 за человека
